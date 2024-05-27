7 моделей BMW M5, мечтать о которых не перестают до сих пор

Самые редкие Баварцы.
Почти каждая автомобильная марка выпускает так называемые «эксклюзивы». Не всегда обязательно это штучные образцы, тем не менее, такие машины на дороге увидишь нечасто. Одним из интереснейших примеров в этом отношении будет, конечно же, BMW M5. В существование отдельных моделей будет сложно поверить, особенно при сравнении их с одногодками.
1. BMW M535i (E12)
BMW M535i (E12) появился раньше, чем все остальные.
Первой официальной машиной серии М5 стала модель Е28, тем не менее, еще в 1979 году появилась вот эта модель. Достаточно одного взгляда на ее кузов, чтобы узнать в этой машине представителя описываемой серии. Комплектовалась машина 3.5-литровым двигателем мощностью 218 л.с, трансмиссией с укороченной главной парой, самоблокирующимся дифференциалом, увеличенными тормозами со спортивной подвеской.
2. BMW M5 Naghi Motors Edition (E34)
Модель BMW M5 Naghi Motors Edition (E34) для СА.
Недолго до рестайлинга данной серии «Баварцев» дилер из Саудовской Аравии заказал у компании 15 совершенно особенных автомобилей, которые даже были выделены в отдельную серию. По факту это был аналог BMW M3 Lightweight (Е36) для Америки, но только на базе «М». Машины отличались отсутствие катализатора. Как следствие двигатель 3.6-литра V6 давал целых 318 лошадиных сил. По высшему классу был оформлен и салон автомобиля.
3. BMW M5 Dinan Edition (E39)
Глубоко тюнингованный BMW M5 Dinan Edition (E39).
Основательно тюнингованная версия М5 специально для США. Все элементы тюнинга, впрочем, выпускаются официальной партнерской компанией. У авто получился мощный двигатель в 470 «лошадок», во многом благодаря новой выпускной системе и нагнетателю. До «сотни» такой красавец стал добираться за 4.7 секунды. Доработана в модели была и тормозная система. Точно количество выпущенных Dinan Edition не известно.
4. BMW M5 CSL (E60)
Юбилейный раритет BMW M5 CSL (E60).
Этот автомобиль был создан в честь 25-летия серии «М» в 2009 году. Машину сделали в единственном экземпляре, и в продажу она не поступала. Важнейшей особенностью авто стал небольшой вес. Сбросила CSL более 50 килограммов. Это стало возможным благодаря использованию карбоновых элементов. Двигатель также стал мощнее. Теперь под капотом был 5.5-литровый 580-сильный зверь.
5. BMW M5 US-Spec (F10)
Сомнительный и неоднозначный BMW M5 US-Spec (F10).
Представитель негласной специальной серии. Машина ничем не отличается внешне от любой другой серийной М5 соответствующего периода выпуска. Вся разница сводится к коробке переключения передач. Всего выпустили 577 таких моделей. Предназначалось авто для американского рынка. Продавалось оно, впрочем, очень плохо, и в конечном итоге «Баварцы» от него отказались.
6. BMW M5 30 Jahre (F10)
Стильный BMW M5 30 Jahre (F10) к 30-летию.
Автомобиль, который компания выпустила на 30-ую годовщину. Лимитированная серия была представлена в конце 2014 года. Всего предприятия BMW собрали 300 таких седанов. Опознать машину можно по серой матовой окраске, обшитому кожей салону и специальному шильдику. А ещё автомобиль получил более мощный двигатель в 600 л.с.
7. BMW M5 Convertible (E34)
Отмененный кабриолет BMW M5 Convertible (E34).
Пожалуй, самая нестандартная версия М5 из когда-либо созданных компанией. Премьера этого кабриолета была намечена на Женевский автосалон 1989 года. Однако, в самый последний момент руководство компании отказалось от премьеры автомобиля, чтобы он (вдруг) не оттянул клиентов от кабриолета 3 серии. В результате был построен всего один единственный прототип этой машины.
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