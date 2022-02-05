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7 неоправданно дорогих продуктов питания, которые есть на каждой кухне


Чему порадуется ваш желудок и кошелек больше?

Чему порадуется ваш желудок и кошелек больше?

Проблема ресурсов сегодня входит в число самых актуальных проблем человечества. Одних ресурсов мало в силу их природы. Другие быстро истощаются из-за чрезмерного потребления. Третьи же, присутствуют в достаточном количестве, однако неоправданно дороги, даже если так не кажется на первый взгляд. И теперь, когда число людей на земле приближается к критическому, именно проблема соотношения себестоимость-эффективность выходит на первый план при оценке продукта.

Данным исследованием мы обязаны научному журналисту по имени Марта Зараска, которая провела специальное исследование для одного популярного западного научного издания. В результате ею было выбрано 7 продуктов питания, которые найдутся на каждой кухне и себестоимость которые невероятно высока, в то время, как польза получаемые от этих самых продуктов оставляет желать лучше.

1. Говядина


Говядина - один из самых затратных продуктов питания.

Говядина - один из самых затратных продуктов питания.

 

Сложно поверить, что именно мясо бычков и коров считается одним из самых нерациональных продуктов питания с точки зрения экономики. Дело в том, что на производство 1 кг говядины в мире тратится около 15 тысяч литров воды. Цифра шокирует, и поверить в нее сложно.
В конце концов, даже взрослая корова едва ли выпьет столько, да и мяса в ней вроде не 1 килограмм. Но, к сожалению, для экономики подсчеты печально верны.
Так вкусно и так дорого.

Так вкусно и так дорого.

 

Ведь речь идет не только о той воде, которую выпивает крупный рогатый скот, но также о той воде, что используется для производства кормовых растений и всякого рода хозяйственных работ (как минимум загоны для скота нужно чистить, и делается это вовсе не влажными салфетками).
Воды для производства разных продуктов.

Воды для производства разных продуктов.

 

Без сравнения приведенные цифры, впрочем, не несут никакой ценности. Поэтому стоит добавить, что для производства 1 кг куриного мяса, уходит в три раза меньше воды. Для производства пшеницы требуется в 18 раз меньше воды. Есть над чем задуматься, не так ли?

2. Креветки


Эти малыши невероятно прожорливы при жизни.

Эти малыши невероятно прожорливы при жизни.

 

Креветки - очень вкусный и полезный пищевой продукт. А еще он занимает второе место по нерациональности производства. Так, на получение 1 кг мяса готовых креветок расходуется примерно в 25 раз больше корма (по массе). Важно и то, что креветки - это единственный неэнергоэффективный морской продукт.
Соотношение массы затраченного корма.

Соотношение массы затраченного корма.

 

Для сравнения добавим, что для получения 1 кг норвежского лосося нужно потратить 1.15 кг корма. Все-таки в этих цифрах есть разница, так может не стоит выращивать креветок?

3. Орехи


Любые орехи настоящие водяные вампиры.

Любые орехи настоящие водяные вампиры.

 

Орехи - еще один очень полезный для человека продукт и вместе с тем абсолютно нерациональный. Все дело в том, что для производства орехов необходимо огромное количество воды. Фундук, фисташки, кешью, грецкие орехи или миндаль – абсолютно не важно. Все они очень алчные до воды. Всего на один орех уходит от 3-4.5 литров воды. В качестве живого свидетельства достаточно упомянуть американскую Калифорнию, где производится миндаль. Одни лишь ореховые фермы потребляют 10% всей воды штата.

4. Картофель фри


Трудно найти человека, который не любит жаренную картошечку.

Трудно найти человека, который не любит жаренную картошечку.

 

Картофель фри на ряду с гамбургерами (и им подобными блюдами) является краеугольным камнем здорового питания. Нет, производство картофеля очень эффективно с точки зрения соотношения потраченных и полученных ресурсов. Однако, здесь другая беда. Дело в том, что если приготовленный картофель не был продан в ресторанах быстрого питания в течении 15-30 минут, его выбрасывают. Да, именно так. В результате, в развитых странах тонны картошки уходят просто на свалку. Уже сегодня картофель фри входит в топ-10 источников пищевых отходов по данным экспертов ООН.
Пищевые отходы так же страшны для экосистемы, как и любые другие.

Пищевые отходы так же страшны для экосистемы, как и любые другие.

 

И еще раз стоит напомнить о том, что картофель фри (как и все жаренное) является невероятно вредным для вашего здоровья. Употреблять такие продукты регулярно не рекомендуется всеми врачами и диетологами.

5. Кофе


Настоящий кофе стоит больших денег не просто так.

Настоящий кофе стоит больших денег не просто так.

 

Трудно будет найти человека, который бы не пил кофе. И к сожалению, этот напиток неоправданно дорог, точнее неоправданно дорого производство бобов. Ситуация здесь точно такая же, как и почти со всеми орехами – слишком высокий объем потребляемой воды. Так для получения 1 грамма продукта тратится до 35 литров чистой воды.

6. Бананы


Бананы обожают воду, также как и орехи.

Бананы обожают воду, также как и орехи.

 

Вкуснейшие бананы, к сожалению, требуют огромное количество удобрений. Для того чтобы урожай бананов был богатым и здоровым, в землю приходится вводить до половины тонны азота, поташа и фосфата на один гектар. Относительно любых других сельскохозяйственных культур – это астрономические показатели.
Разница массы затрачиваемых удобрений на 1 га.

Разница массы затрачиваемых удобрений на 1 га.

 

Используя тот же объем удобрения, можно было бы вырастить куда больше других культур, накормить куда больше людей. Так, например, одна банановая плантация потребляет в 30 раз больше удобрения, чем аналогичная по мощностям ферма бобовых культур.

7. Шоколад


Производство шоколада сложно и очень дорого.

Производство шоколада сложно и очень дорого.

 

Да, как уже можно было догадаться, шоколад также весьма неэффективный продукт питания. Главная проблема производства этого продукта в чрезмерном потреблении воды, также как у орехов и кофе. Произведя 100 грамм шоколада, фермеры затрачивают столько же ресурсов, сколько ушло бы на производство 50-75 яблок или 50 полулитровых мисок клубники.

Кажется, пришло время переосмыслить культуру питания, в противном случае Земля, скорее всего, сама заставит человечество это сделать. Количество доступных для сельскохозяйственного использования земель на планете сокращается, так же как сокращаются и объемы чистой пресной воды. В долгосрочной перспективе все это чревато голодом. В краткосрочной – люди просто переплачивают огромные суммы денег из собственного кошелька за продукты, которые того не стоят.

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7 неоправданно дорогих продуктов питания, которые есть на каждой кухне

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7 неоправданно дорогих продуктов питания, которые есть на каждой кухнеПодписаться на мой Instagram
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