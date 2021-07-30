Для обустройства красивых и современных участков часто используют необычные способы оформления ограждений. Один из таких вариантов – быстрорастущие вьющиеся растения для забора.

Рассмотрим, какие растения наиболее подходят для этой цели, на что стоит обратить внимание при выборе и как правильно за ними ухаживать, чтобы изгородь имела привлекательный внешний вид и полноценно выполняла свою декоративную функцию.





Вьющиеся растения в сочетании с деревянным забором смотрятся очень гармонично



Быстрорастущие вьющиеся растения для забора: как правильно выбрать

Вьющиеся многолетние растения: самые популярные варианты

Быстрорастущие вьющиеся растения для дачи: фото и названия

Актинидия: посадка и уход, особенности и преимущества

Виноград Амурский прорыв: лучший сорт для выращивания около забора

Девичий виноград: посадка и уход, особенности выращивания

Древогубец круглолистный: как вырастить растение

Душистый горошек однолетний: выращивание из семян

Ипомея: посадка и уход, фото растения

Ипомея пурпурная: посадка и уход, фото и характеристики

Жимолость вьющаяся (немецкая каприфоль): особенности выращивания на участке

Каприфоль: фото популярного вида, растущего в саду

Кирказон лиана: экзотический кустарник для оформления забора

Клематис: посадка и уход в открытом грунте, особенности растения

Кобея лазающая: выращивание из семян и уход в открытом грунте

Княжик сибирский: особенности выращивания и лечебные свойства

Лимонник китайский: выращивание, уход и правила содержания

Настурция: фото и рекомендации по уходу за растением

Переступень белый (бриония): как вырастить в саду

Плющ садовый: описание сортов и особенностей каждого вида

Плетистая роза: фото кустов, советы по уходу и содержанию

Спирея рябинолистная: описание и особенности выращивания

Фасоль декоративная: необычные виды традиционного растения

Эккремокарпус: как посадить и вырастить в саду

Эхиноцистис: неприхотливая лиана для оформления ограждений

Многолетние вьющиеся растения для беседки

Самый простой способ получить красивую цветущую изгородь – оплатить услуги садовника. Однако это обойдется довольно дорого. К тому же многие владельцы участков предпочитают делать всё самостоятельно. По этой причине рассмотрим, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы результат проделанной работы вас не разочаровал.Частым украшением дачных заборов является виноградПеред тем как приступить к высадке растений, необходимо провести оценку следующих параметров:особенности климатических условий региона и участка (высотность месторасположения, степень затененности и т.д.);насколько много времени и внимания вы готовы уделять уходу за растениями.Некоторые виды требуют минимального ухода, а другим напротив, потребуется достаточно много ваших усилий;эстетические характеристики. Здесь стоит опираться на собственные вкусы и предпочтения, предварительно просмотрев фото возможных вариантов.Разнообразие вьющихся декоративных растений, которые могут быть использованы для оформления забора, порадует даже самого требовательного владельца загородного участка. Большинство выбирают пышные растения, которые довольно быстро растут и обильно цветут. Однако для того чтобы подобрать подходящий вариант, рекомендуется рассмотреть весь возможный ассортимент вьющихся цветов.В период цветения растения создают густую живую изгородьМноголетние вьющиеся растения – очень удобный и достаточно распространенный вариант для оформления заборов, поскольку особого ухода требуют преимущественно молодые побеги. В дальнейшем, когда саженцы окрепнут, уход за ними потребуется минимальный, что позволит существенно экономить время и усилия.Говоря об уходе за многолетними вьющимися растениями, чаще всего подразумевается обрезка и формировка. Однако на первых этапах потребуется более тщательный уход, который включает в себя подвязку, подкормку и регулярный полив растений. Кроме того в случае заморозков потребуется укрывать лианы, чтобы предотвратить их гибель.Самыми популярными и в то же время простыми в уходе считаются такие растения как виноград, хмель, плющ, а также крупнолистный древогубец. Причем именно виноград занимает в этом списке лидирующую позицию, поскольку он не слишком прихотлив к условиям, и при этом позволяет облагородить совершенно любую изгородь. Единственное условие, обязательное для его полноценного роста – плодородная почва.