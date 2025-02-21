5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Мы все хорошо знаем 7 чудес света — спасибо школьной программе. Все они выглядят интересно, но несколько привычно, ведь о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть на эти совершенно невероятные чудеса природы.
Шанай Тимпишка
Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.
Пещера Мовиле
На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.
Карачай
Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году взрыв на заводе раскидал радиоактивные частицы в радиусе 23 тысяч километров. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.
Грюнер-Зе
Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро. Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.
Грозовой Маракайбо
У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии