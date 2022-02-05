7 неоправданно дорогих продуктов питания, которые есть на каждой кухне

Чему порадуется ваш желудок и кошелек больше?

1. Говядина

Говядина - один из самых затратных продуктов питания.

Так вкусно и так дорого.

Воды для производства разных продуктов.

2. Креветки

Эти малыши невероятно прожорливы при жизни.

Соотношение массы затраченного корма.

3. Орехи

Любые орехи настоящие водяные вампиры.

4. Картофель фри

Трудно найти человека, который не любит жаренную картошечку.

Пищевые отходы так же страшны для экосистемы, как и любые другие.

5. Кофе

Настоящий кофе стоит больших денег не просто так.

6. Бананы

Бананы обожают воду, также как и орехи.

Разница массы затрачиваемых удобрений на 1 га.

7. Шоколад

Производство шоколада сложно и очень дорого.