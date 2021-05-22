Садовые арки – виды, способы создания и оформления своими руками





Практически каждому обладателю земельного участка хочется обустроить его, сделать территорию красивой, приятной для работы и отдыха.

Помимо жилого дома, бани, хозяйственных построек хочется облагородить участок, посадить сад или огород, а может быть и то и другое, чтобы красивый и интересный ландшафт радовал всех членов семьи и удивлял гостей.

Чем же можно украсить территорию? Особой декоративностью обладают различные садовые арки для растений.

Как правило, арки оплетают вьющимися красивоцветущими растениями. Сегодня мы хотим поделиться с вами информацией по созданию таких ландшафтных акцентов.

Виды садовых арок и пергол

Классифицировать данные конструкции можно по материалу, из которого они изготавливаются:

деревянные;

металлические;

пластиковые;

каменные;

смешанные.

По форме опоры для вьющихся растений могут быть выполнены в виде:

арки (криволинейная сводчатая конструкция);

перголы (объемная арка из соединенных между собой повторяющихся элементов);

шпалеры (решетчатая конструкция, поддерживающая растения);

трельяжа (несколько решеток, соединенных воедино);

сложной формы.

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По расположению на участке:

отдельно стоящая конструкция – композиционный вертикальный акцент;

группа арок – своеобразный цветочный коридор;

стена из шпалер, прикрывающая хозяйственную часть сада;

конструкции в виде беседки, предназначенные для отдыха.

Где установить арку для цветов на даче?

Вероятно, вы уже построили дом и расположили хозяйственные постройка, распланировали участок, разбили его на зоны. Где же можно установить цветочную арку, чтобы украсить приусадебный участок?

Во-первых, такая конструкция может быть установлена в виде входной группы на участок, перед калиткой, приглашая пройти на территорию.

А может стать своеобразным входом в сад, отделенным от остальной территории небольшим ограждением.

Несколько арок, соединенных между собой горизонтальными связями называют перголой. Перголу можно установить вдоль садовой дорожки, ведущей к зоне отдыха.

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Если территоря участка не отличается большой площадью, установка арок и пергол не возможна, а вьющиеся растения хочется посадить непременно, то на помощь придет простая конструкция – шпалера. Деревянная решетка не займет много места, ее можно закрепить и у стены дома.

Несколько шпалер, обрамляющие скамью (трельяж), создадут в солнечный день приятную тень – отличное место для уединения с интересной книгой. Выполнив дополнительно перекрытие – получим уютную беседку, обвитую красивыми растениями. Можно просто натянуть проволоку или закрепить жерди между стенками. Растения обовьют стенки и сомкнутся, образуя «зеленый потолок».

Всем знакома исключительно простая конструкция для выращивания бобовых культут: установленные вертикально прутья (колья), связанные в верхней части в виде шалашика – простая шпалера. Конструкция может быть выполнена из дерева или металла из подручных материалов.

Но производители садового инвентаря не стоят на месте. С недавних пор в продаже появились металлические переносные шпалеры, стоимость их зависит от сложности конструкции. Купить такую конструкцию можно от 250 руб.

Металлические сетчатые арки для сада заводского изготовления можно приобрести за 400-900 руб., стоимость более сложной конструкции на порядок выше: 1100-4000 рублей.

Стоимость деревянной арки так же зависит от сложности конструкции: простые решетки стоят 50-400 руб., сложные – от 600 руб. и выше. Многие деревянные перголы продают в комплекте со скамьей, остается установить ее в саду, посадить декоративные растения и спустя какое-то время наслаждаться результатом.

Можно приобрести более дешевую конструкцию – пластиковую разборную арку. Ее обычно демонтируют на зимний период, что бы пластик не разрушался от перепада температур и морозов.

Растения для садовой арки

Для создания красивой композиции высаживают вьющиеся многолетники, такие как плетистая роза, клематис, лимонник китайский, различные сорта винограда, высокорастущие кусты жимолости, кобею, а так же однолетники: плющ, хмель, душистый горошек, кодонопсис из семейства колокольчиковых, ипомея, вьющаяся настурция.

Украшать арки можно красиво цветущими растениями и растениями с пышной зеленью и декоративными плодами. Плети вьющихся растений достигают 3-4 метров. С помощью арок, пергол им придают желаемую форму, украшая сад красивыми композициями.

Подбирайте растения в соответствии с вашими климатическими условиями. Некоторые виды растений, такие как плетистая роза, на зиму рекомендуется укрывать, так как они очень чувствительны к сильным морозам. По этой же причине нужно серьезно подходить к вопросу выбора материала конструкции.

Металлическая пергола может в морозный период повредить стебли некоторых растений. Дерево в этом случае предпочтительней.

Как сделать садовую арку своими руками?

Для умелого мастера изготовить и установить садовую арку или перголу своими руками не составит труда. Но с этой задачей способен справиться и новичок.

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Для изготовления простой деревянной перголы нам понадобятся 4-6 деревянных столбов (1) сечением 75х75 или 100х100 мм и высотой 2 – 2,2 м, которые будут установлены вертикально в качестве опор. К опорам крепим поперечные боковые балки (2), к которым в свою очередь крепятся перекладины. В качестве перекладин можно использовать обрезную доску сечением 20х200 мм.

Для установки столбов необходимо вырыть ямы глубиной 0,5 – 1,2 м (в зависимости от характеристик грунтов в вашей местности). Для надежности конструкции столбы лучше забетонировать, предварительно обработав заглубляемую часть столба: обмазать битумом и обернуть гидроизоляционным материалом (рубероидом или толем). Не забудьте проверить вертикальность опор с помощью строительного уровня.

Дополнительно между столбами можно натянуть леску или шпагат, либо набить рейки в виде решетки для лучшего роста растений. Все элементы деревянной арки необходимо обработать антисептиком, что бы избежать повреждения древесины.

Любую простую форму перголы можно украсить дополнительными резными элементами, окрасить в желаемый цвет краской для наружных работ, если это необходимо.

Каждый из нас достоин жить красиво. И совсем не важно, какой у вас достаток, главное желание. Создать уютный уголок в саду под силу каждому, нужно только иметь для этого большое желание и немного знаний в этой области.