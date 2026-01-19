17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

В Нью-Йоркской галерее искусств Дэниэла Куни (Daniel Cooney Fine Art Gallery) 9 июня открывается выставка фотографий под названием «Алая муза» (Scarlett Muse). Экспозиция объединяет лучшие в истории снимки проституток и жиголо со всего мира. Проект заставляет задуматься о роли проституции в жизни общества и помогает разглядеть красоту даже среди тех, к кому приличные люди традиционно относятся с пренебрежением.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).
«Обнаженная в белых чулках и с пальцем во рту», около 1850 года.
«Жиголо, Сельма-авеню, Голливуд», 1971 год.
«Юные жиголо, Сельма-авеню, Голливуд», 1971 год.
«Вероника фон Тиз», около 2011 года.
«Рю Асселин», 1924-1925 годы.
Без названия, 1990-е годы.
«Сторивилль, Новый Орлеан», около 1912 года.
«Джеральд Оглсби», 1970-е годы.
«Проститутка, играющая в русский бильярд на бульваре Рошешуар», 1933 год.
Без названия, около 2011 года.
«Кобра и Каприс», 1961 год.
«Сабрина», около 1960 года.
«Ричи», 1970-е годы.
«Ричи в футболке с группой Ramones», 1970-е годы.
«Уиджи», 1980-е годы.
«Хаджи стоя», около 2012 года.
«Номер 1 из “Анатомической серии”», 2008-2013 годы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии