Волшебные картины Мориса Эшера, которыми иллюстрируют учебники кристаллографии

Коллаж из наиболее известных картин Маурица (Мориса) Эшера
Есть ли у науки и искусства общие точки пересечения? Может ли один из этих миров дополнять и обогащать открытиями другой? Великие творцы эпохи Возрождения в данной постановке вопроса даже не увидели бы противоречия. Для них способы познания мира и самовыражения не делились так жестко, как для нас. Произведения нидерландского художника-графика Маурица (Мориса) Эшера обычно производят на людей гипнотическое действие, потому что размывают в нашем сознании жесткие границы между логичным и невозможным, между постоянным и изменяющимся.
На самом деле, каждая из картин является научно-художественным исследованием закономерностей пространства и особенностей нашего восприятия. Специалисты рассматривают его творчество в контексте теории относительности и психоанализа. Но можно и просто отвлечься на несколько минут и погрузиться в мир, где четкая логика, царящая внутри рисунка, вдруг оказывается искаженной относительно нашего мира.
Законы симметрии
Картинами, знаковыми для Эшера, можно считать литографии, напоминающие мавританские мозаики. Кстати, художник признавался, что эта тема была навеяна посещением замка Альгамбра. Заполнение плоскости тождественными фигурами можно было бы считать детской забавой высокого художественного уровня, если не одна деталь: с математической точки зрения в данных рисунках выполняются определенные виды симметрии (в каждом - свой). Кстати, именно такие же, как в кристаллических решетках. Поэтому работы Мориса Эшера рекомендованы в качестве иллюстраций при изучении кристаллографии.
Мауриц Эшер «Заполнение плоскости рептилиями» (1941 г.)
Мауриц Эшер «Ангелы и демоны»
Мауриц Эшер «Регулярное деление плоскости» (1957 г.)
Метаморфозы
Эта интересная тема практически вытекает из предыдущих рисунков. Присмотритесь: похожие мотивы, но на смену четкой упорядоченности приходят постепенные изменения – от черного к белому, от маленького к большому, от птицы к рыбе… и от плоскости к объему!
Мауриц Эшер «Небо и вода» (1938 г.)
Мауриц Эшер «Рыбы» (1946 г.)
Продольная ксилография «День и ночь» (1938 г.)
«Рептилии» (1943 г.)
Логика пространства
Почему мы любим фокусы? Потому что они, безопасно для нашей психики, на несколько секунд дают почувствовать присутствие волшебства. То есть, мы фиксируем нарушение закономерностей нашего мира, но тут же с облегчением понимаем, что нас просто мастерски надули, и значит мир на месте. С картинами Эшера, в которых художник исследовал закономерности пространства, происходит примерно то же самое. На первый взгляд – красивые картины, на второй и третий – «нас где-то провели, надо понять, где именно»… и зависаем надолго, пытаясь понять, «как же так?».
Литография «Водопад» (1961 г.) основана на «невозможном треугольнике» Пенроуза.
«Бельведер» (Мауриц Эшер, 1958 г.). Если присмотреться, на этом рисунке можно найти ряд абсурдных деталей, невозможных на самом деле.
В картине «Относительность» (1953 г.) действуют три перпендикулярных друг другу источника гравитации.
Самовоспроизведение информации
«Рисующие руки» - одна из наиболее известных картин Эшера. Считают, что на ее идею художника натолкнул набросок к «Портрету Джиневры де Бенчи» Леонардо да Винчи. Кстати, этот рисунок вовсе не является абсолютно симметричным, как это может показаться на первый взгляд.
«Рисующие руки», литография, (1948 г.)
Сам Морис Эшер писал о своем творчестве: «Хотя я абсолютно несведущ в точных науках, мне иногда кажется, что я ближе к математикам, чем к моим коллегам-художникам». На самом деле, ученые мужи отдают должное этому мастеру графики, ведь в его работах можно найти иллюстрации к темам «Мозаичное разбиение плоскости», «Неевклидова геометрия», «Проецирование трехмерных фигур на плоскость», «Невозможные фигуры» и многим другим. Кроме того, Эшер почти на 20 лет опередил математиков в работе с фракталами, теоретическое описание которых было дано лишь в 1970-е годы, а картины с использованием этой математической модели художник создавал гораздо раньше.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии