Как оформить спальню, чтобы в ней было комфортно и ей, и ему

Нейтральная база, продуманные акценты и работа с фактурами позволяют создать пространство, в котором каждый чувствует себя на своем месте.







Размышляя о дизайне спальни для двоих, необходимо понимать, что предстоит принять взрослое решение, в котором учитываются вкусы обоих. Когда один тяготеет к графиту, бетону и строгим линиям, а другая – к теплым оттенкам, мягкому текстилю и свету, может возникнуть конфликт.

Нейтральная база

Сменные акценты: его и ее

Зонирование без перегородок

Сочетание фактур

Освещение

Хранение

Текстиль и растения

На практике же грамотный дизайн спальни строится вовсе не на уступках, а на системе.Основу формируют глубокие и спокойные оттенки: графит, темно-синий, охра, теплый серо-бежевый. Такая палитра не утомляет и не выглядит банально. Она позволяет менять детали без капитального ремонта.Темные оттенки хорошо сочетаются с металлом, бетоном, деревом темного ореха. Важно, чтобы база оставалась спокойной: стены, пол, крупная мебель не должны конкурировать с декором. Именно на этом фоне акценты работают сильнее.Принцип прост: 60% – база, 30% – поддерживающие цвета, 10% – яркие детали.Для него: постеры, графика, черные рамы, металл, лаконичные светильники.Для нее: подушки, пледы, ковры, фактурные покрывала, текстиль с узором.Акценты должны повторяться. Если в комнате появляется черный металл, он должен быть не в одном месте. Если добавлен бархат, пусть он дублируется в подушках и изголовье. Лучше один выразительный элемент, чем десяток случайных мелочей.Даже в одной комнате можно создать личные территории.Его зона – кресло для игр или чтения, стол, направленный свет.Ее зона – туалетный столик, зеркало, мягкий стул и отдельная подсветка.Зоны можно обозначить ковром, светом, стеллажом или расстановкой мебели. Так вы сохраните проходы и не перегрузите пространство.Комфорт строится на фактурах. Гладкое должно соседствовать с шероховатым: бетон – с бархатом, металл – с льном, дерево – с шерстью.Оптимально использовать три-пять текстур, одну из них повторить в нескольких местах. Натуральные материалы работают лучше: лен, хлопок, шерсть, керамика, дерево. Синтетика удешевляет впечатление и нарушает баланс.Дизайн спальни невозможен без правильного света. Нужны три уровня:общий потолочный,прикроватные бра или лампы,локальный свет в зонах.Теплая температура (2700–3000 К) создает атмосферу отдыха. Диммеры позволяют регулировать настроение. Холодный свет в спальне нежелателен, поскольку он разрушает уют.Чем меньше визуального шума, тем спокойнее интерьер. Шкафы до потолка, ящики под кроватью, закрытые полки – обязательны. Открытые поверхности должны работать на эстетику.Шторы из льна или хлопка, натуральное постельное белье, плед с выраженной фактурой делают спальню живой. Зеленые растения смягчают брутальные поверхности и добавляют объема.