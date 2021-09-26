С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...
  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...
  • secretmaster
    Очень жаль их всех! Не стоит подобного делать вообще.Звёзды, которые у...

11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успеха


11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успеха

Популярно мнение, что два творческих человека никогда друг с другом не уживутся, будут спорить и конкурировать за славу. Поэтому, мол, хоть сколько-то известны только художники и писатели, на поддержку которых жёны тратили всю свою жизнь. Но история опровергает многие мифы. Например, известно множество пар, где творческие муж и жена поддерживали друг друга и достигли серьёзных успехов в своей области.

Юлия Друнина и Алексей Каплер


Хотя имя Каплера было не на слуху, стоило ему назвать фильмы, снятые по его сценариям, и любой советский обыватель проникался к нему симпатией — ведь среди его работ были такие картины, как «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и «Синяя птица». Более узкий круг знал Алексея как фронтового корреспондента и возлюбленного дочери Сталина, которого за связь с ней даже посадили: Сталин был очень ревнивым отцом.
Каплер был известен, например, как сценарист фильма про Ихтиандра.

Каплер был известен, например, как сценарист фильма про Ихтиандра.

Юлия Друнина же была поэтессой, которая, по мнению многих, слишком быстро для своего возраста «продвигалась» — её охотно публиковали, приглашали на творческие вечера. Многие коллеги по цеху в лицо ей матерно объясняли, за какие фронтовые заслуги и перед кем она получает свою известность — ведь Юлия была во время войны медсестрой, а после войны распространился миф, что женщины на фронте ничем, кроме романов, не занимались. Неясно только было, из-за каких романов Юлию серьёзно ранило. Чудом не до смерти.

Многие думали, что, выйдя замуж за горячо любимого мужчину, Юлия «успокоится», «образумится», превратится в обычную домохозяйку. Ведь наверняка с предыдущим мужем просто были проблемы — не смогла реализовать себя как жена. Но у Юлии были свои планы, и Алексей их поддерживал. Он был влюблён в её талант настолько же, насколько и в неё саму.

Алексей Каплер (слева) и Юлия Друнина.

Алексей Каплер (слева) и Юлия Друнина.

Всегда волновался после выхода нового тиража, объезжал магазины Москвы и просил купить побольше экземпляров её новой книги — мол, если будет плохо расходиться, он сам всё выкупит. Выкупать не приходилось, стихи Друниной многих трогали, охотно раскупались. Защищал Алексей Юлию и от многих проблем быта, а если ей случалось выехать за границу, встречал обязательно потом в месте прибытия, а не дома в Москве. Кто знает, скольких стихов Друниной мы лишились бы, воспользуйся Каплер её чувствами для того, чтобы вытесать из неё «нормальную женщину».

Благодаря поддержке мужа стала знаменитой писательницей и Мэри Шелли, создательница Франкенштейна. Её брак с поэтом Перси Шелли был не таким трогательным и безоблачным, как у Друниной и Каплера, но именно Перси, увидев повесть Мэри, настоял, чтобы она дописала её до полноценного романа, поскольку сразу понял, что перед ним — потенциальное творение на века.

 
Кадр из сериала о Мэри Шелли.

Кадр из сериала о Мэри Шелли.

 

Лаура и Лоуренс Альма-Тадема


В девятнадцатом веке многие девушки получили возможность профессионально учиться живописи, но после замужества, как правило, за другим художником, почти все бросали искусство. Муж требовал поддержки и поклонения, быт и дети отъедали всё время и силы. Случай Лауры и Лоуренса — один из немногих уникальных для своего времени.

Несмотря на то, что познакомились Лоуренс и Лаура на встречах прерафаэлитов, оба предпочитали академический стиль живописи. Он был уже известным художником, вдовцом с двумя детьми, она — не больше, чем одной из многих начинающих художниц. Всё очень легко могло пойти по обычному сценарию. Но Лоуренс счёл грехом закапывать дарование Лауры. Он стал сначала её учителем, а потом — не просто мужем, а буквально опорой.

 
Лоуренс Альма-Тадема был популярным художником, которого прославили картины об античности.

Лоуренс Альма-Тадема был популярным художником, которого прославили картины об античности.

Лоуренс обязательно настаивал на том, чтобы на его выставках присутствовали работы его жены, и никогда не затирал её прочь от людского внимания, когда встречи художников начали проходить в его доме. У Лауры было очень слабое здоровье, и Лоуренс использовал большую часть своих гонораров на то, чтобы освободить её от вопросов быта и возить в тёплые края.

Супруги вдохновляли друг друга: Лоуренс не раз изображал жену в своих картинах, а Лаура, из-за происхождения мужа, увлеклась Голландией и голландской живописью и часто, в более современной ей манере, сценки из жизни голландцев семнадцатого века.

 
Лаура Альма-Тадема рисовала голландцев семнадцатого века.

Лаура Альма-Тадема рисовала голландцев семнадцатого века.

