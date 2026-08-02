Зачем на пульте столько кнопок, хотя большинством из них мы не пользуемся



Секрет не меняющегося дизайна пультов - это вовсе не секрет. /Фото: heyosmart.com Секрет не меняющегося дизайна пультов - это вовсе не секрет. /Фото: heyosmart.com

Большинство из гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся, развивались в направлении упрощения интерфейса и внешнего вида - достаточно сравнить количество клавиш на старом кнопочном телефоне и современных смартфонах. Большинство из гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся, развивались в направлении упрощения интерфейса и внешнего вида - достаточно сравнить количество клавиш на старом кнопочном телефоне и современных смартфонах.Но есть исключение из этого правила в виде пульта дистанционного управления, который что двадцать лет назад, что сейчас имеет десятки разных кнопок. Причём многими из них мы даже не пользуемся, но их всё равно продолжают в пульты вкладывать.



Годы идут, а на пульте от телевизора всё ещё куча кнопок. /Фото: alibaba.com Годы идут, а на пульте от телевизора всё ещё куча кнопок. /Фото: alibaba.com

На самом деле, загадка непривычного как для гаджета отсутствия эволюции и упрощения вида пульта дистанционного управления кроется в целом ряде причин самого разного характера. Например, что это часть маркетинговой стратегии. Дело в том, что в любом девайсе мы хотим получить за уплаченные деньги побольше функций, потому что так они кажутся более роскошными. Но если в смартфоне или планшете это проявляется обычно в ПО, то для пульта как раз минимализм и отсутствие кучи кнопок будет выглядеть дёшево, и может создастся впечатление, что вы переплатили.



Кажется, что чем меньше кнопок, тем меньше доступных функций. /Фото: streamingbetter.com Кажется, что чем меньше кнопок, тем меньше доступных функций. /Фото: streamingbetter.com

Другая причина также связана с маркетингом, но в не самом очевидном качестве. На первый взгляд, кажется странным, что в пульты вставляют кнопки для перехода на стриминговые сервисы вроде Netflix или Disney+. Но это делается не столько для удобства владельца, сколько для коммерческой выгоды продавца.



Брендированные кнопки на пульте - дополнительный доход для производителя. /Фото: mentalfloss.com Брендированные кнопки на пульте - дополнительный доход для производителя. /Фото: mentalfloss.com

Ещё более парадоксальной кажется третья причина отказа от эволюции дизайна пультов - это экономия средств на производство. Ведь, по идее, всё должно быть с точностью наоборот, мол, тратиться на кнопки не надо будет. А вот и нет: создать пульт с меньшим количеством клавишей, компания-производитель должна будет разработать и изготовить новую форму для пластикового корпуса, создать новую печатную плату, ещё и протестировать это детище - и всё это влетит в копеечку. Поэтому куда проще использовать существующий дизайн пульта.



Переделать дизайн пульта - это настоящая головная боль для производителя. /Фото: theverge.com Переделать дизайн пульта - это настоящая головная боль для производителя. /Фото: theverge.com

Впрочем, не все причины сохранения старого вида пульта дистанционного управления сводится исключительно к деньгам - о клиентах тоже думают. Большое количество рельефных кнопок является также следствием наиболее частых условий пользования пультом: по информации редакции novate.ru, это происходит в тёмное время суток, поэтому мы полагаемся на тактильные ощущения, и пустой кусок пластик здесь только помешает эксплуатации. Есть ещё более очевидная причина: когда кнопок много, пульт остаётся большим, а значит, ему сложнее потеряться в диване во время вечернего киносеанса.