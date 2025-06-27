Дети рок-звезд, которые выглядят точь-в-точь как их крутые родители

Не удивительно, что дети похожи на своих родителей, ведь в них течёт одна и та же кровь, да и гены играют свою немаловажную роль. Но представьте, как круто увидеть точную копию своей любимой рок-звезды, когда сама звезда уже совсем не молода или вовсе уже не живёт на этом свете. Далее вы найдёте детей известных рок-звёзд, многие из которых продолжили дело своих бунтарских родителей и тоже стали музыкантами.
Пол Маккартни из The Beatles и Джеймс Маккартни
Джон Леннон из The Beatles и Шон Леннон
Джордж Харрисон The Beatles и Дхани Харрисон
Ринго Старр из The Beatles и Зак Старки
Мик Джаггер из Rolling Stones и Джеймс Джаггер
Кит Ричардс из The Rolling Stones и Александра и Теодора Ричардс
Курт Кобейн из Nirvana, Кортни Лав из Hole и Фрэнсис Бин Кобейн
Ленни Кравиц и Зои Кравиц
Фил Коллинз и Лили Коллинз
Стинг и Элиот "Коко" Самнер
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Энни Леннокс из Eurythmics и Тали Леннокс
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