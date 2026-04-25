Палатка на дереве, обеспечивающая потрясающий отдых на высоте 6 метров

Treewalker – первый дом-палатка на дереве.
Калифорнийская компания O2 Treehouse представила первый в своем роде модульный домик, точнее сказать, палатку на дереве Treewalker. Теперь романтичное убежище обеспечивает потрясающий отдых на высоте 6 метров над землей, что делает его одним из самых роскошных вариантов размещения в глэмпингах.
Проекты домиков на дереве от O2 Treehouse.
Известная своими причудливыми домиками на деревьях калифорнийская компания O2 Treehouse представила первую в мире модульную палатку-домик для глэмпинга. За время своего существования ее специалисты спроектировали и построили более 85 великолепных домиков на деревьях по всему миру, большинство из которых получили признание не только среди любителей эко-отдыха или в Сети интернет, но и в дизайнерских изданиях, средствах массовой информации. Их новый проект не стал исключением, а как раз наоборот, он попал в разряд «первой в мире палатке на дереве».
Но и это еще не все, при создании конструкции необычного строения специалисты компании заодно разработали и новую технологию строительства, получившую название tetra truss. Ее методика предусматривает использование ступиц и распорок, которые соединяются в бесчисленных комбинациях, создавая самые невероятные конструкции домов, павильонов, платформ, террас, мостов и пешеходных дорожек. Основная структура всегда покрыта брезентовым полотном из-за чего экологичный модульный домик, получивший название Treewalker, больше похож на палатку.
Интересный факт: Неизменно следуя высоким стандартам дизайна и условиям гостеприимства, неординарный объект гарантирует гостям современное качество отдыха, полную безопасность, устойчивость и максимальную экологичность. Последнее условие выводит эко-отдых на новый уровень, ведь заодно постояльцы учатся бережному отношению к окружающей среде не на словах, а на деле. Во всех глэмпинах, использующих домики на дереве, по какой бы технологии они ни были построены специалистами O2 Treehouse, в программу проживания входит обязательная посадка дерева каждым гостем. Это увлекательное мероприятие приносит пользу не только экосистеме, оно оставляет неизгладимое впечатление у самих отдыхающих.
Treewalker можно адаптировать под любую местность.
При этом захватывающие приключения начинаются уже с заселения в домики-палатки, парящие на высоте 5-6 метров над лесной подстилкой или над зеленым лугом. Доступ в убежище на дереве может осуществляться по разным видам лестниц и «парящим» мостикам, все зависит от местности, где организовывается эко-отель или глэмпинг. Все зависит, как закреплено само убежище. Разработчики предлагают несколько конструкций, которые позволяют адаптировать Treewalker к любой местности и рельефу. Их можно установить как между деревьев (не повреждая при этом ствол) в лесах и парках, так и на опорах в горной местности, долинах, над водой и т. д. Это стало возможным благодаря тому, что палаточная часть всегда закрепляется на деревянной платформе.
Из палаток можно создавать «парящий» комплекс.
В Treewalker можно добраться разными способами.
Кстати сказать, способ добраться в палатку, напрямую зависит от того, как он сам установлен. Лестницы и мостики можно закрепить под самими палатками, на деревьях, по принципу гамака, или просто на землю на прочной опоре или на сваях. Если организовывается целый кластер из палаток, выполняющих разные функции (гостиная, игровая зона, ванная комната, СПА и т. д.), то подъемы по винтовым/«парящим» лестницам, переходы по веревочным мостикам, соединительным террасам и галереям сами по себе становятся увлекательным аттракционом не только для детей, но и для взрослых.
Палатки оснащены автономными системами жизнеобеспечения.
Дизайн интерьера домика-палатке на дереве.
Если говорить об организации самого убежища на дереве, то каждый владелец ориентируется на предполагаемый функционал. Это может быть как небольшой домик-палатка, оснащенный основными удобствами, от обычной двуспальной кровати до встроенных скамеек, открытых полок-столиков или барных стоек, чтобы сделать пребывание комфортным (из-за отсутствия возможности использовать встроенную сантехнику, можно использовать портативные варианты). Запоминающимися элементами станут как отделочные материалы (кедровые столешницы, деревянные панели из клена и др.), так и сама форма домика-палатки, обилие окон, закрывающихся на молнию (заодно оснащены противомоскитными сетками), и возможность наслаждаться видами, включая постоянное движение листьев, облаков и мерцание звезд.
Палатку можно приобрести по франшизе под брендом Treewalkers.
В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что модульная палатка-домик на дереве от компании O2 Treehouse, запущенная как франчайзинговая модель для эко-отелей, глэмпингов и сдачи жилья на Airbnb, обойдется их владельцам более чем в 50 тыс. долларов. При этом они получают полный комплект и бригаду специалистов, которые соберут конструкцию Treewalker всего за 4-6 дней.