Нежные соцветия глицинии эффектно декорируют дачный участокОбратите внимание! Листья винограда могут иметь самые разнообразные оттенки, в зависимости от типа грунта, в котором он произрастает, и количества получаемого солнечного света: от густо зеленого до желтоватого и немного оранжевого.Другой подходящий для маскировки ограждения вариант – плющ. Он отлично цепляется за любые даже самые маленькие неровности поверхности, хорошо переносит тень и практически никогда не мерзнет.Плющ и крупнолистый древогубец немного более требовательны в уходе, однако и они отлично переносят любую почву. Как и все прочие, они требуют определенного ухода и регулярной подкормки, однако в остальном довольно неприхотливы.Помимо наиболее популярных и простых вариантов, которые были рассмотрены, существует еще огромное количество растений, которые подходят для оформления изгороди. Рассмотрим особенности выращивания каждого, их характеристики и потребности в уходе.Вьющаяся роза удачно подчеркивает кованое ограждениеАктинидия – многолетняя лиана с необычными, но очень красивыми листьями пестрого окраса. Для полноценного роста и развития растение требует опору, поскольку само по себе является довольно гибким. Цветы актинидии, как правило, имеют белый цвет и не пахнут, хотя отдельные виды могут источать довольно приятный запах.Полезный совет! Актинидия может быть как мужского, так и женского пола. Определить пол растения можно по цветам первого года жизни: у растений мужского пола внутри цветка нет пестика. По этой причине на участке нужно высаживать как минимум два растения, чтобы они могли опыляться.Актинидия дарит своим владельцам съедобные, богатые витаминами и сахарами плоды, которые можно употреблять в свежем виде. Кроме того их можно сушить, готовить из них варенье и напитки.Высадка актинидии осуществляется весной или осенью с учетом того, что её плоды требуют наличия солнечного света для вызревания. Растение плохо переносит соседство с яблонями, что также стоит учесть при выборе места. Уход заключается в периодической прополке почвы, подкормке, обрезке, а также поливе в случае недостатка естественных осадков.Актинидия может использоваться для декорирования забора или перголыПожалуй, основная характеристика этого растения, которая во многом его определяет – невероятная устойчивость к морозам. Его не испугать даже снижением температуры до -40°С, так что опасаться за его сохранность зимой вам точно не придется.Этот сорт винограда чрезвычайно быстро растет и в некоторых случаях его лианы способны достигать в длину 35 м. При этом толщина ствола может быть до 20 см.Выращивать Амурский прорыв можно в любой почве, однако лучше всего подойдет для этой цели кислотный грунт. Хуже всего данный сорт винограда переносит почву, богатую известняком. Обилие солнечного света благотворно влияет на рост этого растения, поэтому лучше всего выбирать для высадки хорошо освещенный участок.При высадке между растениями стоит соблюдать расстояние не менее чем 1,5 м, чтобы предоставить свободу и пространство для дальнейшего роста. Лучше всего сажать Амурский прорыв в виде саженцев или черенков, однако некоторые дачники предпочитают выращивать виноград из косточек.Виноград Амурский прорыв не только украсит участок, но и принесет вкусные плодыПолезный совет! В случае самостоятельного выращивания винограда Амурский прорыв из косточки стоит понимать, что в результате вы можете получить самый неожиданный результат, а вкус плодов может существенно отличаться от привычного.Научное название девичьего винограда – Parthenocissus, что переводится как «девственный плющ». Растение относится к семейству виноградовых и насчитывает 19 видов. Несмотря на это, в наших климатических условия в открытом грунте растет всего два вида: триостренный и пятилисточковый.Хотя растение не слишком требовательно к грунту, в котором растет, не стоит высаживать его в сухую или слишком истощенную землю. Девичий виноград довольно легко переносит жизнь в тени, однако в связи с этим его листья могут менять цвет, становясь бордовыми или желтыми. Кроме того наличие солнечных лучей во многом определяет, будет ли растение цвести и плодоносить.Высаживать девичий виноград можно как осенью, так и весной, не беспокоясь о том, что растение не приживется. Главное – как следует его полить. Если вы планируете высадить несколько саженцев, то необходимо сохранить между ними дистанцию как минимум 1 м.Листья девичьего винограда имеют яркий красный окрасУход за девичьим виноградом подразумевает регулярную санитарную обрезку и формирование. Для молодых побегов стоит предусмотреть опоры, за которые они смогут цепляться для дальнейшего роста.Древогубец круглолистный – самое стойкое растение из всех 30 видов этого рода. В большинстве своем они представлены лианами, некоторые из которых вечнозеленые, но иногда встречаются и кустарники.Высота лиан древогубца может достигать 12-18 м при том, что растение отличается высокой скоростью роста и за один сезон может прибавлять от 1 до 2 метров. Для полноценного роста растению требуются опоры, за которые можно цепляться побегами, поэтому его часто используют для маскировки ограждений и заборов. Хотя стоит отметить, что в случае отсутствия опоры растение может стелиться по земле.Как и девичий виноград, древогубец можно высаживать весной или осенью, однако лучше выбрать для этого открытое солнечное место. Поливать растение нужно только в молодом возрасте. В остальное время он довольно устойчив к отсутствию влаги и хорошо переносит засуху. А вот санитарную обрезку лучше всего проводить ранней весной, до того как начнется сокодвижение.Высота побегов древогубца может достигать 18 мОднолетний душистый горошек – быстрорастущая лиана, относящаяся к семейству бобовых. Размножается это растение исключительно семенами и во взрослом состоянии достигает высоты 2 м.Тонкие стебли горошка растут, цепляясь за любые опоры, которые попадаются на пути. За счет этого можно направлять растение, предлагая ему цепляться усиками за те или иные выступы, и оформлять таким образом ограждение или стену здания. Для этой цели можно найти множество различных сортов горошка, которые будут отличаться друг от друга окрасом и формой цветков.Обратите внимание! Цветы душистого горошка очень чувствительны к перепадам температуры. Сильное ее снижение может послужить причиной того, что лианы не будут плодоносить.Популярность душистого горошка среди садовников во многом обусловлена его нетребовательностью к условиям жизни. Он способен выживать как на солнце, так и в тени. Более того, он может переносить мороз до -5°С. Однако лучше всего подобрать для высадки место, защищенное от сильных ветров.Душистый горошек цветет великолепными красивыми цветкамиОгромной популярностью среди садоводов пользуется ипомея. Посадка и уход в открытом грунте не представляют особых сложностей. Лианы, достигающие в длину 5 м, способны скрыть совершенно любые ограждения и стены, украсив их потрясающе красивыми цветами.Цветы ипомеи могут иметь самые разнообразные расцветки. Можно найти красные, белые, розовые, синие, сиреневые и т.д. Как правило, цветы раскрываются каждое утро и закрываются только в обед или ближе к вечеру, в зависимости от погоды.Существует несколько видов ипомеи, посадка и уход за которыми могут отличаться, в зависимости от специфики растения. Каждая разновидность предъявляет свои требования к составу грунта, наиболее подходящего для полноценного роста этого растения. Кроме того проводить высадку рекомендуется в конце мая или в начале июня, когда риски ночных заморозков уже минуют.Довольно редко встречается многолетняя ипомея. Посадка и уход в этом случае довольно сложны, так что такие растения чаще всего используются в нашем климате как однолетники.Лианы ипомеи в среднем имеют длину 5 мПурпурная ипомея – однолетняя лиана, имеющая опушенный стебель. В длину это растение может достигать 8 м. Цветы располагаются по одному, имеют диаметр около 7 см и могут иметь самый разнообразный окрас: от белого до красного, голубого или лилового. Можно встретить искусственно выведенные сорта, которые имеют пестрые или махровые цветки.Приняв решение посадить это растение на своем участке, многие дачники интересуются особенностями посадки и ухода. Однолетняя ипомея этого вида изначально произрастала в тропическом климате, а потому не переносит заморозков. Именно по этой причине она не способна пережить зиму и используется исключительно как однолетник.Поливать пурпурную ипомею нужно регулярно, но не слишком обильно, чтобы не образовался застой воды в корнях. Кроме того растение можно подкармливать примерно каждые 2-3 недели.Обратите внимание! Переизбыток удобрений может привести к увеличению количества листьев на лианах, однако в этом случае ипомея не зацветет. Особенно часто это случается, если использовать азотосодержащие удобрения.Ипомея пурпурная имеет яркие красивые соцветнияВ природе можно встретить более 250 видов этого растения, однако далеко не все из них используются дачниками в декоративных целях. Вертикальное озеленение возможно благодаря длинным лианам, которые могут достигать 5 м и обильно цветут самыми разнообразными по оттенкам цветками.