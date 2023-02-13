Почему люди избавляются от пластиковых окон

Окна из пластика прочно вошли в наш обиход. Их преимущества, казалось бы, неоспоримы: герметичность, которая помогает сберечь тепло и предохраняет от уличного шума и пыли, удобство в эксплуатации. Но так ли все хорошо с пластиковыми окнами на самом деле?







Триумфальное шествие пластиковых окон по планете началась в 1952 году. Именно тогда маститый дизайнер по имени Хайнц Паше впервые запатентовал оконные рамы, изготовленные из поливинилхлорида. Тогда был сконструировал революционно новый тип окна из пластика. Он был далек от нынешнего варианта —каркас, изготовленный из стали, в обрамлении полумягкого пластика.



Чего нам не говорили про пластиковые окна

Окна и двери из пластика

«Минусы» окон из пластика

Токсичные вещества

Уязвимость перед механическими повреждениями

Проблемы с ремонтом

Риск взлома

Поливинилхлорид был изобретен в Соединенных Штатах, однако первенство в производстве пластиковых окон принадлежит Германии. Очень скоро, в 1959 году инновацию Хайнца Паше претворила в жизнь немецкая компания Rehau.И тогда же был создан твердый оконный ПВХ-профиль.Успеху Rehau содействовала грамотная рекламная акция: жильцам старые окна из дерева меняли на пластиковые совершенно бесплатно. Со временем возникло понятие, что окна из пластика красивы, практичны и современны.Окна из ПВХ-профиля стремительно завоевали рынок стран бывшего соцлагеря. Это понятно: несмотря на приличную стоимость, данные окна дают возможность сэкономить больше средств на отоплении жилья и внутри квартиры адекватную температуру воздуха даже в суровые зимы.Однако, на сегодняшний день прослеживается несколько иная тенденция: граждане желают отказываться от окон из пластика. В обжитых районах городов данное направление еще не так заметно, но там, где идет стройка, пластиковые окна уже не популярны.Разве их возможность сохранять тепло ослабела за последнее время? Нет. Просто за годы активной эксплуатации таких окон стали видны не только их преимущества, но и недостатки.Пластик имеет в составе большой перечень токсичных добавок, а именно: стабилизаторы на базе свинца, фунгициды, пластификаторы. Свинец - один из самых вредных элементов. В организм человека свинец попадает с воздухом, пищей, водой. И имеет свойство аккумулироваться в теле, костях, провоцируя недуги почек, печени, нервной системы. Люди преклонного возраста и дети наиболее уязвимы даже перед малыми дозами свинца. Специалисты по окнам утверждают, что без значительного нагрева свинец не выделяется из пластика. Но многие уже заменили свинец почти безвредными стабилизаторами.Сложности с вентиляциейОказалось, что ключевое преимущество окон из пластика — изоляция помещения от проникновения воздуха извне — выступает и основным их «минусом».В многоквартирных домах система вентиляции сконструирована с учетом естественного притока уличного воздуха посредством щелей в оконных рамах и входных дверях. Воздух, циркулируя в помещениях, впитывает, собирает вредные примеси и улетучивается через вентиляционные каналы, расположенные в кухне и ванной.Герметичность пластикового окна является препятствием для потока уличного воздуха в помещение, нарушая таким образом вентиляцию. По этой причине наблюдается запотевание окон (конденсация). Влажность воздуха растет, что благоприятно для болезнетворных микробов, грибков и плесени.Окна, которые не «дышат» увеличивают концентрацию пыли. В итоге может развиться аллергия, дерматологические недуги, астма.В помещениях скапливаются вредные соединения: угарный газ как продукт работы газовой плиты, испарения токсичного формальдегида из мебели и так далее.По свидетельствам немецких специалистов, небывалый подъем астмы, аллергии, дерматологических и онкологических недугов запоследние десятилетия непосредственным образом зависит от микроклимата в жилых помещениях и пластиковых окон.Производители окон сами соглашаются с тем, что, после получения определенных механических повреждений пластик крайне сложно отреставрировать. Царапины и вмятины удалить невозможно.Сам стеклопакет можно заменить на новый, но царапины и вмятины на рамах –это навсегда.Окно из пластика необычайно трудно отремонтировать. Успех ремонтных работ зависит от качества самого окна, сборки и монтажа. Напоминаем, что ПВХ-профиль — это сложная конструкция. Целесообразно при его покупке требовать сертификаты соответствия и качества.Значительный коэффициент расширения ПВХ-профиляВ сильную жаркую погоду материал окна сильно расширяется, а при холоде — сжимается (согласно законов физики). По этой причине на пластике формируются трещины. Мороз может способствовать отделению оконной конструкции от монтажной пены.Пластиковые окна поддаются взлому. И легко. Открыть снаружи их вполне реально острым и тонким ножом, отверткой, линейкойВ 1995 году Швеция провозгласила запрет на весь спектр ПВХ-продукции. Более 150 сообществ в Европе запретили ПВХ-изделия или претворяют в жизнь стратегию по пошаговому отказу от их эксплуатации в общественных зданиях.Знатоки советуют отказаться от окон из пластика в пользу деревянных, предусматривающих приток свежего воздуха. Если вы, вопреки всему, планируете ставить окна, изготовленные из поливинилхлорида, требуйте у продавца сертификат качества. Ведь окна представляют собой довольно долгосрочное вложение и экономить на них не целесообразно.о