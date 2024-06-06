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Как тратить меньше и меньше выбрасывать (8 простых способов)


8 способов снизить расходы и отходы.

8 способов снизить расходы и отходы.

 

Кто любит, когда дома бардак и грязь? Удовольствие на крайне редкого ценителя. Но если родную жилплощадь мы хоть время от времени приводим в порядок, то о планете как-то не задумываемся. Вот вы когда-нибудь пытались подсчитать, сколько мусора выкидываете за неделю? А ведь снизить количество бытовых отходов – это в ваших же интересах. Если не ради Земли, то ради собственного кошелька. И вот, как это сделать просто и без жертв.

Вот так выглядит будущее.

Вот так выглядит будущее.

 

Прогнозы учёных далеки от радужных: если человечество продолжит «производить» отходы даже с теми же темпами, что и сейчас, скоро вся Земля превратится в одну большую свалку. С эпидемиями и всеми вытекающими последствиями. Но предотвратить печальный сценарий нам вполне по силам. Достаточно начать с малого: отказаться от вещей из этого списка. А приятный бонус заключается в том, что денег в конце месяца будет оставаться куда больше!

Так что престаньте покупать…


 

1. Бумагу для кухни


Вам правда нужно столько бумаги?

Вам правда нужно столько бумаги?

 

Одноразовые полотенца, салфетки маленькие, салфетки побольше – неужели нам действительно нужно столько бумаги? Эти маленькие вещи в итоге выливаются в немаленькие траты. А всё ради того, чтобы оказаться в мусорном ведре. Заменить бумажные полотенца и салфетки тканевыми – это же так просто. А заодно можно и скучный кухонный интерьер оживить.

2. Пластиковые контейнеры для еды


Они размножаются!

Они размножаются!

 

Лотки для еды, конечно, вещь удобная, но со своими недостатками. Во-первых, они имеют свойство «размножаться», и одним маленьким судком дело точно не ограничится. А во-вторых, при нагревании частицы пластика проникают в пищу. Даже без микроволновки. Что уж точно не есть хорошо и хорошо не есть. Выход: еду нагревать в специальной стеклянной посуде, а на работу брать многоразовый (и симпатичный) ланч-бокс.

3. Напитки в одноразовых пластиковых бутылках


Вода, которая дороже бензина.

Вода, которая дороже бензина.

 

Немного занятной математики: в одних только США на производство пластиковых бутылок для воды тратят 17 миллионов баррелей нефти в год. Для сравнения, этого же количества хватило бы на заправку 1,3 миллионов машин в течение целого года! Чем не повод завести симпатичную многоразовую бутылку для сумки и фильтр для дома?

4. Любите покупать кофе? Заведите многоразовый стакан!


Идеальный подарок для кофемана!

Идеальный подарок для кофемана!

 

Вы знали, что ни одна кофейня, вроде Starbucks, не откажет клиенту налить горячий напиток в его собственную тару? И выйдет, кстати, немножечко дешевле. Так что многоразовый стакан или компактный термос станет отличным подарком экономному кофеману.

5. Откажитесь от пакетов


Пора бы разгрузить свой пакет с пакетами.

Пора бы разгрузить свой пакет с пакетами.

 

Оказывается, в среднем через наши руки проходит 540 пластиковых пакетов в год! Для страстных любителей шоппинга и доставки еды эта цифра ещё внушительнее. Полиэтилен плохо поддаётся вторичной переработке, зато долго разлагается в почве. Так что по факту любой кулёк – это просто вредный мусор. А ведь вместо условных 540 пакетов можно завести одну единственную эко «торбу» из хлопка. Представьте, как было бы круто, если бы все так сделали?

6. И от еды в пакетах – тоже


Упаковка зачастую куда заманчивее содержимого.

Упаковка зачастую куда заманчивее содержимого.

 

Все эти полуфабрикаты, расфасованные в яркие разноцветные пачки, так и просятся к вам в корзину. Искушение велико, но оно того не стоит: за экономию времени вы заплатите высоким уровнем сахара в крови и сантиметрами на талии. А тара отправится в мусорное ведро. Не говоря уже о том, что на вкус большинство еды быстрого приготовления, мягко скажем, не очень.

7. Перейдите, наконец-то, на многоразовую бритву


Вот так гораздо экономнее.

Вот так гораздо экономнее.

 

Одноразовые станки – это напрасная трата денег, которая многим обманчиво кажется экономией. Да и разве не интересно попробовать какую-нибудь новинку с кучей лезвий и других фишек?

8. Попробуйте делать некоторые средства гигиены и бытовой химии самостоятельно


А вдруг это станет вашим хобби?

А вдруг это станет вашим хобби?

 

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