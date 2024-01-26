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Вьетнамский Маугли: Удивительная история человека, который 41 год прожил в джунглях


Вьетнамский маугли.

Вьетнамский маугли.

Однажды Хо Ван Три выяснил, что возможно его отец и один из братьев пережил войну, и они все еще живы и живут глубоко в джунглях. Он потратил несколько лет на поиски, прежде чем действительно нашел их. Его брат, которому на тот момент исполнился 42 года, впервые в своей сознательной жизни увидел, что в этом мире есть и другие люди.

Хо Ван Ланг прожил большую часть своей жизни в джунглях.

Хо Ван Ланг прожил большую часть своей жизни в джунглях.

 

В 1972 году Хо Ван Танг, отец Хо Ван Три, бежал из своей деревне, на которую падали бомбы. Он стал свидетелем, как все вокруг превращалось в щепки, а людей, которых он любил и знал, умирали в страшных муках. Он схватил своего младшего сына — Хо Ван Ланга, который на тот момент был младенцем, и скрылся в джунглях. Каждый раз, слыша отзвуки взрывов, он углублялся все дальше и дальше, пока наконец не остановился в недоступном для местных жителей месте. Здесь он оборудовал себе примитивный дом, сделал своими руками различные орудия и стал растить своего сына. Именно здесь они и прожили 41 год.
Хо Ван Танг бежал со своим сыном в джунгли, спасаясь от войны.

Хо Ван Танг бежал со своим сыном в джунгли, спасаясь от войны.

 

Хо Ван Три снова и снова наведывался к своему пожилому отцу, чтобы убедить его вернуться к цивилизации. Старик уже неважно себя чувствовал и ему явно требовалась медицинская помощь, но боялся возвращаться к людям, так как все эти сорок лет жил, думая, что за пределами джунглей всё еще продолжается ужасная война. Именно с такой мыслью он вырастил своего сына — тот был любопытен, но наставлениям отца, что людей нужно избегать любой ценой, он всегда следовал.
Когда Ланг покинул джунгли, ему было 42 года.

Когда Ланг покинул джунгли, ему было 42 года.

 

В конце концов их обоих удалось уговорить отвезти в близлежащую деревню — к этой операции подключились также местные власти, так как история к тому моменту уже стала довольно известной в стране. Так началась медленная адаптация 42-летнего Ланга к совершенно незнакомой ему жизни.http://funhere.ru/?p=18439
Первым человеком, которого увидел Ланг в своей сознательной жизни, был его старший брат.

Первым человеком, которого увидел Ланг в своей сознательной жизни, был его старший брат.

 

Ланг был очень худым, ему было странно видеть так много людей вокруг себя. И особенно ему было странно видеть женщин — всю свою жизнь он не подозревал даже об их существовании, его отец решил скрыть от него этот факт, чтобы «подавить его инстинкты». Собственно, ему было незнакомо само понятие «женщина» и он не видел разницы между мужчинами и женщинами ни внешне, ни по поведению. И даже несколько лет спустя он все так же не мог понять в чем разница.http://funhere.ru/?p=18439
Старшему брату Ланга потребовалось несколько лет, чтобы убедить своего отца вернуться к людям.

Старшему брату Ланга потребовалось несколько лет, чтобы убедить своего отца вернуться к людям.

 

Ланг никогда до этого не видел искусственных источников света, даже далеко на горизонте от их жилища никогда ничего не освещало ночного неба. Он не знал о существовании других источников энергии, кроме солнца и огня. Для него было непонятно само понятие времени (часы, минуты, месяцы, годы) — в его жизни существовали только день и ночь. Его отец старался поменьше рассказывать о «внешнем мире», чтобы Лангу не захотелось вдруг пойти и посмотреть на него. Ланг помнил только, как отец рассказывал ему об аэропланах, которые пересекали небо.
Для Ланга не понятны многие понятия из жизни людей, в том числе, что такое *время* и *женщина*.

Для Ланга не понятны многие понятия из жизни людей, в том числе, что такое *время* и *женщина*.

 

За 41 год отец с сыном сменили пять мест для жилья, хотя все они были относительно недалеко друг от друга — всегда у подножия горы, где было тепло, и вблизи реки. Для Ланга почти все растения вокруг были съедобными. Он с детства умел собирать фрукты, овощи и растения для еды, а также охотится на крыс, змей, обезьян, лягушек, летучих мышей, птиц и ловить рыбу — рыба Лангу особенно нравилась. Однако Ланг вспоминает, что ел он рыбу только до 20 лет — после этого им с отцом пришлось уйти выше в горы, так как люди стали приближаться к водоему.http://funhere.ru/?p=18439
Орудия труда, которые сделал для себя Хо Ван Танг.

Орудия труда, которые сделал для себя Хо Ван Танг.

 
Котелки, сделанные из снарядов, которыми пользовались Танг и Ланг.

Котелки, сделанные из снарядов, которыми пользовались Танг и Ланг.

 
Одно из орудий Хо Ван Танга.

