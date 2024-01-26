Вьетнамский Маугли: Удивительная история человека, который 41 год прожил в джунглях

Вьетнамский маугли.

Хо Ван Ланг прожил большую часть своей жизни в джунглях.

Хо Ван Танг бежал со своим сыном в джунгли, спасаясь от войны.

Когда Ланг покинул джунгли, ему было 42 года.

Первым человеком, которого увидел Ланг в своей сознательной жизни, был его старший брат.

Старшему брату Ланга потребовалось несколько лет, чтобы убедить своего отца вернуться к людям.

Для Ланга не понятны многие понятия из жизни людей, в том числе, что такое *время* и *женщина*.

Орудия труда, которые сделал для себя Хо Ван Танг.

Котелки, сделанные из снарядов, которыми пользовались Танг и Ланг.

Одно из орудий Хо Ван Танга.

Около 20 лет Танг и Ланг прожили около реки, после чего приближающаяся цивилизация вынудила их подняться выше в горы.

Танг до сих пор не верит, что мужчина, который их нашел, это его сын.

Уровень развития Ланга остался на уровне годовалого ребенка.

Дом, из которого *спасли* Ланга и Танга в день спасения и два года спустя.

Ланг является отличным охотником и употребляет в мясо почти всю живность, которая живет в джунглях.

Ланг - очень добродушный и жизнерадостный человек.

Ланг является специалистом по выживанию в дикой природе, но сейчас он работает со своим братом в поле.

Альваро Сересо и Хо Ван Ланг.

Хо Ван Ланг.

Вьетнамские джунгли.