Сладкая парочка: «универсальный солдат» Дольф Лундгрен и непокорная Грейс Джонс на фото разных лет





Дольф Лундгрен и Грейс Джонс.

Она – модель, актриса, «чёрная амазонка» и ямайская певица, известная на весь мир своими экстравагантными нарядами и эксцентричными выходками. Королева светских вечеринок 70-х, непокорная и воинственная, она снялась в 17 фильмах



Она – модель, актриса, «чёрная амазонка» и ямайская певица, известная на весь мир своими экстравагантными нарядами и эксцентричными выходками. Королева светских вечеринок 70-х, непокорная и воинственная, она снялась в 17 фильмах , и все роли Грейс Джонс были всегда яркими. Он – известный актёр Голливуда, конкурент Ван Дамма и мастер боевых искусств. Легендарный «универсальный солдат», статный и высокий блондин Дольф Лундгрен.

1. Оригинальная парочка

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс , 1980-е годы.

2. В начале звёздного пути

Именно благодаря Грейс Дольф Лундгрен начал свою кинокарьеру.

3. Дольф Лундгрен и Грейс Джонс

Легендарный «универсальный солдат» и диско-дива.

4. Тропой Грейс Джонс

Бывший телохранитель и поп-дива.

5. Влюблённые

После съёмок фильма «Вид на убийство».

6. Грейс и Дольф

Вперерывах между съёмками.

7. Новогодняя вечеринка

Новогодняя вечеринка в Нью-Йоркском клубе.

8. Неразлучная парочка

«Вошёл в зал как парень Грейс, а вышел как кинозвезда.»

9. Счастливы вместе

Модель Грейс Джонс и вышибало из манхэттенского ночного клуба.

10. Яркая и неподражаемая звёздная пара

Звёздная пара.

11. Смелая фотосессия для известного журнала

Эротическая фотосессия для журнала Playboy.

12. Первая совместная фотосессия

Совместная фотосессия Дольфа Лундгрена и Грейс Джонс.

Они известны всему миру по отдельности, и практически никто не знает о них, как о паре. А их роман, кстати, едва не дошёл до свадьбы. Он учился в университете Сиднея и подрабатывал охранником в ночном клубе, где пела Грейс. Она заприметила его, и он стал её телохранителем. В последствии у них завязался роман. И в кино он попал благодаря Грейс Джонс.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: