Как выглядел первый город в истории человечества:Что узнали археологи о древнейшем поселении шумеров

Рядом с современным городом Басра в Ираке и примерно в 12 км к юго-западу от древнего Ура находится город Эриду (Эридуг по-шумерски). Это самый южный из всех великих месопотамских городов и, согласно Царскому списку Шумера, самый древний город в истории человечества. Курган, который скрывал Эриду, был обнаружен в 1855 году британским археологом Джоном Джорджем Тейлором. Он и провёл первые раскопки на месте, известном сейчас как Телль-Абу-Шахрейн. Что обнаружили в старейшем городе, найденном учёными?
Как был найден самый древний город в истории человечества - Эриду
Джон Джордж Тейлор нашёл кирпичи с надписями, которые позволили ему идентифицировать это место как древний город Эриду. Британские археологи проводили раскопки между 1918 и 1919 годами, но они были прерваны до окончания Второй мировой войны.
Эриду на карте. / Фото: Wikimedia Commons
Эриду был основан шумерами на холме, окаймлённом скалами, очень близко к устью Евфрата. Более 5 тысяч лет назад город был соединён с рекой каналом. Первый исторический источник Месопотамии, известный как Шумерский царский список, называет Эриду первым городом в истории. Он был основан раньше любого другого известного древнего города.
Шумерский царский список — это список царей Месопотамии, который был найден в различных археологических и документальных артефактах с небольшими вариациями. Он начинается с мифических правителей до Великого потопа, правивших невероятно долго, и достигает династии Исина (около 1730 года до нашей эры). В нём говорится, что царская власть зародилась именно в Эриду, что делает его первым городом, основанным в мире.
Руины кургана Эриду сегодня. / Фото: Depositphotos.com
Табличка, где описана история о Потопе, была найдена в соседнем Уре. Эти древние тексты подробно описывают, как боги выбрали Эриду в качестве резиденции для первого царя Алулима. Также этот древнейший город считают обителью бога Энки и колыбелью цивилизации, дарованной им человечеству.
Рельеф бога Энки. / Фото: Wikimedia Commons
Что открыли археологические раскопки
Шумерская устная традиция, отражённая в таких текстах, как «Поэма о Гильгамеше», подчёркивает древнюю мудрость Эриду. Воплощение она нашла в герое этого эпоса Адапе, с которым связывают возникновение искусства письма и управления.
Раскопки в Телль-Абу-Шахрейне обнаружили свидетельства высокоразвитой человеческой цивилизации, датирующейся шестым тысячелетием до нашей эры. Эриду таким образом является одним из самых ранних неолитических поселений в юго-восточной Месопотамии. Об этом свидетельствуют обнаруженные при раскопках гробницы (датирующиеся 5400-4000 г. до н. э.) и остатки древних храмов, посвящённых Энки. В период Урука здесь были возведены общественные здания и мощные крепостные стены (4000-3100 гг. до н.э.). В архаический династический период (3100-2350 гг. до н.э.) были построены великолепные царские дворцы. Найденные кирпичи с надписями правителей 2100 г. до н. э. подтверждают религиозное значение Эриду.
Руины зиккурата Эриду. / Фото: Wikimedia Commons
Вокруг главного храма Энки, построенного из ракушняка, кораллов и гипса, размещался центр города. В 21 веке до нашей эры царь Ур-Намму перестроил его в величественный зиккурат. Мифы повествуют о том, как богиня Урука Инанна отправилась в Эриду, чтобы заполучить дары цивилизации. После этого вся власть перешла к правителям Урука. «Плач по Эриду» весьма поэтически повествует о потере влияния этого древнего могущественного города. Там пишется о том, что город разрушен и погружён в хаос, боги свергнуты, а царь восседает среди руин в слезах.
Эриду продолжали использовать в качестве святилища до 600 г. до н. э. Потом оно было окончательно заброшено. Способствовали этому негативные изменения климата, а город со временем был погребён под огромными песчаными дюнами, которые навсегда скрыли под собой его величие. Сегодня раскопки в Эриду возобновлены и учёные активно занимаются изучением этого древнего города, являющегося основополагающей вехой всей человеческой цивилизации. В мифах он назван тем первым местом на Земле, где боги даровали человечеству основы оседлой городской жизни.
Руины Эриду в 2016 году. / Фото: Wikimedia Commons
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