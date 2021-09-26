11 знаменитых семей, где муж поддерживал жену, а не соперничал с ней - и оба добились успеха

Популярно мнение, что два творческих человека никогда друг с другом не уживутся, будут спорить и конкурировать за славу. Поэтому, мол, хоть сколько-то известны только художники и писатели, на поддержку которых жёны тратили всю свою жизнь. Но история опровергает многие мифы. Например, известно множество пар, где творческие муж и жена поддерживали друг друга и достигли серьёзных успехов в своей области.
Юлия Друнина и Алексей Каплер
Хотя имя Каплера было не на слуху, стоило ему назвать фильмы, снятые по его сценариям, и любой советский обыватель проникался к нему симпатией — ведь среди его работ были такие картины, как «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и «Синяя птица». Более узкий круг знал Алексея как фронтового корреспондента и возлюбленного дочери Сталина, которого за связь с ней даже посадили: Сталин был очень ревнивым отцом.
Каплер был известен, например, как сценарист фильма про Ихтиандра.
Юлия Друнина же была поэтессой, которая, по мнению многих, слишком быстро для своего возраста «продвигалась» — её охотно публиковали, приглашали на творческие вечера. Многие коллеги по цеху в лицо ей матерно объясняли, за какие фронтовые заслуги и перед кем она получает свою известность — ведь Юлия была во время войны медсестрой, а после войны распространился миф, что женщины на фронте ничем, кроме романов, не занимались. Неясно только было, из-за каких романов Юлию серьёзно ранило. Чудом не до смерти.
Многие думали, что, выйдя замуж за горячо любимого мужчину, Юлия «успокоится», «образумится», превратится в обычную домохозяйку. Ведь наверняка с предыдущим мужем просто были проблемы — не смогла реализовать себя как жена. Но у Юлии были свои планы, и Алексей их поддерживал. Он был влюблён в её талант настолько же, насколько и в неё саму.
Алексей Каплер (слева) и Юлия Друнина.
Всегда волновался после выхода нового тиража, объезжал магазины Москвы и просил купить побольше экземпляров её новой книги — мол, если будет плохо расходиться, он сам всё выкупит. Выкупать не приходилось, стихи Друниной многих трогали, охотно раскупались. Защищал Алексей Юлию и от многих проблем быта, а если ей случалось выехать за границу, встречал обязательно потом в месте прибытия, а не дома в Москве. Кто знает, скольких стихов Друниной мы лишились бы, воспользуйся Каплер её чувствами для того, чтобы вытесать из неё «нормальную женщину».
Благодаря поддержке мужа стала знаменитой писательницей и Мэри Шелли, создательница Франкенштейна. Её брак с поэтом Перси Шелли был не таким трогательным и безоблачным, как у Друниной и Каплера, но именно Перси, увидев повесть Мэри, настоял, чтобы она дописала её до полноценного романа, поскольку сразу понял, что перед ним — потенциальное творение на века.
Кадр из сериала о Мэри Шелли.
Лаура и Лоуренс Альма-Тадема
В девятнадцатом веке многие девушки получили возможность профессионально учиться живописи, но после замужества, как правило, за другим художником, почти все бросали искусство. Муж требовал поддержки и поклонения, быт и дети отъедали всё время и силы. Случай Лауры и Лоуренса — один из немногих уникальных для своего времени.
Несмотря на то, что познакомились Лоуренс и Лаура на встречах прерафаэлитов, оба предпочитали академический стиль живописи. Он был уже известным художником, вдовцом с двумя детьми, она — не больше, чем одной из многих начинающих художниц. Всё очень легко могло пойти по обычному сценарию. Но Лоуренс счёл грехом закапывать дарование Лауры. Он стал сначала её учителем, а потом — не просто мужем, а буквально опорой.
Лоуренс Альма-Тадема был популярным художником, которого прославили картины об античности.
Лоуренс обязательно настаивал на том, чтобы на его выставках присутствовали работы его жены, и никогда не затирал её прочь от людского внимания, когда встречи художников начали проходить в его доме. У Лауры было очень слабое здоровье, и Лоуренс использовал большую часть своих гонораров на то, чтобы освободить её от вопросов быта и возить в тёплые края.
Супруги вдохновляли друг друга: Лоуренс не раз изображал жену в своих картинах, а Лаура, из-за происхождения мужа, увлеклась Голландией и голландской живописью и часто, в более современной ей манере, сценки из жизни голландцев семнадцатого века.
Лаура Альма-Тадема рисовала голландцев семнадцатого века.
Если вспоминать другие пары художников, то это будут супруги Делоне, создатели стиля орфизм, прерафаэлиты Данте Габриэль Россети и Элизабет Сиддал и певица русского севера Джанна Тутунджан, муж которой, типичный соцреалист Николай Баскаков, не пытался удовлетворять амбиции за счёт жены и делил с ней заботы о доме и детях пополам. Всегда верили друг в друга и пара Татьяна Маврина (лауреат премии Андерсена) и её супруг, популярный книжный иллюстратор тридцатых-пятидесятых годов Николай Кузьмин.
Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри
Хотя легендарные физики в быту выглядели очень уж серьёзными и аскетичными и многим могло показаться, что Пьер женился на Марии, чтобы использовать её интеллект, а Мария вышла замуж за Пьера ради доступа к лаборатории и научному миру, на деле пара нежно любила друг друга и своих детей, которые, кстати, тоже выросли выдающимися людьми.
Пьер и Мария Кюри были такими аскетами, что, казалось, наука их одна и интересует. Но на самом деле они нежно любили друг друга. В том числе как учёных.
Чтобы обустроить ту самую лабораторию, супруги Кюри отказывали себе во всём, отсюда и суровость их быта и внешнего вида. Но простота жизни их не удручала. Они даже на свадьбу решили вместо пышного торжества потратить деньги на покупку велосипедов и вместе объехать Францию. Обоим такой медовый месяц очень понравился.
Когда Пьер понял, что исследования жены перспективнее, он без колебаний перешёл в её помощники вместо того, чтобы перехватить себе и её работу, и возможную славу. В научном сообществе его привечали, пытаясь игнорировать его жену как всего лишь бесплатную лаборантку, но Пьер твёрдо выказывал Марии своё уважение и никогда не скрывал того, что она — выдающаяся учёная. Его гибель стала для Марии настоящей трагедией.
Фотография супругов Кюри из свадебного путешествия.
Похожие отношения были у астрофизиков Сесилии Пейн и Сергея Гапошкина. Они обы были влюблены в небо и сотрудничали плечо к плечу. Сергею никогда не приходило в голову соперничать с любимой, пытаться показывать ей её женское место и тому подобные глупости. В результате они оба вошли в историю астрофизики — в основном благодаря Сесилии.
Карин и Карл Ларссон
Шведский живописец Ларссон известен, несмотря на множество других работ, своей серией акварелей про Солнечный дом — дом, где жила его семья и он сам. Изображённые интерьеры считаются предшествующими современному скандинавскому стилю, для своего времени они — новаторские, но и сейчас смотрятся очень впечатляюще и свежо. Кроме того, в этих интерьерах чувствуется жизнь — ими не любуются, а пользуются. И художник, и его жена, и их дети.
Акварель Карла, показывающая интерьер от Карин и её саму.
Хотя в русском интернете за эти картины именно Карла Ларссона называют изобретателем скандинавского стиля, на деле он посвятил все эти работы тому, чтобы запечатлеть впечатляющий труд и талант своей жены Карин — ведь тогда не было цветных фотографий, журналов по интерьеру и хорошей возможности для женщины прославиться как дизайнер.
Как и Карл, Карин изначально была художницей, но живопись явно была не её судьбой. Карл был из очень бедной семьи, пережил в детстве физическое насилие со стороны отца и страдал депрессией. Карин, наоборот, была из семьи богатой и любящей. Когда её родители подарили молодым дом, Карин с энтузиазмом взялась за его обустройство в настоящий дворец счастья и тут-то показала свой истинный талант.
Работы Карин Ларссон и, если приглядеться, небольшая (пока) совместная работа Карин и Карла.
Вся обстановка в доме сделана по её эскизам и часто раскрашена или украшена ею самой. Текстиль она даже ткала своими руками. Карл не просто почувствовал себя как в раю — он действительно был потрясён талантом жены и много лет рисовал её дизайнерские находки, донеся до людей искусство Карин. Этот дом действительно очень поддерживал художника.
Похожий союз был у детской писательниц Анне-Катарины Вестли и её мужа Юхана. Конечно, её книги понравились бы детям и без иллюстраций, но Юхан создал изображения героев Анны-Катарины, которые стали классическими, отнесясь с большим вниманием к каждой детали текста. Свою жену он считал очень талантливой и не стеснялся ей об этом говорить. Она отвечала любимому мужу тем же.
В семействе Вестли царили любовь и взаимоуважение.
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