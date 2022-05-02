Вперёд в прошлое: 30 знаковых ретро фотографий из жизни советских людей в 1976 году

Жизнь с Советском Союзе 40 лет назад.
Эти фотографии будут близки и понятны всем, кто жил в СССР во времена развитого социализма. Возможно, у кого-то они даже вызовут ностальгию. Для молодого поколения, которое родилось уже после развала государства, которое занимало 1\6 часть суши, этот фотосет станет прекрасным экскурсом в прошлое.
1. Кремлевский дворец съездов
Очередной съезд Компартии Советского Союза.
2. КамАЗ
В городе Набережные Челны запущен новый автозавод.
3. Торжественный выпуск первого грузовика
Первый автомобиль КамАЗ сошел с главного конвейера 16 февраля 1976 года.
4. В Риге началось производство нового РАФ 2203
Рекламный плакат первого советского микроавтобуса.
5. Миллионный ЗИЛ
Торжественный выпуск миллионного грузовика.
6. Советский электромобиль ВАЗ
Попытки создания автомобиля с электроприводом.
7. Вычислительный центр
Первый компьютер города Липецка.
8. Рыбный магазин «Океан»
Первый рыбный магазин был открыт в Липецке в 1976 году.
9. Что можно было привезти с Кавказа
Что-то из этого разнообразия можно было достать по блату или купить выстояв огромную очередь.
10. «Ирония судьбы, или с легким паром!»
1 января 1976 года, состоялась премьера фильма, который стал одним из символов эпохи.
11. Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Показывают реальность советской жизни того времени.
12. Фильм «12 стульев»
С Андреем Мироновым и Любовь Полищук в главной роли.
13. Музыкальный фильм «Мама»
Главный хит того времени с Гурченко и Боярским в главных ролях.
14. Фильм «Приключения Буратино»
Навсегда вошел в жизнь советских детей.
15. Фильм «Табор уходит в небо»
Света Тома в сцене купания Рады.
16. ВИА «Песняры»
Выпустила альбом «Вологда» с одноименным хитом, который стал неофициальным гимном города с таким же названием.
17. Песня года 1976
Новый хит ВИА «Песняры» «Беларусь».
18. Стиль советских граждан
Яркие цвета в моде, а эра джинсов еще далеко.
19. Типичная зимняя одежда
Скромные наряды советских граждан.
20. Телефон-автомат и скромная столовая
Те, кто жил в то время, никогда этого не забудет.
21. Вездесущий советский автобус ЛИАЗ-677
Злые языки называли этот автобус «скотовозом».
22. Новый венгерский «Икарус»
Чудо современного дизайна.
23. Невский проспект весной 1976 года
Подготовка к первомайским праздникам.
24. Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге
Много красных лозунгов и портрет Ленина.
25. Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году
Массовое шествие советских трудящихся.
26. Встреча Брежнева с молодым ливийским лидером Каддафи
Число друзей и союзников Советского Союза растет из-за стран «третьего мира», которые выбрали путь социалистической ориентации.
27. Встреча с Фиделем Кастро
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.
28. Присвоение Л.И. Брежневу очередного звания
7 мая 1976 года генсек стал маршалом.
29. Золото на Олимпийских играх 1976 года
Начало легендарной советской хоккейной истории.
30. Главный советский герой 1976 года
Шаварш Карапетян, спас 20 человек с затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.
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