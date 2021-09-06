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7 предметов, которые должен иметь каждый уважающий себя водитель


7 предметов, которые должен иметь каждый уважающий себя водитель

Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть.

1. Аптечка


Должна быть всегда полной. /Фото: 2Drive.ru

Должна быть всегда полной. /Фото: 2Drive.ru

 

Аптечка должна не просто лежать в автомобиле, она должна регулярно проверяться и пополняться автомобилистом. Очень важно следить за ее наполнением, ведь одни медикаменты постоянно расходуются, в то время как у других есть просто не самый большой срок годности, по истечению которого они станут бесполезны (или даже опасны).

2. Запасное колесо


Без него никак. /Фото: motorpage.ru.

Без него никак. /Фото: motorpage.ru.

 

Запаска входит в базовую комплектацию любого автомобиля. Чаще всего она не предназначена для длительной езды, а только для коротких поездок до ближайшего шиномонтажа. Если запаской довелось попользоваться, то возможно следует заменить и ее.

3. Домкрат и набор ключей


Стоит быть предусмотрительным. /Фото: trubyisantehnika.ru.

Стоит быть предусмотрительным. /Фото: trubyisantehnika.ru.

 

Нельзя осуществить замену колеса без подходящего домкрата. Данный предмет должен входить в стандартную комплектацию любого авто.
Если его вдруг нет, то следует приобрести домкрат в ближайшее время в обязательном порядке. Лучше всего брать «дедушкин» механический инструмент. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть набор подходящих ключей. Чем больше разнообразие инструмента – тем лучше.

4. Кабель зарядки аккумулятора


Полезная вещица в машине. /Фото: vybratpravilno.ru.

Полезная вещица в машине. /Фото: vybratpravilno.ru.

 

Еще один очень важный инструмент, без которого точно нельзя обойтись в автомобиле. В обязательном порядке должен быть в автомобиле, водитель которого часто отправляется на своей «ласточке» в дальние поездки. Вещь эта занимает совсем немного места и стоит не слишком дорого, так что стоит позаботиться о ее присутствии в багажнике.

5. Насос и датчик давления


Облегчит жизнь. /Фото: ya.ru

Облегчит жизнь. /Фото: ya.ru

 

Со спущенными колесами никуда не уедешь. Именно по этой причине в автомобиле должен быть насос и датчик давления. Лучше всего взять на вооружение автоматический насос. Датчики для проверки давления в шинах также не будут лишними.

6. Буксировочный трос


Без него можно попасть в неприятную ситуацию. /Фото: mail.ru

Без него можно попасть в неприятную ситуацию. /Фото: mail.ru

 

Обязательный предмет в багажнике на случай, если с автомобилем все станет совсем плохо. Очень важно подобрать буксировочный трос под характиристики своего автомобиля. Лучше всего брать с запасом.

7. Отражающий треугольник и аварийный набор


Обязательная вещь. /Фото: fishli.net.

Обязательная вещь. /Фото: fishli.net.

 

Наконец, в багажнике автомобиля должны быть предупреждающие знаки, которое позволят огородить на дороге участок, предупреждающий остальных водителей о том, что автомобиль впереди стоит и с ним что-то случилось.

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7 предметов, которые должен иметь каждый уважающий себя водитель

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7 предметов, которые должен иметь каждый уважающий себя водительПодписаться на мой Instagram
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