Цветы жимолости источают приятный запах, который особенно усиливается с наступлением вечера. Растение довольно устойчиво к самым разнообразным погодным условиям и может расти как в тени, так и на продуваемых участках. Так же немецкая каприфоль способна переносить заморозки, самостоятельно восстанавливаясь после промерзания. В августе на месте цветков начинают созревать темно-красные плоды, которые имеют исключительно декоративное значение и не могут быть использованы в пищу.Цветы вьющейся жимолости источают приятный ароматСуществует несколько разновидностей этого растения, которые активно используются на загородных участках в качестве быстрорастущего вьющегося растения. Рассмотрим основные виды:жимолость каприфоль душистая – один из самых распространенных сортов, который, тем не менее, довольно требователен к наличию солнечного света, увлажнению и составу почвы;жимолость Брауна – лиановый кустарник, который популярен, благодаря своим морковно-красным цветам. Период цветения – 3 недели. Предпочитает расти на открытых солнечных участках, не любит сквозняки и ветра;жимолость Генри – относительно небольшая (до 2,5 м) лиана, цветущая невероятно красиво: её яркие цветы собраны в соцветия и имеют чрезвычайно приятный аромат. Растение спокойно переносит тень или полутень;жимолость Гекрота – гибридное растение, которое имеет довольно длительный период цветения (с июня по сентябрь), но при этом не плодоносит. Отличительная черта именно этой каприфоли – двуцветные цветки, как правило, белые или желтые внутри и розовые или оранжевые снаружи.Это далеко не все варианты и среди широкого выбора каждый хозяин сможет найти именно тот вариант, который наиболее подходит для имеющихся условий и будет радовать глаз своими цветами.Каприфоль имеет множество разновидностей — Брауна, Генри, Гекрота и другиеКирказон или как его еще называют «аристолохия» имеет очень необычные, практически экзотические цветы, которые, тем не менее, вполне могут стать украшением участка в нашем климате. При должном внимании и уходе растение вполне способно пережить нашу суровую зиму, хотя в Бразилии, откуда родом аристолохия, ей не приходится сталкиваться с подобными условиями.В отличие от многих других вьющихся растений, к которым мы привыкли, лианы кирказон зацветают далеко не сразу, а лишь с пятого года. Высадку лучше производить осенью или весной, выбрав защищенное от ветра и довольно затененное место. При этом важно, чтобы вода в грунте не застаивалась.Уход включает регулярный полив, который не даст верхнему слою грунта пересыхать. Кроме того в особо жаркие летние дни рекомендуется дополнительно опрыскивать растение, так как оно нуждается во влаге.В процессе формирующей обрезки необходимо состригать все слишком длинные лианы, которые вытягиваются над опорой. То же необходимо сделать с подсохшими ветками. Чтобы молодое растение без проблем перезимовало, рекомендуется укрыть его корни на время холодов.Кустарник кирказон имеет необычные красивые соцветияКлематис – неприхотливая лиана, которая характеризуется обильным цветением и отлично подходит для оформления заборов. Высадка производится преимущественно весной на затененных участках, так как обилие солнечных лучей приводит к выгоранию цветков. Также желательно, чтобы в месте посадки не было грунтовых вод. Нередко для этой цели создают искусственный холмик, на котором и высаживают молодое растение.Полезный совет! Перед посадкой обратите внимание на состояние корней клематиса. Если в процессе осмотра вы отметили чрезмерную сухость корневой системы, рекомендуется поставить растение в воду на 2-3 часа.На время холодов кусты необходимо укрывать, чтобы предотвратить их замерзание и помочь им пережить зиму. В весеннее время полив нужно осуществлять примерно 1 раз в неделю, а летом, в сильную жару, можно увеличить до 2 раз в тот же период.Важно регулярно удалять вокруг клематиса сорняки, так как они способны поглощать необходимую ему влагу. В идеале нужно засеять участок вокруг него газонной травой. В первый год растение не удобряют вовсе, а затем эту процедуру можно проводить весной, когда лианы просыпаются от зимней спячки.Клематис отлично подходит для оформления изгородей на загородном участкеКобея – многолетняя полукустарниковая лиана, родом из тропических лесов Северной и Южной Америки. Растение может достигать в длину боле 6 м, цепляясь за разнообразные опоры. Цветы довольно крупные и достигают в диаметре 8 см. В зависимости от сорта, могут иметь белый или фиолетовый окрас.