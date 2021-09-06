7 предметов, которые должен иметь каждый уважающий себя водитель

Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть.
1. Аптечка
Должна быть всегда полной. /Фото: 2Drive.ru
Аптечка должна не просто лежать в автомобиле, она должна регулярно проверяться и пополняться автомобилистом. Очень важно следить за ее наполнением, ведь одни медикаменты постоянно расходуются, в то время как у других есть просто не самый большой срок годности, по истечению которого они станут бесполезны (или даже опасны).
2. Запасное колесо
Без него никак. /Фото: motorpage.ru.
Запаска входит в базовую комплектацию любого автомобиля. Чаще всего она не предназначена для длительной езды, а только для коротких поездок до ближайшего шиномонтажа. Если запаской довелось попользоваться, то возможно следует заменить и ее.
3. Домкрат и набор ключей
Стоит быть предусмотрительным. /Фото: trubyisantehnika.ru.
Нельзя осуществить замену колеса без подходящего домкрата. Данный предмет должен входить в стандартную комплектацию любого авто. Если его вдруг нет, то следует приобрести домкрат в ближайшее время в обязательном порядке. Лучше всего брать «дедушкин» механический инструмент. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть набор подходящих ключей. Чем больше разнообразие инструмента – тем лучше.
4. Кабель зарядки аккумулятора
Полезная вещица в машине. /Фото: vybratpravilno.ru.
Еще один очень важный инструмент, без которого точно нельзя обойтись в автомобиле. В обязательном порядке должен быть в автомобиле, водитель которого часто отправляется на своей «ласточке» в дальние поездки. Вещь эта занимает совсем немного места и стоит не слишком дорого, так что стоит позаботиться о ее присутствии в багажнике.
5. Насос и датчик давления
Облегчит жизнь. /Фото: ya.ru
Со спущенными колесами никуда не уедешь. Именно по этой причине в автомобиле должен быть насос и датчик давления. Лучше всего взять на вооружение автоматический насос. Датчики для проверки давления в шинах также не будут лишними.
6. Буксировочный трос
Без него можно попасть в неприятную ситуацию. /Фото: mail.ru
Обязательный предмет в багажнике на случай, если с автомобилем все станет совсем плохо. Очень важно подобрать буксировочный трос под характиристики своего автомобиля. Лучше всего брать с запасом.
7. Отражающий треугольник и аварийный набор
Обязательная вещь. /Фото: fishli.net.
Наконец, в багажнике автомобиля должны быть предупреждающие знаки, которое позволят огородить на дороге участок, предупреждающий остальных водителей о том, что автомобиль впереди стоит и с ним что-то случилось.
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