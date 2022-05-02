Вперёд в прошлое: 30 знаковых ретро фотографий из жизни советских людей в 1976 году

Жизнь с Советском Союзе 40 лет назад.

1. Кремлевский дворец съездов

Очередной съезд Компартии Советского Союза.

2. КамАЗ

В городе Набережные Челны запущен новый автозавод.

3. Торжественный выпуск первого грузовика

Первый автомобиль КамАЗ сошел с главного конвейера 16 февраля 1976 года.

4. В Риге началось производство нового РАФ 2203

Рекламный плакат первого советского микроавтобуса.

5. Миллионный ЗИЛ

Торжественный выпуск миллионного грузовика.

6. Советский электромобиль ВАЗ

Попытки создания автомобиля с электроприводом.

7. Вычислительный центр

Первый компьютер города Липецка.

8. Рыбный магазин «Океан»

Первый рыбный магазин был открыт в Липецке в 1976 году.

9. Что можно было привезти с Кавказа

Что-то из этого разнообразия можно было достать по блату или купить выстояв огромную очередь.

10. «Ирония судьбы, или с легким паром!»

1 января 1976 года, состоялась премьера фильма , который стал одним из символов эпохи.

11. Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Показывают реальность советской жизни того времени.

12. Фильм «12 стульев»

С Андреем Мироновым и Любовь Полищук в главной роли.

13. Музыкальный фильм «Мама»

Главный хит того времени с Гурченко и Боярским в главных ролях .

14. Фильм «Приключения Буратино»

Навсегда вошел в жизнь советских детей.

15. Фильм «Табор уходит в небо»

Света Тома в сцене купания Рады.

16. ВИА «Песняры»

Выпустила альбом «Вологда» с одноименным хитом, который стал неофициальным гимном города с таким же названием.

17. Песня года 1976

Новый хит ВИА «Песняры» «Беларусь».

18. Стиль советских граждан

Яркие цвета в моде, а эра джинсов еще далеко.

19. Типичная зимняя одежда

Скромные наряды советских граждан.

20. Телефон-автомат и скромная столовая

Те, кто жил в то время, никогда этого не забудет.

21. Вездесущий советский автобус ЛИАЗ-677

Злые языки называли этот автобус «скотовозом».

22. Новый венгерский «Икарус»

Чудо современного дизайна.

23. Невский проспект весной 1976 года

Подготовка к первомайским праздникам.

24. Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге

Много красных лозунгов и портрет Ленина.

25. Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году

Массовое шествие советских трудящихся.

26. Встреча Брежнева с молодым ливийским лидером Каддафи

Число друзей и союзников Советского Союза растет из-за стран «третьего мира», которые выбрали путь социалистической ориентации.

27. Встреча с Фиделем Кастро

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

28. Присвоение Л.И. Брежневу очередного звания

7 мая 1976 года генсек стал маршалом .

29. Золото на Олимпийских играх 1976 года

Начало легендарной советской хоккейной истории.

30. Главный советский герой 1976 года

Шаварш Карапетян, спас 20 человек с затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года .