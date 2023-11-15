Как средневековые лекари исцеляли абсолютно все недуги

В Средние века клятва Гиппократа была актуальна как никогда.
Во времена эпохи Возрождения европейская медицина получила значительный толчок в развитии, который сложно переоценить. Но в то же время никуда не исчезли дикие пережитки прошлого. Так, для лечения любых недугов применялись весьма экстравагантные снадобья, сделанные из… человеческого тела.
Лекция по анатомии в Лондоне. Джон Банистер, 1580 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Еще с древних времен люди использовали каннибализм в ритуальных целях, а также чтобы излечиться от болезней. Так, древнеримские лекари советовали своим пациентам пить кровь только что убитых гладиаторов.
Практики каннибализма сохранялись до Средних веков, когда медики стали экспериментировать с трупами. Несмотря на противоречивые результаты, вплоть до 1890-х годов считалось, что человеческие останки могут быть лекарством от всевозможных болезней и даже способны отсрочить смерть. Это уже сейчас врачи знают, что многие «ингредиенты» легко заменяются другими доступными веществами, а основной полезный эффект от их применения – плацебо.
Практикующий врач Джон Традескант Младший позирует с покрытым мхом черепом. | Фото: atlasobscura.com.
По всей Европе XVII века пользовался популярностью порошок из перетертого человеческого черепа, на котором вырос мох. Это действенное кровоостанавливающее средство, хотя еще в те годы многие врачи отмечали, что с тем же успехом можно использовать простой крахмал.
Для стимулирования роста волос люди пили «волосяной ликер», а припудренные волосы были лекарством от желтухи. Для лечения старческой катаракты фармацевты делали порошок из высушенных человеческих экскрементов, которым пациент посыпал больные глаза.
Портрет доктора Парацельса. Квентин Массейс, XVI век. | Фото: commons.wikimedia.org.
Швейцарский врач XVI века и «отец токсикологии» Парацельс считал, что любую болезнь нужно лечить чем-то схожим, т.е. на каждый яд есть противоядие. Многие врачи, использующие человеческие тела для изготовления лекарств, приняли это руководством к действию. Например, чтобы предотвратить кариес, рекомендовалось носить на шее зуб, взятый с трупа.
Правда, логика работала не всегда. Так, в Средние века считалось, что мазь из человеческого жира и киновари лечит бешенство, вода, которой омывали мертвеца, - средство от припадков, а трупный яд убирает бородавки.
Карл II принимал лекарство основе человеческого черепа. Геррит ван Хонтхорст, 1650 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
В лечении такого рода не отказывали себе даже монархи. Для короля Англии Карла II придворные медики готовили «Королевские капли». Их рецепт прост: человеческий череп перетирался в порошок, который разводился спиртом. Когда король находился при смерти, придворные лекари безумно поили его этим снадобьем, а также делали травяные клизмы.
Лечение оказалось безрезультатным, и Карл II умер. Тем не менее, «Королевские капли» продавались в лондонских аптеках в течение XVIII века и применялись для лечения нервных расстройств, кровотечения и дизентерии. В некоторых случаях фармацевты добавляли в рецепт экзотические травы и шоколад. Снадобье считалось довольно мощным лекарством и в отдельных случаях даже могло отсрочить смерть.
Древнеегипетская мумия в саркофаге. Рисунок XVII века. | Фото: atlasobscura.com.
Лучшим средством для изготовления лекарств в XVII веке считались египетские мумии, но это товар дефицитный и недешевый. Поэтому тела казненных преступников и бедняков фармацевты раскупали нарасхват.
Трупы также «заготавливали» во время войн. Насильственная смерть, как считалось, дает организму дополнительную лекарственную силу. Очевидно, что в те годы не обходилось без грабежа могил. Кстати, такое сырье стоило дорого, врачам даже приходилось остерегаться «подделок».
Французская аптека начала XVII века. | Фото: atlasobscura.com.
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