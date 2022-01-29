6 теорий заговора, которые все-таки оказались правдой

Теории, которые оказались правдой.
Очень часто в обществе высмеивают тех, кто верит во всевозможные теории заговора со стороны властей и представителей разного рода элиты. Тем не менее, уже не раз оказывалось, что подобные «байки» могут иметь под собой вполне обоснованные реальные факты и прецеденты. Вот несколько таких теорий, которые оказались чистой правдой.
1. Жестокие эксперименты ЦРУ
ЦРУ овеяно мрачной славой.
ЦРУ имеет откровенно дурную славу и очень часто становится героем всевозможных теорий заговора. Стоит отметить, что очень не зря. Хотя бы потому, что ранее подтвердились данные о проекте MK-ULTRA, проводимом в 1953-1964 году и направленном на поиск способов установления психологического контроля над человеком и его дискредитации. В рамках 150 опытов людей пытали током, звуком, закрывали в темных помещениях на долгий срок, вводили в наркотическую кому и делали многое другое. По меньшей мере, два участника таких опытов погибло. В 1973 году все документы, связанные с MK-ULTRA, ЦРУ начало спешно уничтожать.
2. «Табачное лобби»
Производители табака лгали.
В 2006 году в США завершился многолетний судебный процесс над табачными компаниями. Была доказана их вина в том, что, по крайней мере, на протяжении 50 лет крупнейшие производители табака скрывали и искажали данные и факты о вредности этого наркотического средства. Компании также препятствовали исследованием в этой области и занижали вредность и опасность тонких сигарет, дабы курильщики никогда не избавились от пагубной зависимости.
3. «Сахарное лобби»
Производители сахара не лучше.
Не только производители табака и табачных изделий занимались сокрытием фактов. Производители сахара также не одно десятилетие подкупали ученых и препятствовали исследованием в этой области. Так, например, в 1967 году сахарные компании подкупили исследовательскую группу, которая по их требованию исказила данные собственного исследования, преуменьшив связь между сахаром и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Правительство США и НЛО
НЛО все-таки было.
В начале 2017 года ЦРУ опубликовало реально существующий, некогда секретный доклад под названием «Свидетельства НЛО. Идентифицированные летающие объекты». В нем содержатся показания свидетелей и очевидцев, данные ученых и показания радаров, которые могут касаться посещения Земли инопланетянами. Впрочем, о контактах с внеземным разумом в докладе все-таки речи не идет.
5. Искусственные болезни
Это совсем не этично.
Пожалуй, одна из самых популярных теорий заговора заключается в том, что лекарства от опаснейших болезней на самом деле созданы, но кто-то ограничивает к ним доступ. Данная теория имеет косвенное подтверждение на примере «исследование Таскиги», которое стартовало в 1932 году, и было направлено на изучение сифилиса. Изучали его на добровольцах, ученых интересовало, как будет прогрессировать болезнь. Для опытов набрали 600 бедных чернокожих, 400 из которых были больны сифилисом. Несмотря на то лекарство от недуга нашли в 1947 году, этих людей никто не собирался лечить. Эксперимент продолжался до 1972 года, до тех самых пор, пока вся эта история не оказалась в СМИ.
6. Завышенные цены
Старый-добрый картельный сговор.
Картельные сговоры - вещь вполне себе существующая реально. Крупные производители (и не только) действительно имеют обычай устраивать настоящие рыночные заговоры, с целью поддержания нужных цен на определенные продукты. Достаточно вспомнить масштабный ценовой сговор нефтяных компаний от 2008 года. В нем британская Shell, испанская Repsol, немецкая RWE, французская Total и многие другие договорились о тайной регулировке цен на твердые парафины, используемые для производства свечей, жевательных резинок, бумажных стаканчиков и многого другого.
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