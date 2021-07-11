8 русских врачей, благодаря которым мир изменился в лучшую сторону

XIX и XX века стали эпохой прорывов в медицине от российских и советских врачей. Имена многих наших соотечественников вписаны в историю науки золотыми буквами — а мы даже не очень задумываемся над этим. Многие из них буквально открывали новую эру в мировой медицине, становясь пионерами и основателями прежде не существовавших направлений и изменяя свою профессию радикально.
Николай Пирогов
Настоящей легендой русской хирургии, без сомнения, стал Пирогов — вундеркинд в детстве, гений во взрослой жизни, человек, помимо собственно медицинских открытий, известный тем, что заложил фундамент для медицинского образования женщин страны. Разработанные им приёмы хирургии позволили гораздо реже прибегать к ампутациям (да, до него очень часто в любой непонятной ситуации просто отрезали конечность — в качестве альтернативы были сепсис и смерть). Также он первым в истории стал проводить операции раненым на войне солдатам и офицерам под эфирным наркозом и ввёл систему распределения поступающих в госпитали раненых по тяжести состояния — то и другое серьёзно увеличило выживаемость, как и созданная в соавторстве с великой княгиней Еленой Павловной служба сестёр милосердия. Фактически, Пирогов считается создателем отдельного направления в хирургии — военно-полевого.
Николай Иванович Пирогов.
Придумав анатомировать трупы замороженными — что позволяло их нарезать буквально слоями, а значит, изучать более точно — он создал первый анатомический атлас, в котором можно было посмотреть на тело человеко изнутри в трёх разных проекциях. Этот атлас был незаменим в хирургии до изобретения МРТ и УЗИ.
Также именно Пирогов привёл гипсовую повязку в тот вид, в котором она просуществовала потом весь двадцатый век (и отлично существует до сих пор). Фиксирующие повязки человечество знало давно. Гипс в качестве материала при этом впервые в Европе придумал использовать российский врач немецкой этничности Карл Гибенталь, а Пирогов значительно усовершенствовал технику её наложения. Это было ещё одной мерой, благодаря которой уменьшилось количество ампутаций в медицинской практике России и мира.
Владимир Демихов
Опыты советского учёного по пересаживанию собачьих голов на тело другой собаки многим пользователям интернета кажутся — судя по комментариям под описаниями экспериментов — чистой воды чудачеством учёного, который хотел эпатировать мир или развлекался, как мог. На самом деле эти опыты имели огромное значение для развития трасплантологии, и имя Демихова вписано в историю медицины двадцатого века золотыми буквами.
Владимир Петрович Демихов.
Помимо опытов с собаками, Владимир Петрович первым в мире провёл такие операции, как маммарно-коронарное шунтирование, подключение разработанного им же искусственного сердца, а также ряд пересадок органов (на животных), и, хотя эти органы не прижились, сами операции помогли разработать технику сшивания сосудов при трансплантациях.
В 1960 году Демихов написал первую в мире монографию по транспланталогии, которая долго оставалась единственной в своём роде — её перевели на несколько языков, по ней учились и проводили операции хирурги нескольких стран. Южноафриканский врач Кристиан Барнард, первый в мире пересадивший сердце от человека к человеку, приезжал в СССР, чтобы учиться у русского гения.
Николай Склифосовский
Этот российский врач молдавского происхождения известен не только тем, что взрастил поколение замечательных хирургов, но и тем, что сам был первопроходцем в некоторых областях — впервые в современной медицине применил местную анестезию (которая после падения античных цивилизаций была забыта) и был первым, кто ввёл обеззараживание инструментов и перевязочных материалов перед хирургическими операциями. Это буквально открыло новую эру в хирургии.
Николай Васильевич Склифосовский.
Очень часто Склифосовского поминают в связи с достижениями военно-полевой хирургии, но фактически Николай Васильевич брался за всё, в том числе за гинекологические операции, несколько улучшив техники их проведения.
