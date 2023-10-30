С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    детонь егешная, балВШИвики вывозили из страны ВСЁ - драгоценности, произведения искуства, продовольствие, сырьё... и ...Преступление прот...
  • Ингерман Ланская
    оккупационный режим грабил Народ! Страну!!! Историю!!!Преступление прот...
  • Виктор Фролов
    Большевики продавали драгоценности, чтобы накормить народ, а дерьмократы продают страну и народ!Преступление прот...

Сладкая парочка: «универсальный солдат» Дольф Лундгрен и непокорная Грейс Джонс на фото разных лет


Дольф Лундгрен и Грейс Джонс.

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс.

Она – модель, актриса, «чёрная амазонка» и ямайская певица, известная на весь мир своими экстравагантными нарядами и эксцентричными выходками. Королева светских вечеринок 70-х, непокорная и воинственная, она снялась в 17 фильмах, и все роли Грейс Джонс были всегда яркими. Он – известный актёр Голливуда, конкурент Ван Дамма и мастер боевых искусств. Легендарный «универсальный солдат», статный и высокий блондин Дольф Лундгрен.


Они известны всему миру по отдельности, и практически никто не знает о них, как о паре. А их роман, кстати, едва не дошёл до свадьбы. Он учился в университете Сиднея и подрабатывал охранником в ночном клубе, где пела Грейс. Она заприметила его, и он стал её телохранителем. В последствии у них завязался роман. И в кино он попал благодаря Грейс Джонс.

1. Оригинальная парочка


Дольф Лундгрен и Грейс Джонс, 1980-е годы.

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс, 1980-е годы.

 

2. В начале звёздного пути


Именно благодаря Грейс Дольф Лундгрен начал свою кинокарьеру.

Именно благодаря Грейс Дольф Лундгрен начал свою кинокарьеру.

 

3. Дольф Лундгрен и Грейс Джонс


Легендарный «универсальный солдат» и диско-дива.

Легендарный «универсальный солдат» и диско-дива.

 

4. Тропой Грейс Джонс


Бывший телохранитель и поп-дива.

Бывший телохранитель и поп-дива.

 

5. Влюблённые


После съёмок фильма «Вид на убийство».

После съёмок фильма «Вид на убийство».

 

6. Грейс и Дольф


Вперерывах между съёмками.

Вперерывах между съёмками.

 

7. Новогодняя вечеринка


Новогодняя вечеринка в Нью-Йоркском клубе.

Новогодняя вечеринка в Нью-Йоркском клубе.

 

8. Неразлучная парочка



«Вошёл в зал как парень Грейс, а вышел как кинозвезда.»

 

9. Счастливы вместе


Модель Грейс Джонс и вышибало из манхэттенского ночного клуба.

Модель Грейс Джонс и вышибало из манхэттенского ночного клуба.

 

10. Яркая и неподражаемая звёздная пара


Звёздная пара.

Звёздная пара.

 

11. Смелая фотосессия для известного журнала


Эротическая фотосессия для журнала Playboy.

Эротическая фотосессия для журнала Playboy.

 

12. Первая совместная фотосессия


Совместная фотосессия Дольфа Лундгрена и Грейс Джонс.

Совместная фотосессия Дольфа Лундгрена и Грейс Джонс.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх