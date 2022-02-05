7 неоправданно дорогих продуктов питания, которые есть на каждой кухне

Чему порадуется ваш желудок и кошелек больше?
Проблема ресурсов сегодня входит в число самых актуальных проблем человечества. Одних ресурсов мало в силу их природы. Другие быстро истощаются из-за чрезмерного потребления. Третьи же, присутствуют в достаточном количестве, однако неоправданно дороги, даже если так не кажется на первый взгляд. И теперь, когда число людей на земле приближается к критическому, именно проблема соотношения себестоимость-эффективность выходит на первый план при оценке продукта.
Данным исследованием мы обязаны научному журналисту по имени Марта Зараска, которая провела специальное исследование для одного популярного западного научного издания. В результате ею было выбрано 7 продуктов питания, которые найдутся на каждой кухне и себестоимость которые невероятно высока, в то время, как польза получаемые от этих самых продуктов оставляет желать лучше.
1. Говядина
Говядина - один из самых затратных продуктов питания.
Сложно поверить, что именно мясо бычков и коров считается одним из самых нерациональных продуктов питания с точки зрения экономики. Дело в том, что на производство 1 кг говядины в мире тратится около 15 тысяч литров воды. Цифра шокирует, и поверить в нее сложно. В конце концов, даже взрослая корова едва ли выпьет столько, да и мяса в ней вроде не 1 килограмм. Но, к сожалению, для экономики подсчеты печально верны.
Так вкусно и так дорого.
Ведь речь идет не только о той воде, которую выпивает крупный рогатый скот, но также о той воде, что используется для производства кормовых растений и всякого рода хозяйственных работ (как минимум загоны для скота нужно чистить, и делается это вовсе не влажными салфетками).
Воды для производства разных продуктов.
Без сравнения приведенные цифры, впрочем, не несут никакой ценности. Поэтому стоит добавить, что для производства 1 кг куриного мяса, уходит в три раза меньше воды. Для производства пшеницы требуется в 18 раз меньше воды. Есть над чем задуматься, не так ли?
2. Креветки
Эти малыши невероятно прожорливы при жизни.
Креветки - очень вкусный и полезный пищевой продукт. А еще он занимает второе место по нерациональности производства. Так, на получение 1 кг мяса готовых креветок расходуется примерно в 25 раз больше корма (по массе). Важно и то, что креветки - это единственный неэнергоэффективный морской продукт.
Соотношение массы затраченного корма.
Для сравнения добавим, что для получения 1 кг норвежского лосося нужно потратить 1.15 кг корма. Все-таки в этих цифрах есть разница, так может не стоит выращивать креветок?
3. Орехи
Любые орехи настоящие водяные вампиры.
Орехи - еще один очень полезный для человека продукт и вместе с тем абсолютно нерациональный. Все дело в том, что для производства орехов необходимо огромное количество воды. Фундук, фисташки, кешью, грецкие орехи или миндаль – абсолютно не важно. Все они очень алчные до воды. Всего на один орех уходит от 3-4.5 литров воды. В качестве живого свидетельства достаточно упомянуть американскую Калифорнию, где производится миндаль. Одни лишь ореховые фермы потребляют 10% всей воды штата.
4. Картофель фри
Трудно найти человека, который не любит жаренную картошечку.
Картофель фри на ряду с гамбургерами (и им подобными блюдами) является краеугольным камнем здорового питания. Нет, производство картофеля очень эффективно с точки зрения соотношения потраченных и полученных ресурсов. Однако, здесь другая беда. Дело в том, что если приготовленный картофель не был продан в ресторанах быстрого питания в течении 15-30 минут, его выбрасывают. Да, именно так. В результате, в развитых странах тонны картошки уходят просто на свалку. Уже сегодня картофель фри входит в топ-10 источников пищевых отходов по данным экспертов ООН.
Пищевые отходы так же страшны для экосистемы, как и любые другие.
И еще раз стоит напомнить о том, что картофель фри (как и все жаренное) является невероятно вредным для вашего здоровья. Употреблять такие продукты регулярно не рекомендуется всеми врачами и диетологами.
5. Кофе
Настоящий кофе стоит больших денег не просто так.
Трудно будет найти человека, который бы не пил кофе. И к сожалению, этот напиток неоправданно дорог, точнее неоправданно дорого производство бобов. Ситуация здесь точно такая же, как и почти со всеми орехами – слишком высокий объем потребляемой воды. Так для получения 1 грамма продукта тратится до 35 литров чистой воды.
6. Бананы
Бананы обожают воду, также как и орехи.
Вкуснейшие бананы, к сожалению, требуют огромное количество удобрений. Для того чтобы урожай бананов был богатым и здоровым, в землю приходится вводить до половины тонны азота, поташа и фосфата на один гектар. Относительно любых других сельскохозяйственных культур – это астрономические показатели.
Разница массы затрачиваемых удобрений на 1 га.
Используя тот же объем удобрения, можно было бы вырастить куда больше других культур, накормить куда больше людей. Так, например, одна банановая плантация потребляет в 30 раз больше удобрения, чем аналогичная по мощностям ферма бобовых культур.
7. Шоколад
Производство шоколада сложно и очень дорого.
Да, как уже можно было догадаться, шоколад также весьма неэффективный продукт питания. Главная проблема производства этого продукта в чрезмерном потреблении воды, также как у орехов и кофе. Произведя 100 грамм шоколада, фермеры затрачивают столько же ресурсов, сколько ушло бы на производство 50-75 яблок или 50 полулитровых мисок клубники.
Кажется, пришло время переосмыслить культуру питания, в противном случае Земля, скорее всего, сама заставит человечество это сделать. Количество доступных для сельскохозяйственного использования земель на планете сокращается, так же как сокращаются и объемы чистой пресной воды. В долгосрочной перспективе все это чревато голодом. В краткосрочной – люди просто переплачивают огромные суммы денег из собственного кошелька за продукты, которые того не стоят.
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