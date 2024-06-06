Как тратить меньше и меньше выбрасывать (8 простых способов)

8 способов снизить расходы и отходы.
Кто любит, когда дома бардак и грязь? Удовольствие на крайне редкого ценителя. Но если родную жилплощадь мы хоть время от времени приводим в порядок, то о планете как-то не задумываемся. Вот вы когда-нибудь пытались подсчитать, сколько мусора выкидываете за неделю?
Вот так выглядит будущее.
Прогнозы учёных далеки от радужных: если человечество продолжит «производить» отходы даже с теми же темпами, что и сейчас, скоро вся Земля превратится в одну большую свалку. С эпидемиями и всеми вытекающими последствиями. Но предотвратить печальный сценарий нам вполне по силам. Достаточно начать с малого: отказаться от вещей из этого списка. А приятный бонус заключается в том, что денег в конце месяца будет оставаться куда больше!
Так что престаньте покупать…
1. Бумагу для кухни
Вам правда нужно столько бумаги?
Одноразовые полотенца, салфетки маленькие, салфетки побольше – неужели нам действительно нужно столько бумаги? Эти маленькие вещи в итоге выливаются в немаленькие траты. А всё ради того, чтобы оказаться в мусорном ведре. Заменить бумажные полотенца и салфетки тканевыми – это же так просто. А заодно можно и скучный кухонный интерьер оживить.
2. Пластиковые контейнеры для еды
Они размножаются!
Лотки для еды, конечно, вещь удобная, но со своими недостатками. Во-первых, они имеют свойство «размножаться», и одним маленьким судком дело точно не ограничится. А во-вторых, при нагревании частицы пластика проникают в пищу. Даже без микроволновки. Что уж точно не есть хорошо и хорошо не есть. Выход: еду нагревать в специальной стеклянной посуде, а на работу брать многоразовый (и симпатичный) ланч-бокс.
3. Напитки в одноразовых пластиковых бутылках
Вода, которая дороже бензина.
Немного занятной математики: в одних только США на производство пластиковых бутылок для воды тратят 17 миллионов баррелей нефти в год. Для сравнения, этого же количества хватило бы на заправку 1,3 миллионов машин в течение целого года! Чем не повод завести симпатичную многоразовую бутылку для сумки и фильтр для дома?
4. Любите покупать кофе? Заведите многоразовый стакан!
Идеальный подарок для кофемана!
Вы знали, что ни одна кофейня, вроде Starbucks, не откажет клиенту налить горячий напиток в его собственную тару? И выйдет, кстати, немножечко дешевле. Так что многоразовый стакан или компактный термос станет отличным подарком экономному кофеману.
5. Откажитесь от пакетов
Пора бы разгрузить свой пакет с пакетами.
Оказывается, в среднем через наши руки проходит 540 пластиковых пакетов в год! Для страстных любителей шоппинга и доставки еды эта цифра ещё внушительнее. Полиэтилен плохо поддаётся вторичной переработке, зато долго разлагается в почве. Так что по факту любой кулёк – это просто вредный мусор. А ведь вместо условных 540 пакетов можно завести одну единственную эко «торбу» из хлопка. Представьте, как было бы круто, если бы все так сделали?
6. И от еды в пакетах – тоже
Упаковка зачастую куда заманчивее содержимого.
Все эти полуфабрикаты, расфасованные в яркие разноцветные пачки, так и просятся к вам в корзину. Искушение велико, но оно того не стоит: за экономию времени вы заплатите высоким уровнем сахара в крови и сантиметрами на талии. А тара отправится в мусорное ведро. Не говоря уже о том, что на вкус большинство еды быстрого приготовления, мягко скажем, не очень.
7. Перейдите, наконец-то, на многоразовую бритву
Вот так гораздо экономнее.
Одноразовые станки – это напрасная трата денег, которая многим обманчиво кажется экономией. Да и разве не интересно попробовать какую-нибудь новинку с кучей лезвий и других фишек?
8. Попробуйте делать некоторые средства гигиены и бытовой химии самостоятельно
А вдруг это станет вашим хобби?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии