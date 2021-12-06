«Потаенное судно» Петра I: Как в России построили первую в мире военную подводную лодку

Идея погружения лодки под воду для скрытого приближения и нападения на вражеские корабли привлекала военачальников с глубокой древности. По легенде, сам Александр Македонский использовал подводную разведку за противником. Но первую настоящую боевую подводную лодку создал русский плотник-изобретатель Ефим Никонов, при прямой поддержке царя-реформатора Петра I.











Одна из первых концепций подводной лодки была представлена англичанином Уильямом Борном в 1578 году. Но лишь в 1620 году Корнелиус Дреббель (Cornelis Drebbel) построил первый рабочий образец. Она была сделана из дерева, приводилась в движение веслами и могла оставаться под водой несколько часов. Воздух по специальным трубкам подавался с поверхности. Дреббель продемонстрировал возможности погружения своей лодки, ныряя на реке Темзе и оставался под водой в течение трех часов. За это время тысячи лондонцев, собравшихся на берегу, были убеждены, что посудина затонула и экипаж уже погиб.







Голландский ученый Христиан Гюйгенс, который был свидетелем испытаний, позже писал, что это «смелое изобретение» может быть использовано во время войны, для нападения на вражеские корабли противника, лежащие в прямой видимости и не подозревающие об опасности.

Как и Гюйгенса, многие другие признали военный потенциал подводных лодок. Несмотря на это, прошло еще сто лет прежде, чем первая военная подводная лодка быть построена.Точная копия подводной лодки Ефима Никонова , стоящая в Сестрорецке, недалеко от Санкт-Петербурга, на набережной Невы.В 1718 году русский плотник Ефим Прокопьевич Никонов написал Петру I, что мог бы построить «потаённое судно», которое может плавать под водой и уничтожать любые вражеские корабли с пушками. Удивительное дело, но царь пригласил Никонова в Санкт-Петербург и поручил начать постройку судна.Никонов закончил уменьшенную модель первой российской подводной лодки в 1721 году и испытал ее в присутствии Петра. Царь был настолько доволен результатами, что приказал Никонову построить полноразмерный секретный военный корабль Рисунок «потаенного судна» Никонова.«Потаенное судно» Никонова было построено из дерева в форме бочки. Оно было вооружено огнеметами . Подводная лодка должна была подойти к вражескому судну, выставить концы огнеметной трубы из воды, поджечь и взорвать вражеский корабль. Кроме того, был предусмотрен воздушный шлюз для акванавтов, который мог выйти из подводной лодки и уничтожить противника.Первое испытание полноразмерной подводной лодки было проведено осенью 1724 года. Это была катастрофа. «Потаенное судно» затонуло, когда достигло дна и проломило борт . Сам Никонов и четверо гребцов были внутри. Это было настоящее чудо, что экипажу удалось спастись.Памятник потаённому судну в Сестрорецке.Петр поддержал изобретателя и призвал Никонова улучшить конструкцию. Но неудачи продолжали его преследовать. Второе и третье испытания русского «потаенного судна» закончились провалом. После смерти своего высочайшего покровителя, Никонов был обвинен в злоупотреблении государственными средствами , был разжалован в рядовые плотники и отправлен работать на верфи на реке Волге.Полноразмерный макет «Черепахи» Бушнелла в Музее подводных сил ВМС США.Первое успешное использование военной подводной лодки произошло во время Американской войны за независимость. Подводная лодка под « Черепаха » (Turtle) была разработана американским изобретателем Дэвидом Бушнеллом (David Bushnell). Это было яйцевидное устройство, которое могло вместить одного человека.Американская подводная лодка «Черепаха» атакует британский линейный корабль HMS Eagle.В 1776 году в нью-йоркской гавани сержант Эзра Ли (Ezra Lee) управляя «Черепахой» пытался, но не смог прикрепить взрывной заряд на корпусе британского линейного корабля «Орел» (HMS Eagle). По сообщениям американцев, Ли был обнаружен прежде , чем смог выполнить боевую задачу. С британской же стороны нет никаких данных об этой атаке. Это все вызывает сомнение отдельных историков в самом факте атаки. Некоторые даже считают, что «Черепаха» и вся история вокруг нее были созданы в качестве дезинформации и для повышения боевого духа колониалистов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)