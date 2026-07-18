Ошибки, из-за которых орхидея сбрасывает нераскрывшиеся бутоны и цветы слишком быстро

Орхидея, хотя и является одним из самых популярных комнатных цветов, была и остаётся также одним из самых прихотливых растений. Незнание основ ухода за орхидеей может привести к печальным последствиям, например, к сбросу нераскрывшихся бутонов или раннему опадению только распустившихся цветов.



А ведь орхидея красива именно тогда, когда цветёт!

Давайте вместе разберёмся в причинах и следствиях, почему орхидее может быть некомфортно.Первая и довольно популярная причина — это замена её горшка тогда, когда орхидея цветёт или же только-только выпустила бутоны. Часто владельцы, как только покупают цветущую орхидею, решают сменить ей горшок на новый и красивый. Однако делать этого точно не стоит! Такое решение приведёт к тому, что орхидея будет чувствовать себя некомфортно и, скорее всего, сбросит цветы (или же цветы станут вялыми).Второй фактор, сильно влияющий на орхидею, — это окружающая среда. Орхидее крайне необходим правильный температурный режим, достаточное количество света и комфортный полив. Итак, температура должна поддерживаться в зоне от 20 до 24 градусов ежегодно. Переставлять орхидею из одной комнаты в другую крайне не рекомендуется — это приводит к смене температурного и светового режима, от чего орхидее становится некомфортно и она преждевременно сбрасывает цветы.Световой день для орхидеи должен длиться около 12-14 часов в сутки. Однако свет должен быть рассеянным, не прямым. Наконец, полив должен осуществляться по мере того, как корни в горшке сменили цвет с сочно-зелёного на беловато-серый — это значит, что пора полить цветок.Ежедневное опрыскивание — прекрасный способ поддержать достаточную влажность в помещении, особенно в зимний период работы батарей. Однако если после опрыскивания вода скопилась в центре орхидеи — там, откуда растут новые листья и цветоносы, это может привести к грибковому заболеванию. А потому, после опрыскивания просто поместите туда небольшой кусочек салфетки или туалетной бумаги, чтобы удалить лишнюю влагу. Внимание: опрыскивать нужно только листья — не цветы!Если вы видите, что нераскрывшиеся бутоны орхидеи слегка пожелтели и не спешат раскрываться, скорее всего, им не хватает влаги. Увлажните их с помощью пульверизатора и повторяйте эту процедуру раз в день до тех пор, пока они не раскроются. Однако не допускайте попадания влаги на уже раскрывшиеся цветы — это, напротив, приведёт к их опадению.Третья и также популярная причина раннего опадения цветов — это появление заболевания или насекомых на орхидее. К сожалению, здесь никак не обойтись без специальных препаратов для лечения. В первую очередь, чтобы понять, есть ли у орхидеи грибковое заболевание, нужно осмотреть её корни. Если же на ней завелись насекомые, то на обратной стороне листьев вы обнаружите липковатые капли воды. В любом случае, орхидее нужна профилактика грибковых заболеваний и регулярная защита от насекомых. Сегодня для владельцев орхидей представлен широкий ассортимент различных препаратов на любой вкус и кошелёк. Соблюдая эти несложные правила, вы устраните все ошибки в уходе за орхидеей, и она отплатит вам сторицей!