Одно из орудий Хо Ван Танга.

 

«Для Ланга не было ненужных частей у пойманных животных, — рассказывает Альваро Сересо, который два года спустя после „спасения“ съездил с Лангом в джунгли, где тот провел свою жизнь, — Пока я шел с ним по джунглям, он ел летучих мышей, как оливки».
Около 20 лет Танг и Ланг прожили около реки, после чего приближающаяся цивилизация вынудила их подняться выше в горы.

Около 20 лет Танг и Ланг прожили около реки, после чего приближающаяся цивилизация вынудила их подняться выше в горы.

 

Всю свою утварь и орудия отец Ланга сделал в первые годы своей жизни в джунглях. Он использовал осколки мин и всё, что нашел в упавшем вертолете. Таким образом у пары появились своеобразные котелки, сковородки, ножи и топорики. Главное было постоянно поддерживать огонь — его добыть в джунглях было не так-то просто.
Танг до сих пор не верит, что мужчина, который их нашел, это его сын.

Танг до сих пор не верит, что мужчина, который их нашел, это его сын.

 

Между собой Танг и Ланг разговаривали на диалекте, но их словарь был довольно небольшой — не было необходимости что-то обсуждать. Например, Ланг умел считать до 10, а все что больше  это было ему просто неважно. «Я спросил его, а как ты говорил отцу, что поймал 15 мышей, и он ответил, что сказал бы ему в таком случае, что поймал „много“ или „больше 10“. Писать Ланг тоже не умеет — в джунглях ему в таком навыке не было нужды».
Уровень развития Ланга остался на уровне годовалого ребенка.

Уровень развития Ланга остался на уровне годовалого ребенка.

 

Отец боялся, что на вершинах гор живут злые духи. И в то же время со стороны реки цивилизация подкрадывалась все ближе и ближе. Таким образом пара оказалась буквально загнанной в угол. Именно в этот момент местные стали иногда видеть в лесу то одного, то другого, и поползли слухи.
Дом, из которого *спасли* Ланга и Танга в день спасения и два года спустя.

Дом, из которого *спасли* Ланга и Танга в день спасения и два года спустя.

 

Отец так никогда и не поверил, что мужчина, который однажды нашел их в джунглях — его сын. Он остался уверен, что вся его семья погибла во время войны. Ланг при этом абсолютно не возражал внезапному гостю, особенно учитывая, что тот приносил им соль и приправы. Хо Ван Три наведывался к отцу и брату в течение нескольких лет, прежде чем ему удалось уговорить их вернуться в деревню. Отец к тому моменту чувствовал себя очень плохо, и Ланг постоянно тревожился, что тот умрет.
Ланг является отличным охотником и употребляет в мясо почти всю живность, которая живет в джунглях.

Ланг является отличным охотником и употребляет в мясо почти всю живность, которая живет в джунглях.

 

В тот день Ланг впервые проехался на машине. Его отец упоминал о них, но ощущение скорости было для него ошеломляющим. В деревне его удивило, что животные живут рядом с людьми «как друзья», а в доме, когда он увидел искусственный свет, Ланг пришел в неописуемый восторг. Там же он увидел телевизор — о нем также упоминал ему его отец.
Ланг - очень добродушный и жизнерадостный человек.

Ланг - очень добродушный и жизнерадостный человек.

 

Что интересно, за 40 лет жизни в джунглях ни Ланг, ни его отец ни разу серьезно не болели. Примерно раз в году у обоих случалась легкая простуда, ну и периодически болел живот. Переехав в деревню, болезни посыпались на них градом — их иммунитет оказался бессильным к вирусами и бактериям, к которым обычные люди уже давно привыкли.
Ланг является специалистом по выживанию в дикой природе, но сейчас он работает со своим братом в поле.

Ланг является специалистом по выживанию в дикой природе, но сейчас он работает со своим братом в поле.

 

По большому счету, Ланг остался на уровне развития годовалого ребенка. Он не понимает разницу между добром и злом, он очень послушный и не подозревает, что кто-то может сделать ему что-то во вред. Отец — Хо Ван Танг — хочет вернуться сейчас обратно в джунгли, хотя его состояние (ему 86 лет) это не позволяет. В то же время Ланг вполне адаптировался к жизни в деревне, он работает на поле вместе со своим братом и наслаждается простой, но в какой-то мере волшебной жизнью среди людей.
Альваро Сересо и Хо Ван Ланг.

Альваро Сересо и Хо Ван Ланг.

 
Хо Ван Ланг.

Хо Ван Ланг.

 
Вьетнамские джунгли.

Вьетнамские джунгли.

 

Новостной сюжет о том, как Хо Ван Ланг и его отец прибыли впервые в деревню:

Хо Ван Ланг показывает, какими инструментами он пользовался в повседневной жизни. Почти все они сделаны из остатков бомб, снарядов и из частей вертолета, рухнувшего в джунгли:

Хо Ван Ланг показывает Альваро Сересо, как он обычно делал себе обед в джунглях:

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