Быстрые темпы роста требуют большого количества питательных веществ и, соответственно, их высокого содержания в грунте. В условиях российского климата лучше выбирать для посадки теплое, защищенное от ветра и сквозняков место, где-нибудь около стены или ограды. Для полноценного роста важно обеспечить растению необходимое количество солнечного света.Первоначальное формирование включает в себя подвязку молодых побегов к колышкам, от чего можно отказаться в дальнейшем, когда растение сможет самостоятельно цепляться за выступы и опоры.Для того чтобы лиана зацвела, необходимо еженедельно подкармливать её удобрениями. В противном случае кобея будет наращивать листву, но так и не зацветет. В процессе подкормки необходимо чередовать минеральные и органические удобрения.Цветки кобеи лазающей могут достигать 8 см в диаметреСибирский княжик известен многим, в первую очередь, благодаря своим лечебным свойствам. Его активно используют для лечения разнообразных опухолей. Однако это растение имеет и немалое декоративное значение: его используют для оформления заборов и стен зданий.Неприхотливость этих растений впечатляет, однако если вы хотите создать наиболее подходящие условия для роста и развития княжика, рекомендуется отдать предпочтение солнечным или слегка затененным участкам, защищенным от сильных ветров.Садить княжики можно как в мае, так и в сентябре, но стоит быть крайне аккуратным, поскольку растение имеет очень хрупкие корни, которые легко ломаются. Существует ряд болезней и вредителей, которые могут нанести саженцам вред. Среди них слизняки, которых необходимо убирать вручную. Поврежденные ветки рекомендуется удалять, а для борьбы с заболеваниями необходимо проводить опрыскивание специальными средствами.Полезный совет! Опрыскивание раствором карбофоса поможет легко избавиться от мучнистого червя.Княжик сибирский относится к лекарственным растениямКитайский лимонник получил славу привередливого и капризного растения, которое довольно сложно вырастить в саду. На самом деле это не так, и для того чтобы ваш участок украсили необычайно красивые цветки лимонника, достаточно соблюдения нескольких простых условий и правил, которые доступны каждому садоводу.Вот три основных принципа выращивания лимонника:растение должно находиться на свету не менее 8 часов в сутки, поэтому для него лучше выбирать открытую площадку или южную сторону забора;лимонник негативно реагирует на сильные и холодные ветра. Это может стать причиной не только его заболевания или нарушения развития, но даже гибели;поскольку это вьющееся растение, необходимо, чтобы поблизости находились опоры, за которые он сможет цепляться.После высадки молодые побеги также потребуют от владельцев внимания. Это касается защиты от слишком сильного солнечного света, регулярной обрезки и формирования кроны, а также подвязки новых лиан. Поливать растение нужно часто и обильно, однако исключительно в вечернее или ночное время, чтобы солнце не сожгло листья, на которые попала вода.Китайский лимонник плодоносит гроздьями мелких красных ягодДля оформления заборов чаще всего используют клубневую настурцию, так как именно она имеет лазящие стебли, длина которых может достигать 2 м и более. Цветет этот вид довольно долго – с июня до конца августа.Процедура посадки настурции стандартная, а грунт, в который можно высаживать растение, может быть практически любым. Однако не стоит слишком удобрять землю, особенно органическими удобрениями, так как это точно не пойдет саженцу на пользу. Также обратите внимание, чтобы в процессе роста настурция получала достаточное количество солнечного света.Полезный совет! Вполне возможно выращивание настурции из семян. Когда сажать рассаду – не так важно. Это можно сделать в апреле или мае. Главное, чтобы к тому моменту, когда станет тепло, саженцы были готовы к пересадке в открытый грунт.В посадке и уходе настурция не требует слишком много времени и усилий. Достаточно, чтобы участок, на котором она растет, был хорошо освещен или, в крайнем случае, находился в полутени. В остальном же растение вполне может позаботиться о себе самостоятельно. Единственное, что можете сделать вы – периодически поливать молодые саженцы первое время.Настурция любит солнечные участки или полутеньБелая бриония – многолетнее травянистое растение из семейства тыквенных. Её нередко высаживают около забора, чтобы предоставить лианам возможность цепляться за него и расти вверх. Для того чтобы вырастить переступень в саду, семена нужно высеять еще осенью, под зиму. Делать это нужно прямо в открытый грунт. Кроме того размножение может происходить посредством самосева.