Что касается военно-полевой практики, Николай Васильевич разработал принцип сберегательного лечения огнестрельных ранений, доказал, что работу с проникающими ранениями груди необходимо производить на передовой, без отправки в тыловой госпиталь, и разработал и описал принципы транспортировки раненых.
Алексей Пшеничнов
Долгое время считалось, что этичным способом вакцину против сыпного тифа не создать — бактериям были нужны живые человеческие клетки. Алексей Васильевич умудрился их культивировать в… кровососущих насекомых. Разработанная им в результате в 1942 году вакцина была актуальна как никогда — тиф до того считался обязательным спутником войны, а советской армии было очень важно избежать небоевых потерь. И боевых-то было ужасающе много.
Благодаря тому, что чиновники поняли всю важность разработки Пшеничнова и моментально запустили изготовление вакцины в нескольких крупных институтах, грозившую СССР и советской армии эпидемию тифа удалось предотвратить. Если вспомнить, что армия Наполеона потеряла из-за тифа треть солдат, а Кутузова — половину, работа Пшеничнова более, чем впечатляет.
Алексей Васильевич Пшеничнов.
Зинаида Ермольева
Помимо тифа, городам Волги во время Великой Отечественной войны угрожала холера. По счастью, вопросом холеры уже давно занималась советская учёная Ермольева. В детстве девочку из казачьей станицы поразила история смерти Чайковского, умершего от стакана сырой воды, и она решила обязательно победить ужасную болезнь. В ходе исследований она даже заражала холерой себя — и выжила. Ей тогда было двадцать четыре года. Когда Ермольеву пригласили работать в Москве, она приехала в столицу с одним чемоданом — и весь он был забит пробирками с полутысячью культур холерных и холероподобных вибрионов.
Это Ермольевой принадлежит идея обеззараживания воды в городском водопроводе хлором. В 1942 году немцы выпустили возле Сталинграда холерные вибрионы, чтобы ослабить защитников города. На место срочно выслали группу советских учёных вместе с Ермольевой — они везли разработанные ими совместно бактериофаги, которые должны были уничтожить вибрионы в воде. Но поезд попал под бомбёжку, и спасительные пробирки оказались разбиты. Ермольева на месте срочно составила новые препараты. Бактериофаг её производства раздавали сталинградцам вместе с хлебом. Это был первый в истории созданный нарочно для осаждённого города биологический барьер против биологического же оружия.
Зинаида Виссарионовна Ермольева.
Сергей Боткин
Россия считается пионером в области массового женского высшего медицинского образования. И всё благодаря русскому терапевту Боткину. Ещё в шестидесятых он начал готовить девушек к поступлению в зарубежные медицинские университеты, а параллельно добивался для них права получать образование в России. В 1874 году он организовал школу фельдшериц, а в 1876 году — «Женские врачебные курсы»; с оглядкой на Россию, стали открывать высшее медицинское образование женщинам и другие страны. Также Сергей Петрович открыл гепатит А и его вирусную природу — до него эту болезнь считали просто следствием механической задержки жёлчи.
Сергей Петрович Боткин.
Иван Павлов
Даже самый краткий список первооткрывателей из России был бы неполон без легендарного русского доктора Павлова — он открыл механизмы образования и угасания условных рефлексов, проводя опыты на собаках, и фактически создал новую науку — о высшей нервной деятельности. Также именно он открыл фазы сна и создал учение о сигнальных системах организма.
Иван Петрович Павлов.
Груня Сухарева
Выдающаяся советская психиатресса еврейского происхождения, работавшая в украинских и российских клиниках, была первооткрывательницей расстройств аутического спектра — хотя по историческим причинам (и немного, скорее всего, по причине некоторой моральной нечистоплотности одного австрийского психиатра) таким долго считался Ганс Аспергер.
Груня Ефимовна вошла в историю психиатрии тем, что выяснила закономерности динамики шизофрении, разработала эволюционно-биологическую концепцию психических заболеваний и сделала ещё много чего такого, за что её поминают как одну из создательниц детской клинической психиатрии.
Груня Ефимовна Сухарева.
Текст: Лилит Мазикина.
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