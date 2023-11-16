5 способов заработка детей в СССР

По закону дети до 14 лет в СССР не допускались к работе. Но на что только не пошел бы подросток, чтобы иметь собственные карманные деньги.

1. Переработка стеклянных бутылок была первым, что пришло в голову советским детям. В каждом районе города были пункты приема вторсырья, которые платили 12 копеек за стандартные 0,5-литровые бутылки из-под пива и лимонада, 15 копеек за бутылки из-под молока и 17 копеек за бутылки из-под вина 0,7 литра. Стаканчик или рожок мороженого мог стоить от 7 до 28 копеек, так что сбор стеклянных бутылок могло быть прибыльным занятием. Однако некоторые пункты приема стекла не принимали бутылки от несовершеннолетних детей. Тем не менее, у детей были и другие способы быстро заработать рубль, особенно летом.

2. Советские аптеки отвечали за сбор определенного количества лекарственных трав, произрастающих в России в диком виде. Подорожник, крапива, мать-и-мачеха, ромашка, одуванчики, боярышник, а также более сложные зверобой или тысячелистник и многое другое – принимались в фармации по всему СССР, а в аптеках за травы платили живые деньги



3. Разгрузка вагонов и грузовиков с арбузами, яблоками, картошкой. Забивание ящиков или помощь в переноске шин и автомобильных колес в шиномонтаже. Мойка автомобилей на стоянке. В деревне грузить и разгружать сено, помогать взрослым пастухом или записываться в бригады, работавшие в совхозах, — это могли делать даже те, кто приезжал в деревню на каникулы. Все это было формально нелегально, но в СССР часто случалась нехватка рабочих рук, и дети приходили на помощь, чтобы получить несколько рублей в свои карманы.



4. Сбор макулатуры для переработки был постоянной кампанией по всему СССР с 1974 года, когда стала проявляться нехватка бумаги. Объявления о вторичной переработке бумаги размещались на последних страницах многих советских книг, призывая людей собирать макулатуру и сдавать ее в пункты приема. Девиз кампании: «Переработай бумагу — спаси дерево». Но как насчет прибыли? Двадцать килограммов бумаги приносили купон, который можно было обменять на редкие книги — Артура Конан Дойля, Александра Дюма, Джека Лондона, Жюля Верна, Мейн Рида. Эти книги не были доступны в книжных магазинах и выдавались через специальные амбулатории. Таким образом, бизнес-схема может быть такой: собрать много бумаги для переработки, получить купоны, обменять их на книги, а затем незаметно продать книги. Почему незаметно — ведь это уже была нелегальная торговля. Конечно, незаконная деятельность была самой прибыльной, но и самой опасной.



5. Опрятно одетый мальчик или скромная девушка вряд ли станут первыми подозреваемыми для советской милиции в розыске преступников. Пользуясь своим невинным видом, школьники могли торговать с иностранцами — в тех редких местах их можно было встретить. Одним из них была территория ВДНХ (Выставки Достижений Народного Хозяйства), обширного московского парка к северо-востоку от центра города; а в «Космосе» и других отелях будут приниматься спортивные делегации из-за рубежа. Упаковав несколько десятков дешевых советских значков, ребята отправились на ВДНХ и предложили значки иностранцам в обмен на иностранные сигареты, жевательную резинку или что-то еще, что потом можно было продать