11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успеха

Юлия Друнина и Алексей Каплер

Каплер был известен, например, как сценарист фильма про Ихтиандра.

Алексей Каплер (слева) и Юлия Друнина.

Кадр из сериала о Мэри Шелли.

Лаура и Лоуренс Альма-Тадема

Лоуренс Альма-Тадема был популярным художником, которого прославили картины об античности.

Лаура Альма-Тадема рисовала голландцев семнадцатого века.

Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Пьер и Мария Кюри были такими аскетами, что, казалось, наука их одна и интересует. Но на самом деле они нежно любили друг друга. В том числе как учёных.

Фотография супругов Кюри из свадебного путешествия.

Карин и Карл Ларссон

Акварель Карла, показывающая интерьер от Карин и её саму.

Работы Карин Ларссон и, если приглядеться, небольшая (пока) совместная работа Карин и Карла.

В семействе Вестли царили любовь и взаимоуважение .