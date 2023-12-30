Что такое «фальшивый» мёд и как не нарваться на подделку

Всё, что нужно знать о «фальшивом» мёде.
О времена, о нравы. Подделывают нынче всё. Не только брендовые сумочки, туфли и айфоны, но даже мёд. А ведь многие совсем не подозревают о подделке и лишь недоумевают, почему продукт оказался безвкусным, да ещё и желудок заставил «поволноваться». Как не нарваться на фальшивый мёд подскажет этот обзор.
Что за люди? Уже и на мёд подделку сделали."
«Это неправильные пчёлы и они дают неправильный мёд», – если вас посетила такая мысль после пробы сладкого лакомства, то тут одно из двух: либо мёд попросту невкусный, либо вы нарвались на подделку. И второй вариант даже более реален. Предприниматели во все времена стремились удешевить производство, а нынче и подавно. Так что научились разбавлять всё, включая мёд.
Мёд мутного цвета уже должен насторожить.
Есть несколько видов «фальшивого» мёда. В первом случае его разбавляют крахмалом, сахаром, чайной заваркой и даже мелом, чтобы за счёт более вязкой консистенции увеличить объём продукта. Такой мёд нередко отличается мутным цветом и имеет осадок.
«Фальшивый мёд» можно сварить из крахмала, сахара и ароматизаторов.
Во втором случае мёд и вовсе «синтезируют», а точнее варят сироп из сахара с лимонной кислотой, фильтруют его через соду, добавляют крахмал и синтетические отдушки. Стоит ли говорить о «полезности» такой сладости?
Самый надёжный способ вычислить подделку
При взаимодействии с крахмалом йод приобретает синеватый оттенок.
Прогресс не стоит на месте, так что подделки становятся всё более изощрёнными. Но безотказным способом вычислить фальшивку по-прежнему остаётся йод. Возьмите стакан, в него положите ложку мёда, сверху залейте чуть теплой водой и тщательно размешайте. На дне и стенках стакана появился осадок? Уже подозрительно. Добавьте одну каплю йода. Если жидкость приобретет синеватый оттенок, то в этом мёде точно присутствует крахмал. Так что перед вами – подделка.
Другие способы определить поддельный мёд
Больше лайфхаков по проверке качества мёда.
1. Посыпьте мёд крахмалом. Если на поверхности появится белая плёнка – мёд настоящий. Если крахмал впитается без остатка – подделка.
2. Положите немного мёда на лист бумаги и оставьте на 5 минут. Мокрое пятно на обратной стороне листа сигнализирует о добавках и туманном происхождении продукта.
Натуральный мёд не оставляет мокрых следов.
3. Наберите мёд ложкой и переверните её: натурпродукт стечет непрерывной лентой, фальшивка – частыми редкими струйками.
4. Если условия позволяют, можно попробовать поджечь немного мёда. Шипучесть и чрезмерное пузырение могут быть признаками подделки.
5. Опустите в стакан с мёдом ломтик хлеба. Оставьте на 10 минут. Если по прошествии времени хлеб станет влажным и мягким – скорее всего, мёд разбавлен подслащенной водой.
Пузырьки при горении – признак подделки.
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