Италия 1950-х, в которую влюбился весь мир

Перед вами подборка фотографий, сделанных в 1950-х годах в Италии, которые прекрасно передают очарование всеми любимой средиземноморской страны.







Отпуск в Риме: итальянский рабочий смотрит на американскую туристку, которая выгуливает пуделя на Испанской лестнице в Риме, около 1955 года.







Город романтики: гондольер проплывает мимо площади Святого Марка в Венеции, 1950 год.







Средиземноморская жара: туристическая лодка отплывает из гавани к Голубому гроту на острове Капри, около 1955 года.







Весенние ливни: школьник идёт под дождём по площади Святого Марка в Венеции, около 1958 года.







Плоды труда: торговец продаёт черешню на улице в Неаполе, около 1952 года.







Отпускники на пляже в Позитано, Италия, около 1949 года.







Женщины садятся в трёхколёсник Vespa – новый вид такси, рассчитанный на двух пассажиров, в Милане, около 1952 года.







Гонщик Альберто Аскари на автомобиле Lancia у финишной линии во время гонки 1000 Miles в Риме, 1954 год.







На фото слева: толпы туристов, голуби и муниципальный работник в Венеции. На фото справа: музыканты в Калабрии на юге Италии.







Священники читают L’Osservatore возле Собора Святого Петра в Ватикане, около 1955 года.







В ритме города: лавочник торгует живыми крабами на рынке в одном из итальянских рыбацких городков, около 1950 года.

Скрипач Иегуди Менухин и его супруга Диана едят спагетти перед концертом в театре в Венеции.На фото слева: гондольер. На фото справа: Джованна Ралли во время съёмок фильма «Si» в Риме, 1955 год.Итальянская актриса Софи Лорен и французский актёр Шарль Буайе во время съёмок фильма «Счастье быть женщиной», 1955 год.Софи Лорен на месте съёмок фильма «Счастье быть женщиной», 1955 год.На фото слева: итальянцы завтракают в кафе в Риме и читают газеты «Unita» и «Avanti». На фото справа: священники осматривают архитектуру во время посещения Ватикана.Праздник в коммуне Буккьянико в регионе Абруццо, май 1957 года.На фото слева: мальчик из Калабрии на юге Италии. На фото справа: сын рыбака присматривает за своими младшими сёстрами, пока родители работают, около 1950 года.Юный цирюльник осваивает премудрости профессии.На фото слева: женщины учатся плести кружево на острове Бурано, 1954 год. На фото справа: безработные мужчины играют в карты на Сицилии, 1955 год.На фото слева: мальчик играет с голубями на площади в Триесте, 1950 год. На фото справа: католическая монахиня в Риме на конференции по модернизации итальянских конгрегаций, 1955 год.Итальянский велогонщик Фаусто Коппи приходит к финишной линии, 5 июня 1952 года.Праздник в коммуне Буккьянико в регионе Абруццо, май 1957 года.Мальчики играют в деревенском оркестре, 1950 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)