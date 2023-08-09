Волшебные картины Мориса Эшера, которыми иллюстрируют учебники кристаллографии

Коллаж из наиболее известных картин Маурица (Мориса) Эшера

Законы симметрии

Мауриц Эшер «Заполнение плоскости рептилиями» (1941 г.)

Мауриц Эшер «Ангелы и демоны»

Мауриц Эшер «Регулярное деление плоскости» (1957 г.)

Метаморфозы

Мауриц Эшер «Небо и вода» (1938 г.)

Мауриц Эшер «Рыбы» (1946 г.)

Продольная ксилография «День и ночь» (1938 г.)

«Рептилии» (1943 г.)

Логика пространства

Литография «Водопад» (1961 г.) основана на «невозможном треугольнике» Пенроуза.

«Бельведер» (Мауриц Эшер, 1958 г.). Если присмотреться, на этом рисунке можно найти ряд абсурдных деталей, невозможных на самом деле.

В картине «Относительность» (1953 г.) действуют три перпендикулярных друг другу источника гравитации.

Самовоспроизведение информации

«Рисующие руки», литография, (1948 г.)