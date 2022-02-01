Чем лучше замазать дерево после обрезки

Своевременная обрезка поврежденных веток или чрезмерно активной поросли помогает сформировать аккуратную крону и освежить внешний вид дерева. Если оставить срез без обработки, велика вероятность заражения растения.

Подберем 5 рабочих способов дезинфекции пораженных мест, которые помогут дереву быстрее восстановиться.







Вар на основе прополиса

Цементная замазка

Бальзам «Живица»

Садовая паста «РанНет»

Раствор марганцовки

Садовый вар – это нерастворимый в воде состав, способствующий более быстрому заживлению ран у деревьев. Он имеет консистенцию фруктового джема или размягченной, но не жидкой смолы. В магазине вар можно найти в тюбиках или в фольгированной упаковке. Последний придется слегка подогреть перед применением для большей пластичности.Опытные садоводы предпочитают изготавливать вар самостоятельно. Один из наиболее популярных рецептов – состав на основе прополиса.На медленном огне расплавляют 150 гр. воска и 100 гр. прополиса.300 гр. канифоли измельчают на терке и добавляют в кастрюлю. Постоянно помешивая, смесь доводят до кипения.Получившуюся массу остужают. Добавляют 50 гр. скипидара и еще раз перемешивают.По консистенции вар должен стать похожим на пластилин. Его активно размягчают в руках и наносят тонким слоем на заранее очищенный срез.Среди народных средств для заживления ран на деревьях можно отметить замазку цементом.Раствор получается недорогим, при этом надежно защищает срезы от заражения. Особенно популярна цементная замазка для больших трещин и спилов.Во время приготовления состава используют мелкозернистый песок и цемент в пропорциях 3:1. Для пластичности добавляют немного олифы и все тщательно перемешивают. Замазку кладут на очищенную рану слоем в 1-2 см. Сверху раствор фиксируют тканью и веревкой. Когда «пломба» окончательно высохнет, её подкрашивают в цвет коры.Обрабатывать большие срезы рекомендуют только после их полного высыхания. Летом должно пройти 2-3 дня, осенью – около недели. Однако есть препараты, которыми можно покрывать и свежие спилы, например, садовый бальзам «Живица». В его состав входят только натуральные компоненты: сосновая смола, кальциевое масло и минеральный наполнитель.«Живица» не теряет антисептических свойств при обильном сокодвижении, не боится активного солнца и осадков. Бальзамом необходимо запасаться в периоды весенней и осенней обрезки. Он поможет деревьям быстрее восстановиться после холодных зимовок, залечит раны от солнечных ожогов и отломившихся ветвей.Если срез успел потемнеть, перед нанесением бальзама его придется зачистить его до живой ткани. «Живицу» наносят тонким слоем до 1 мм.Среди магазинных препаратов неплохими отзывами отмечена паста «РанНет». В составе препарата три компонента: гумат, медный купорос и органический прилипатель, за счет которого паста плотно прилегает даже к свежим спилам и смывается во время дождя.«РанНет» подходит для обработки спилов, трещин, следов от механических повреждений. Состав ускоряет процесс регенерации тканей, создает надежный барьер для проникновения бактерий и садовых вредителей. При этом замазка абсолютно безопасна для опылителей.Еще одно достоинство садовой пасты – невысокая цена. Баночка замазки весом 150 гр. обойдется чуть дороже 50 рублей.Одним из лучших обеззараживающих средств и в медицине, и в садоводстве считается марганцовка. Темно-розовый раствор перманганата калия препятствует распространению гнили и эффективно справляется с вредителями. Ей можно обрабатывать не только поверхность спилов, но и садовый инструмент перед проведением обрезки.В большинстве случаев обработка среза марганцевым раствором раз в 3-4 дня не требует последующего «запечатывания» раны. Однако для перестраховки место спила можно дополнительно покрыть водоэмульсионной краской или варом.В среде заядлых садоводов постоянно возникают споры о необходимости дезинфекции срезов. Одни утверждают, что обработка обязательна, другие говорят, что здоровое дерево при правильном уходе само в состоянии «залечить» раны. Для тех, кто все лето живет за городом и может ежедневно наблюдать за состоянием растения, последний вариант вполне допустим. Однако при редких поездках на дачу стоит перестраховаться и запастись садовым варом.