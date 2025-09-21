С нами не соску...
10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В ХХ веке не все игрушки были безобидными. Некоторые из них лишали детей конечностей, зрения, а порой – даже жизни.

Суперпузыри


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В 70-х годах компания по производству игрушек Wham-O представила новую игру «Суперпузыри». Принцип действия был прост: дети дули в трубочку с помещенной на её краю некой вязкой массой и получались большие радужные пузыри.
Игра была очень популярна. Однако, эта вязкая субстанция из металлических тюбиков была сделана из поливинилацетата и этилацетата. Попадая в легкие, эти вещества угрожали здоровью и жизни детей. В обычной жизни такой раствор используется в жидкостях для снятия лака.

Набор юного физика


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В 1951 году основатель компании по производству игрушек A.C.Gilbert Company Альфред Гилберт совместно с учеными из Массачусетского технологического института создал набор для юных физиков под названием The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Набор включал в свой состав радиометрическую установку для регистрации излучения (индикатор излучений), спинтарископ для наблюдений за распадом атомов, образцы урана-238, электроскоп для измерения радиоактивности. Игрушка была опасна так как подвергала ребенка риску поражения радиацией. К тому же набор достаточно дорого стоил: 49,5$, что эквивалентно нынешним 300$.

Прыгунки


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

Это своеобразные минибатуты для ног. В 70-е годы, когда игрушка была впервые представлена, она содержала острые металлические части. Таким образом, существовал риск повреждения голеностопного сустава и нанесения серьёзных ран ногам ребенка.

Набор «Ужасное насекомое»


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

Набор появился в 1964 году. Дети заливали вязкую массу в форму в виде насекомого, нагретую до 300 градусов, и ждали, пока она застынет.
Одна из опасностей этой игры очевидна – это ожоги. Но существовала и другая. Несмотря на надпись на упаковке «не токсично», вязкая масса содержала поливинилхлорид и свинецсодержащую краску, крайне опасные вещества.

Игрушечная кухонная плита


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В 60-х годах в продаже появилась игрушечная кухонная плита. Опасность составляла в том, что она могла нагреваться до 600 градусов. Тогда как духовки в домах автоматически выключаются при нагревании до 550 градусов.

Дротики Jarts


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

Дротики Jarts – самая знаменитая из запрещенных опасных игрушек. Эта, на первый взгляд, безобидная игрушка отправила в больницу около 6000 человек. Многие из них дети, некоторые из которых остались инвалидами на всю жизнь. До того, как игру запретили, она лишила жизни троих детей и стала причиной комы 11-летней девочки.

Пневматический бластер


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В 1965 года компания WHAM-O представила пневматический бластер, который стрелял конфетами на расстояние около 9 метров. Но некоторые любознательные дети пытались выяснить, что произойдет, если выстрелить из этого бластера в ухо другу. Из-за этого многие получили серьезные травмы. Некоторые дети использовали вместо конфет другие предметы, отчего число жертв игры с бластером возрастало.

Небесная танцовщица


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

Небесная танцовщица – кукла-фея, которая с помощью мотора запускалась в воздух и в полете махала крыльями. Согласно данным Комиссии по контролю качества товаров широкого потребления в 2000 году поступило около 280 жалоб на игрушку. Зафиксированы повреждения роговой оболочки глаза, выбитые зубы, сотрясение мозга, даже временная потеря зрения.

Набор инструментов


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

Эта игрушка – миниатюрная копия настоящего набора инструментов, который продавался в строительных магазинах в конце 60 годов. Можно подумать, что он сделан из пластмассы и абсолютно безопасен. Не тут-то было: инструменты вылиты из металла и отличаются от «взрослых наборов» лишь уменьшенным размером.

Автомат Johnny Seven One Man Army


10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В 1964 автомат был самой продаваемой игрушкой для мальчиков. Johnny Seven One Man Army — игрушечный автомат, оснащенный “встроенным пистолетом, ракетницей и “бронебойными пулями”. Когда он использовался неугомонными мальчишками не по назначению, то был крайне опасен.

