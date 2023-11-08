8 фактов о деревянной ложке

Человек каждый день во время еды пользуется огромным количеством столовых приборов и посуды из самых разных материалов. Однако деревянные среди них найдутся нечасто.







А ведь те же самые ложки, о которых большинство людей сегодня вспоминают разве что в контексте аутентичной культуры, на самом деле могут похвастаться довольно долгой историей и множеством занятных эпизодов, которые за это время случились. Вашему вниманию «восьмёрка» нетривиальных фактов о деревянной ложке.



1. О длительной истории деревянных ложек на отечественных просторах

2. Об упоминании ложек из дерева в древнерусских летописях

3. О центрах производства деревянных ложек

4. О технологии изготовления ложки из дерева

5. Об ассортименте древесины для изготовления ложки

6. Об особенностях продажи деревянных ложек в прошлом

7. О типах деревянных ложек

8. О ложке-рекордсмене

Ложкарный промысел на отечественных просторах имеет тысячелетнюю историю.О том, что деревянная ложка — столовый прибор достаточно старый, многие знают и так, вот только не все догадываются, насколько. А ведь впервые она упоминается в исторических источниках больше тысячи лет назад. И ведь на протяжении столетий их актуальность на отечественных просторах меньше не становилась, а лишь росла. Понять это можно даже по объёмам изготовления этого гаджета для еды: по информации редакции novate.ru, в дореволюционные годы на территории Российской империи производили приблизительно 150 миллионов деревянных ложек, и ведь делали это не в промышленных масштабах на фабриках — такие цифры обеспечивали мастера-ложкари, но их было так много, что в пределах одной губернии их могло быть не одна тысяча.Полотно А. Ряпушкина «Пир богатырей у ласкового князя Владимира».Если рассуждать о самых древних упоминаниях деревянной ложки, то кажется, что речь пойдёт о какой-то документации, связанной с кухней или кулинарий. А на самом деле такой небольшой во всех смыслах вещице нашлось место даже на страницах знаменитой летопись «Повесть временных лет». И упоминание это, стоит отметить, довольно интересное: как-то князь Владимир устроил трапезу для своих дружинников, а так не захотели пировать, используя деревянные ложки, потому что таким образом, по их мнению, они приравнивались к простому люду. Требование правитель удовлетворил и отдал распоряжении сделать специально для воинов серебряные столовые приборы.Мастера ложкарного промысла Семёновского уезда Нижегородской губернии.Несмотря на то, что повсеместное использование деревянных ложек в прошлом как бы предполагало, что и производить их будут чуть ли не везде, исторически всё-таки сформировалось несколько центров так называемого ложкарного промысла. И расположение их зависело от того, как много леса произрастает в конкретной губернии. Но был и признанный «рекордсмен» по производству этих столовых приборов, коим оказалась Нижегородская губерния: по данным редакции novate.ru, количество мастеров-ложкарей в отдельные годы там доходило до отметки в 8 тысяч человек.Мастера-ложкари за работой.Вопреки относительно непритязательному внешнему виду стандартной деревянной ложки, технология её изготовления была многоступенчатой, и к тому же интересной. Так, на первом этапе необходимо было заготовить деревянные бруски, именуемые баклушами, после этого за дело принимался завивальщик, чья работа состояла в вытачивании черенков будущих приборов. Далее заготовка кочевала к другому мастеру, занимающемуся созданием собственно рабочей части ложки, которая предназначалась для зачерпывания пищи. И лишь после этого происходила шлифовка ложек, чтобы она стала идеально ровной и была удобна в обращении. Учитывая длительность и этапность процесса, промысел ожидаемо стал зимним занятием, когда люди не работали в полях.Чтобы изготовить деревянную ложку, брали мягкую древесину.Если технология изготовления зачастую была везде однотипной, то вот в выборе материала было чуть больше свободы. Ключевое общее требование для этого процесса — это подбор древесины, которая отличалась бы мягкостью. А вот дальше могли быть вариации: например, при том, что липа была самым популярным типом древесины, если достать её в нужном количестве не получалось, что обращались к ольхе, клёну или рябине. Но на качестве итогового изделия это особо не отражалось, и свои достоинства прибор не терял, ведь, в отличие от металлических аналогов, деревянные ложки были куда дешевле, так ещё и не так нагревались при контакте с горячими блюдами.Нижегородская ярмарка — самое популярное место, чтобы продать деревянные ложки.Огромная популярность деревянных ложек в прошлом не препятствовала высокой конкуренции среди дореволюционных отечественных мастеров-ложкарей. Поэтому последние шли на всякие доступные им маркетинговые уловки, чтобы продвинуть именно свою продукцию. Самый простой вариант — украсить прибор красивой, выделяющейся росписью. Потом готовые изделия собирали в группы по несколько сотен или даже тысяч штук и либо отдавали не реализацию скупщикам, либо доставляли на продажу во время очередной ярмарки, например, Нижегородской.Изображение вариантов ложек из издания о деревянных изделиях Российской империи 1912 года.Существовало несколько вариантов названий аутентичной деревянной ложки. Стандартный её вариант именовался «межеумок», и она, по свидетельствам ряда дореволюционных этнографов, была у каждого, чтобы есть щи или кашу. А вот, к примеру, представители бурлацкого промысла свои ложки назвали по-другому — «бутырки». Этот термин произошёл от архаизма «бутырить», то есть что-то перемешивать. Стоит отметить, что и вид такого прибора отличался от традиционной «межеумки», потому что по размеру «бутырка» была больше.Самая длинная деревянная ложка на планете.Уж если ложкарный промысел был настолько популярен на протяжении столетий, то нет ничего удивительного в том, что и рекордсмен по размерам среди этих столовых приборов также нашёлся, и не один. Но самое интересное, что изготовили их не на отечественных просторах. Так, например, долгое время первенство удерживала румынская ложка, которая в длину всего чуть-чуть не доставала до 18 метров. Но в какой-то момент этот рекорд был побит белорусскими мастерами из города Березино: они сумели выточить прибор на целых пять метров длиннее.