Белая бриония хорошо растет как на солнце, так и в тени, приспосабливаясь к различным по составу грунтам. Для полноценного роста и развития не помешает умеренный полив, который, тем не менее, не должен быть чрезмерным. На время холодов переступень рекомендуют укрывать. Растение можно подкармливать: раз в месяц минеральными удобрениями или органическими в процессе посадки или мульчирования.Полезный совет! Главная особенность этого растения – оно ядовитое. Небезопасны абсолютно все его части, так что необходимо внимательно следить, чтобы дети не контактировали с растением.Белая бриония обладает лекарственными свойствами и часто используется в народной медицине. Его применяют для лечения подагры, радикулита и многих других заболеваний.Переступень не любит холодов и нуждается в дополнительном утеплении на зимуСадовый плющ – некапризное и очень красивое растение, которое при соблюдении некоторых условий способно украсить участок красивейшими цветами. Растение спокойно растет при любом количестве солнечного света, так что его можно высаживать как на открытых участках, так и на полузатененных.Основная угроза для садового плюща – мороз. Низкие температуры легко могут погубить это растение, так что на это время укрытие для него нужно обязательно. По этой же причине высадку в открытый грунт лучше осуществлять весной, предоставив плющу возможность окрепнуть и набраться сил.Полезный совет! Первое время после высадки плюща в открытый грунт наблюдайте за его состоянием. Первые месяцы рост будет не слишком активным, однако стоит следить, чтобы растение не погибло.Еще одна угроза для садового плюща – заболевания, которые могут проявляться различными симптомами. Например, листья могут начать желтеть и опадать, поблекнуть и потерять свой естественный цвет. В том случае важно правильно распознать причину происходящих изменений и предпринять соответствующие меры.Плющ садовый является непривередливым растением и не требует специфического уходаКусты плетистой розы способны обильно разрастаться, охватывая своими длинными лианами довольно большие площади. Но, как и все прочие растения, роза требует определенных условий содержания и внимания, так что перед тем как посадить её в саду, рекомендуется ознакомиться с основными правилами содержания.Плетистая роза любит солнечный свет, однако во избежание ожогов листвы рекомендуется выбирать место, где она сможет находиться в тени хотя бы 2 часа в сутки. Хорошо подойдет для этого южная сторона стены или ограждения.Недостаток воды переносится розой легче, чем её чрезмерное количество. Не стоит высаживать саженцы на заболоченных местах, где есть застои воды или грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.Удобрять розу лучше всего, опрыскивая её листья комплексным удобрением, предназначенным для комнатных растений. Однако осуществлять эту процедуру в период цветения не рекомендуется.Полезный совет! Для того чтобы обеспечить кустам необходимое пространство для развития, отступ от опор или других растений должен составлять не менее 50 см.Плетистая роза разрастается плотным ковром из листьев и соцветийСпирея рябинолистная – декоративное растение, которое пришло к нам с дальнего востока. Это быстрорастущее растение, высота которого лишь в редких случаях превышает 2 м, образуя, однако, довольно плотные заросли за счет переплетения стеблей.Свое название рябинолистная спирея получила из-за внешнего сходства листьев с рябиной. Период цветения начинается в июле и длится около месяца. Осенью листья приобретают желтые или пурпурные оттенки, так что этот кустарник служит достойным украшением сада в любое время года.Место для посадки лучше выбирать солнечное или полузатененное. К почве растение нетребовательное и способно выживать в широком диапазоне кислотности грунта, и даже переносить временное затопление. В то же время спокойно переносит засуху, однако благодарно реагирует на полив.Распространение в основном происходит за счет корневых отпрысков, что, с одной стороны, хорошо, так как позволяет растению хорошо разрастаться на свободной территории. Но в то же время это требует определенного контроля со стороны владельца, если вы не хотите, чтобы куст занял больше территории, чем планировалось.Спирея идеально подойдет для оформления невысоких ограждений на участкеФасоль используется человеком в пищу на протяжении многих веков. Однако опытные садоводы знают, что помимо традиционных сортов существует еще и вьющаяся декоративная фасоль. Посадка и уход за ней несложные, а вот результат наверняка превзойдет все ваши ожидания, так как это незамысловатое растение служит отличным украшением любого участка.