Если вспоминать другие пары художников, то это будут супруги Делоне, создатели стиля орфизм, прерафаэлиты Данте Габриэль Россети и Элизабет Сиддал и певица русского севера Джанна Тутунджан, муж которой, типичный соцреалист Николай Баскаков, не пытался удовлетворять амбиции за счёт жены и делил с ней заботы о доме и детях пополам. Всегда верили друг в друга и пара Татьяна Маврина (лауреат премии Андерсена) и её супруг, популярный книжный иллюстратор тридцатых-пятидесятых годов Николай Кузьмин.

Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри


Хотя легендарные физики в быту выглядели очень уж серьёзными и аскетичными и многим могло показаться, что Пьер женился на Марии, чтобы использовать её интеллект, а Мария вышла замуж за Пьера ради доступа к лаборатории и научному миру, на деле пара нежно любила друг друга и своих детей, которые, кстати, тоже выросли выдающимися людьми.
Пьер и Мария Кюри были такими аскетами, что, казалось, наука их одна и интересует. Но на самом деле они нежно любили друг друга. В том числе как учёных.

Пьер и Мария Кюри были такими аскетами, что, казалось, наука их одна и интересует. Но на самом деле они нежно любили друг друга. В том числе как учёных.

Чтобы обустроить ту самую лабораторию, супруги Кюри отказывали себе во всём, отсюда и суровость их быта и внешнего вида. Но простота жизни их не удручала. Они даже на свадьбу решили вместо пышного торжества потратить деньги на покупку велосипедов и вместе объехать Францию. Обоим такой медовый месяц очень понравился.

Когда Пьер понял, что исследования жены перспективнее, он без колебаний перешёл в её помощники вместо того, чтобы перехватить себе и её работу, и возможную славу. В научном сообществе его привечали, пытаясь игнорировать его жену как всего лишь бесплатную лаборантку, но Пьер твёрдо выказывал Марии своё уважение и никогда не скрывал того, что она — выдающаяся учёная. Его гибель стала для Марии настоящей трагедией.
Фотография супругов Кюри из свадебного путешествия.

Фотография супругов Кюри из свадебного путешествия.

Похожие отношения были у астрофизиков Сесилии Пейн и Сергея Гапошкина. Они обы были влюблены в небо и сотрудничали плечо к плечу. Сергею никогда не приходило в голову соперничать с любимой, пытаться показывать ей её женское место и тому подобные глупости. В результате они оба вошли в историю астрофизики — в основном благодаря Сесилии.

Карин и Карл Ларссон


Шведский живописец Ларссон известен, несмотря на множество других работ, своей серией акварелей про Солнечный дом — дом, где жила его семья и он сам. Изображённые интерьеры считаются предшествующими современному скандинавскому стилю, для своего времени они — новаторские, но и сейчас смотрятся очень впечатляюще и свежо. Кроме того, в этих интерьерах чувствуется жизнь — ими не любуются, а пользуются. И художник, и его жена, и их дети.
Акварель Карла, показывающая интерьер от Карин и её саму.

Акварель Карла, показывающая интерьер от Карин и её саму.

Хотя в русском интернете за эти картины именно Карла Ларссона называют изобретателем скандинавского стиля, на деле он посвятил все эти работы тому, чтобы запечатлеть впечатляющий труд и талант своей жены Карин — ведь тогда не было цветных фотографий, журналов по интерьеру и хорошей возможности для женщины прославиться как дизайнер.

Как и Карл, Карин изначально была художницей, но живопись явно была не её судьбой. Карл был из очень бедной семьи, пережил в детстве физическое насилие со стороны отца и страдал депрессией. Карин, наоборот, была из семьи богатой и любящей. Когда её родители подарили молодым дом, Карин с энтузиазмом взялась за его обустройство в настоящий дворец счастья и тут-то показала свой истинный талант.
Работы Карин Ларссон и, если приглядеться, небольшая (пока) совместная работа Карин и Карла.

Работы Карин Ларссон и, если приглядеться, небольшая (пока) совместная работа Карин и Карла.

Вся обстановка в доме сделана по её эскизам и часто раскрашена или украшена ею самой. Текстиль она даже ткала своими руками. Карл не просто почувствовал себя как в раю — он действительно был потрясён талантом жены и много лет рисовал её дизайнерские находки, донеся до людей искусство Карин. Этот дом действительно очень поддерживал художника.

Похожий союз был у детской писательниц Анне-Катарины Вестли и её мужа Юхана. Конечно, её книги понравились бы детям и без иллюстраций, но Юхан создал изображения героев Анны-Катарины, которые стали классическими, отнесясь с большим вниманием к каждой детали текста. Свою жену он считал очень талантливой и не стеснялся ей об этом говорить. Она отвечала любимому мужу тем же.
В семействе Вестли царили любовь и взаимоуважение.

В семействе Вестли царили любовь и взаимоуважение.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успеха

И не забудьте:
11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успехаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх