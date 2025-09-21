10 ужасающе опасных игрушек XX столетия

В ХХ веке не все игрушки были безобидными. Некоторые из них лишали детей конечностей, зрения, а порой – даже жизни.
Суперпузыри
В 70-х годах компания по производству игрушек Wham-O представила новую игру «Суперпузыри». Принцип действия был прост: дети дули в трубочку с помещенной на её краю некой вязкой массой и получались большие радужные пузыри.
Набор юного физика
В 1951 году основатель компании по производству игрушек A.C.Gilbert Company Альфред Гилберт совместно с учеными из Массачусетского технологического института создал набор для юных физиков под названием The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Набор включал в свой состав радиометрическую установку для регистрации излучения (индикатор излучений), спинтарископ для наблюдений за распадом атомов, образцы урана-238, электроскоп для измерения радиоактивности. Игрушка была опасна так как подвергала ребенка риску поражения радиацией. К тому же набор достаточно дорого стоил: 49,5$, что эквивалентно нынешним 300$.
Прыгунки
Это своеобразные минибатуты для ног. В 70-е годы, когда игрушка была впервые представлена, она содержала острые металлические части. Таким образом, существовал риск повреждения голеностопного сустава и нанесения серьёзных ран ногам ребенка.
Набор «Ужасное насекомое»
Набор появился в 1964 году. Дети заливали вязкую массу в форму в виде насекомого, нагретую до 300 градусов, и ждали, пока она застынет.
Игрушечная кухонная плита
В 60-х годах в продаже появилась игрушечная кухонная плита. Опасность составляла в том, что она могла нагреваться до 600 градусов. Тогда как духовки в домах автоматически выключаются при нагревании до 550 градусов.
Дротики Jarts
Дротики Jarts – самая знаменитая из запрещенных опасных игрушек. Эта, на первый взгляд, безобидная игрушка отправила в больницу около 6000 человек. Многие из них дети, некоторые из которых остались инвалидами на всю жизнь. До того, как игру запретили, она лишила жизни троих детей и стала причиной комы 11-летней девочки.
Пневматический бластер
В 1965 года компания WHAM-O представила пневматический бластер, который стрелял конфетами на расстояние около 9 метров. Но некоторые любознательные дети пытались выяснить, что произойдет, если выстрелить из этого бластера в ухо другу. Из-за этого многие получили серьезные травмы. Некоторые дети использовали вместо конфет другие предметы, отчего число жертв игры с бластером возрастало.
Небесная танцовщица
Небесная танцовщица – кукла-фея, которая с помощью мотора запускалась в воздух и в полете махала крыльями. Согласно данным Комиссии по контролю качества товаров широкого потребления в 2000 году поступило около 280 жалоб на игрушку. Зафиксированы повреждения роговой оболочки глаза, выбитые зубы, сотрясение мозга, даже временная потеря зрения.
Набор инструментов
Эта игрушка – миниатюрная копия настоящего набора инструментов, который продавался в строительных магазинах в конце 60 годов. Можно подумать, что он сделан из пластмассы и абсолютно безопасен. Не тут-то было: инструменты вылиты из металла и отличаются от «взрослых наборов» лишь уменьшенным размером.
Автомат Johnny Seven One Man Army
В 1964 автомат был самой продаваемой игрушкой для мальчиков. Johnny Seven One Man Army — игрушечный автомат, оснащенный “встроенным пистолетом, ракетницей и “бронебойными пулями”. Когда он использовался неугомонными мальчишками не по назначению, то был крайне опасен.
