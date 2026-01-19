17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

В Нью-Йоркской галерее искусств Дэниэла Куни (Daniel Cooney Fine Art Gallery) 9 июня открывается выставка фотографий под названием «Алая муза» (Scarlett Muse). Экспозиция объединяет лучшие в истории снимки проституток и жиголо со всего мира. Проект заставляет задуматься о роли проституции в жизни общества и помогает разглядеть красоту даже среди тех, к кому приличные люди традиционно относятся с пренебрежением.

«Обнаженная в белых чулках и с пальцем во рту », около 1850 года.«Жиголо, Сельма-авеню, Голливуд», 1971 год.«Юные жиголо, Сельма-авеню , Голливуд», 1971 год.«Вероника фон Тиз», около 2011 года.«Рю Асселин» , 1924-1925 годы.Без названия, 1990-е годы.«Сторивилль, Новый Орлеан», около 1912 года. Джеральд Оглсби », 1970-е годы.«Проститутка, играющая в русский бильярд на бульваре Рошешуар», 1933 год.Без названия, около 2011 года.«Кобра и Каприс», 1961 год.«Сабрина», около 1960 года.«Ричи», 1970-е годы.«Ричи в футболке с группой Ramones» , 1970-е годы. Уиджи », 1980-е годы.«Хаджи стоя», около 2012 года.«Номер 1 из "Анатомической серии"» , 2008-2013 годы.