При правильном выборе места посадки и формировании, вьющиеся ветки способны достигать в длину до 5 м, карабкаясь к солнцу по предоставленным опорам. Декоративная фасоль любит обилие солнечного света, так что затененные участки плохо подойдут для её выращивания.Существует несколько различных видов декоративной фасоли, однако все они являются быстрорастущими и непривередливыми. А вот разнообразие цветов разных сортов может впечатлить даже самого опытного садовода. Всё что остается сделать – выбрать и посадить тот вид, который наиболее пришелся по душе.Обратите внимание! Плоды всех видов этого растения также являются декоративными и не могут использоваться человеком в пищу.Побеги декоративной фасоли могут разрастаться до 5 м в длинуЭккремокарпус – растение, которое очень любит тепло и солнечный свет, однако при этом требует защиты от ветра. Поэтому он идеально подходит для высадки с южной стороны стены или забора. Поскольку растения имеют относительно небольшие размеры, достаточно соблюдать между ними расстояние 30 см.Это растение любит влагу, так что поливать его рекомендует практически ежедневно. Хороший рост и обильное цветение возможны только в том случае, если регулярно вносить удобрения. В зависимости от выбранного сорта, цветы могут иметь различный окрас: от желто-золотистого до красного и даже розового.Полезный совет! Эккремокарпус не часто болеет, однако ему может вредить тля. Чтобы избежать этого, можно опрыскивать растение мыльным раствором или специальными средствами, предназначенными для борьбы с листогрызущими насекомыми.Особое внимание стоит уделить плодам этого растения, которые появляются в августе и чем-то напоминают мелкие плоды перца. Если вы хотите воспользоваться семенами для размножения эккремокарпуса, то собранные плоды необходимо заранее подвесить в помещении, дав им возможность дозреть примерно в течение месяца.Эккремокарпус желательно высаживать на южной стороне участкаКогда-то эхиноцистис был привезен из Северной Америки в качестве необычной лианы, которая сегодня полностью освоила местный климат и часто используется садовниками для оформления заборов и стен. Особых условий выращивания растение не требует, довольно устойчиво к засухе и спокойно переносит любую влажность окружающего воздуха.Это растение относится к семейству тыквенных и в народе часто называется колючеплодник. Для получения всех необходимых питательных элементов ему вполне достаточно садовой земли и естественных осадков, хотя иногда его можно подкармливать минеральными удобрениями.К заморозкам эхиноцистис не восприимчив, так что за него можно не волноваться, если весенними ночами температура опускается ниже нуля. Единственная проблема, с которой вам придется столкнуться, если вы решите высадить это растение на своем участке – его неконтролируемое распространение. Чтобы избежать этого рекомендуют заблаговременно собирать семена или же надеть на плоды чехлы, сделанные из марли или полиэтилена.Эхиноцистис относится к роду тыквенных растенийПрактически все рассмотренные растения отлично подходят не только для оформления ограждений, но и для беседок. Высадив рядом с перголой вьющееся растение, вы предоставите ей опору, за которую оно сможет цепляться.В процессе выбора подходящего для этой цели растения очень важно обратить внимание на несколько факторов:месторасположение беседки: будет ли попадать на растение достаточное количество солнечного света, не будет ли вода застаиваться в корневой системе, насколько сильно продувается ветрами это место и т.д.;насколько плотную зеленую стену вы хотите получить. Некоторые растения растут настолько плотно, что практически не пропускают солнечный свет. Другие же напротив, имеют редко расположенные листья;Вьющиеся растения станут замечательным украшением садовой беседкиоднолетник или многолетник. Некоторые из вышеупомянутых растений могут достигать возраста 30 лет. Это стоит учитывать, перед тем как произвести высадку. Некоторые садоводы предпочитают высаживать новые культуры, а другие наоборот, выбирают многолетние.Ассортимент вьющихся растений, которые можно использовать для оформления заборов и беседок, довольно велик. Каждый из вариантов имеет свои особенности и требует различного ухода и условий выращивания. Но приняв во внимание все имеющиеся рекомендации, вы сможете подобрать наиболее подходящее растение и оформить с его помощью забор на своем участке.