«Терракотовый дом»: самый интригующий шедевр, построенный из глины вручную

Устойчивость в строительстве стала очень модной темой. И это неудивительно, учитывая неутешительное состояние окружающей среды и стремление современников следить за своим здоровьем. Приверженцы экологичности, как правило, используют древесину и природный камень и, мало кто обращается к древним технологиям предков, предпочитающих в качестве основного материала глину, солому и воду.
1. История появления самого большого глиняного дома в мире
Октавио Мендос – архитектор-новатор, решивший вернуться к древним традициям строительства домов. | Фото: culturestraveled.com.
В последние годы «зеленое» строительство становится модным трендом, особенно среди владельцев частных домов. Все стремятся иметь безопасное жилище как для своей семьи, так и для окружающей среды ведь, мягко говоря, ее состояние оставляет желать лучшего. Как правило, будущие домовладельцы выбирают экологически чистую древесину и после тщательных обследований натуральный камень. А вот глинобитное строительство, корни которого уходят в незапамятные времена, так и остается в тени. Хотя эта технология ушла в историю не так-то и давно. Все помнят хаты-мазанки центральной и южной части Украины, а также юга России, многие из которых сохранились до наших дней.
Октавио Мендос затеял строительство глинобитного дома недалеко от колумбийского городка Вилья-де-Лейва (Casa Terracota). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Конечно же, находятся новаторы и среди современников в других странах мира. Недавно завершилось строительство удивительного объекта с говорящим названием Casa Terracota («Терракотовый дом», при этом термин terracota означает «обожженная глина»), которым занимался колумбийский архитектор Октавио Мендоса Моралес. Как признается творец, идея его строительства появилась не после изучения древних технологий строительства, а после разговора со своей племянницей. Она поинтересовалась, можно ли совместить его любовь к гончарному делу и к архитектуре.
После этого разговора у него появилась идея использовать четыре стихии – землю, воздух, воду и огонь, чтобы превратить то, что находится у каждого под ногами в архитектурное чудо. Октавио захотелось создать особенный дом, который бы подчеркнул все плюсы альтернативного строительства и преимущества устойчивого образа жизни.
2. Тонкости строительства одного из самых интригующих зданий современности
Архитектор использовал древний способ изготовления кирпича-сырца.
Строительство экспериментального дома Октавио Мендоса Моралес запланировал недалеко от колумбийского городка Вилья-де-Лейва в 1999 году. Энтузиаст решил всецело погрузиться в древний процесс возведения домов с использованием глины, соломы, воды без современных инструментов и приспособлений. Еще одним удивлением стала органическая форма и площадь дома, достигающая 540 кв. м, что делает его самым большим глинобитным строением современности в мире.
Огонь внутри помещений превращал глину в крепкий и долговечный материал (Casa Terracota, Колумбия).
Октавио Мендосу понадобилось 15 лет, чтобы завершить строительство глинобитного дома площадью 540 кв. м (Casa Terracota). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Многие предполагают, что глинобитная структура была высушена лишь под солнцем, но Моралес пошел дальше, чтобы ускорить процесс. Солнце и воздух только помогли подушить внешний слой глиняных сырцовых кирпичей. Используя огонь, он «запекал» дом изнутри, комнату за комнатой, сжигая коксовый уголь, который наносит меньше вреда для окружающей среды, чем дым при сжигании дерева. Глиняные стены, пол, потолок и мебель он обжигал в течение 30 дней, а затем давал постепенно остыть помещению в течение такого же времени. Обжиг довольно толстых стен помогал укрепить всю конструкцию дома, сделать их более устойчивой к влаге и разрушению.
Из глины легче придать причудливые формы стенам и крыше здания (Casa Terracota, Колумбия).
Обилие окон и потолочных люков обеспечивают помещения естественным светом (Casa Terracota).
