Народное средство от всех болезней огурцов

Одно из самых популярных огородных растений – огурец – требует заботливого ухода.

Пренебрежение правилами агротехники ведёт к возникновению различных заболеваний этой овощной культуры.

Как избежать всех болезней огурцов? Какие для этого существуют простые народные средства?







Болезни и вредители огурцов

Чем обработать огурцы для профилактики от болезней

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Способ 5

Овощ, на 95-97% состоящий из воды, плохо переносит излишнюю сырость в парниках и заморозки на почве (открытый грунт), резкие перепады температуры и сквозняки. Огурцы подвержены таким заболеваниям:корневая гниль;мучнистая роса;мозаика;фузариоз;пероноспороз;кладоспориоз;бактериоз;аскохитоз.Кроме этого подвержен повреждениям, которые ему наносят насекомые. Среди вредителей огурцов следует отметить: бахчевую тлю, паутинный клещ, белокрылку тепличную, ростковую муху, слизней и огуречного комарика.Специализированные торговые точки предоставляют широкий ассортимент химических средств, предназначенных для профилактики и лечения болезней огурцов. Однако существуют проверенные годами народные средства от всех болезней огурцов, не требующие больших финансовых затрат. Кроме того, эти способы борьбы дают возможность собрать экологически чистый урожай.В 1 литр молока следует добавить 30 капель йода и 20 г натёртого на мелкой тёрке хозяйственного мыла. После того, как мыло полностью растворится и раствор станет однородным, он будет готов к употреблению. Это средство избавит оурец от большинства болезней, если опрыскивать им плети растения каждые 10 дней.Головку измельчённого чеснока (50 г) следует настоять в 1 литре воды в течение суток. Отстоянный и процеженный раствор нужно развести в 1 ведре воды (9 л). Полученный раствор служит профилактикой против ложной мучнистой росы.Древесную золу (1 стакан) и 10 г натёртого хозяйственного мыла нужно залить 0,5 л кипятка и дать настояться не менее 2-х суток. Этой смесью следует обработать огурцы не менее 2-х раз с промежутком в 1 неделю.Молочную сыворотку (1 л) следует развести в ведре горячей воды. Остывшим раствором опрыскивается листва и стебли огурцов. Это средство помогает против фитофторы и мучнистой росы.В 10 литрах воды нужно прокипятить 2 большие пригоршни луковой шелухи. После того, как средство остынет и настоится, его следует процедить и развести водой в пропорции 2:1. Полученной смесью можно поливать кусты огурцов из лейки. Таким средством можно отпугнуть мелких вредителей и обеззаразить растение.Для успешного выращивания огурцов и сбора хорошего урожая необходимо соблюдать правила агротехники. Своевременная профилактика с применением народных средств поможет уберечь огурцы от болезней и гибели, позволит приумножить урожай.