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Дети рок-звезд, которые выглядят точь-в-точь как их крутые родители

Не удивительно, что дети похожи на своих родителей, ведь в них течёт одна и та же кровь, да и гены играют свою немаловажную роль. Но представьте, как круто увидеть точную копию своей любимой рок-звезды, когда сама звезда уже совсем не молода или вовсе уже не живёт на этом свете. Далее вы найдёте детей известных рок-звёзд, многие из которых продолжили дело своих бунтарских родителей и тоже стали музыкантами.



Пол Маккартни из The Beatles и Джеймс Маккартни





Пол Маккартни из The Beatles и Джеймс Маккартни дети, родители, рок






Джон Леннон из The Beatles и Шон Леннон





Джон Леннон из The Beatles и Шон Леннон дети, родители, рок





Джордж Харрисон The Beatles и Дхани Харрисон





Джордж Харрисон The Beatles и Дхани Харрисон дети, родители, рок





Ринго Старр из The Beatles и Зак Старки





Ринго Старр из The Beatles и Зак Старки дети, родители, рок





Мик Джаггер из Rolling Stones и Джеймс Джаггер





Мик Джаггер из Rolling Stones и Джеймс Джаггер дети, родители, рок





Кит Ричардс из The Rolling Stones и Александра и Теодора Ричардс





Кит Ричардс из The Rolling Stones и Александра и Теодора Ричардс дети, родители, рок





Курт Кобейн из Nirvana, Кортни Лав из Hole и Фрэнсис Бин Кобейн





Курт Кобейн из Nirvana, Кортни Лав из Hole и Фрэнсис Бин Кобейн дети, родители, рок





Боно из U2 и Ева Хьюсон





Боно из U2 и Ева Хьюсон дети, родители, рок





Стивен Тайлер из Aerosmith и Лив Тайлер





Стивен Тайлер из Aerosmith и Лив Тайлер дети, родители, рок





Ленни Кравиц и Зои Кравиц





Ленни Кравиц и Зои Кравиц дети, родители, рок





Фил Коллинз и Лили Коллинз





Фил Коллинз и Лили Коллинз дети, родители, рок





Стинг и Элиот "Коко" Самнер





Стинг и Элиот





Энни Леннокс из Eurythmics и Тали Леннокс





Энни Леннокс из Eurythmics и Тали Леннокс дети, родители, рок





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