Примечательно: Лучшее, что может случиться с Casa Terracota, так это пожар внутри помещений, который еще больше укрепит его структуру и даже мебель. Как оказалось, все предметы мебели, включая столы, стулья, диваны, полки, стеллажи, основы кроватей, кухонный гарнитур, вся посуда и утварь изготовлены из глины. Поскольку каждый элемент дизайна архитектор сделал самостоятельно, то в процессе строительства он научился и гончарному мастерству, и лепке крупных предметов.
3. Самодостаточность и энергоэффективность Casa Terracota
Интерьер повторяет причудливые формы всей структуры Casa Terracota (Колумбия).
Эффектные детали дизайна, сделанные руками архитектора-новатора (Casa Terracota). | Фото: culturestraveled.com.
Несмотря на то, что Casa Terracota построен по древнейшей технологии, в нем предусмотрены практически все блага цивилизации, такие как ванная комната с душевой и смывным туалетом, солнечные батареи, обеспечивающие дом (и всю территорию) электричеством и круглосуточной подачей горячей воды. Вода поступает в дом с помощью насоса, установленного в глубоком колодце. Для сбора стоков был предусмотрен септик, что также обеспечивает безопасность утилизации отходов жизнедеятельности человека.
Глиняная лестница и аксессуары ручной работы (Casa Terracota, Колумбия). | Фото: uniquehomes.com.
Даже кухонный гарнитур выполнен из глины (Casa Terracota).
Поддерживать же комфортный микроклимат в помещениях оказалось совсем несложно. Летом толстые глиняные стены не дают проникать теплу внутрь дома, плюс ко всему архитектору удалось грамотно организовать естественную вентиляцию, что и обеспечивает живительную прохладу. Поскольку зимы в Колумбии более чем мягкие (очень редко температура падает до минимальной – плюс 10 градусов), нескольких глиняных каминов достаточно для обеспечения комфортного проживания. Причем протапливать их очень часто и долго не приходится, глиняные стены нужной толщины прекрасно удерживают тепло в доме.
4. Почему счастливый владелец глинобитного дома не живет в нем
Оформлением интерьера и изготовлением дизайнерских предметов занимался сам Октавио Мендос (Casa Terracota, Колумбия).
Интерьер одной из спальных комнат. | Фото: mybestplace.com.
Ванная комната облицована мозаикой из осколков глазурованной керамической плитки (Casa Terracota). | Фото: uniquehomes.com.
Октавио Мендосу Моралесу понадобилось 15 лет, чтобы построить пригодный к жизни дом и вселиться в него. Что он и сделал в итоге, но его счастливая жизнь в экологически чистом и максимально энергоэффективном доме очень быстро стала невозможной. По сведениям редакции Novate.ru, это произошло по причине популярности альтернативной резиденции. Его творение с говорящим названием Casa Terracota прославилось на весь мир. Энтузиасты устойчивой жизни, туристы и последователи ринулись посмотреть на чудное строение, причем многим захотелось без приглашения заглянуть на огонек.
Октавио Мендосу пришлось освободить дом для экскурсий (Casa Terracota, Колумбия). | Фото: mybestplace.com.
Территория глиняной усадьбы превратилась в развлекательный парк (Casa Terracota).
Поскольку владелец не мог отказать в просьбе посмотреть, как оформлено внутреннее пространство и убедиться в целесообразности такого строительства, ему пришлось покинуть свое убежище. Вместо того чтобы злиться и обнести высоким забором свое жилище, он открыл дом для любознательных туристов, а сам перебрался в «дом художника», который построил из глины неподалеку.
Посетителей ждут незабываемые приключения (Casa Terracota, Колумбия).
Теперь в одном из самых впечатляющих глинобитных домов проходят экскурсии за символическую плату, чтобы владелец мог жить и творить, не отвлекаясь на другие проекты. Хозяин Casa Terracota частенько (по предварительной договоренности) организовывает мастер-классы по изготовлению глиняной мебели и посуды, также проводит обучающие семинары по строительству глинобитных домов, раскрывающие некоторые секреты современной интерпретации древней технологии.
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