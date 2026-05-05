5 идей, как использовать кладовку в хрущевке

В своих статьях мы часто рассказываем о том, как преобразить балкон, чтобы он стал полноценной комнатой, а не свалкой старых вещей. Но в хрущевках есть еще одно помещение, требующее пристального внимания. Речь идет о кладовке. Мы делимся идеями, как превратить тесное и мрачное пространство во что-то действительно полезное.

Кладовки в советских хрущевках редко занимали больше пары квадратных метров. Обычно там хранили соленья, велосипед, садовый и огородных инвентарь. Сегодня большинство людей понятия не имеют, как с умом использовать это помещение, и по примеру своих мам и бабушек продолжают складировать там все ненужное. Если вам надоело открывать двери кладовки и видеть старый хлам, который вот-вот свалится с полок прямо на вас, возьмите на заметку идеи из нашей статьи.Для начала следует поговорить о том, как правильно хранить вещи в кладовке, чтобы они не путались, не терялись, не падали и всегда были в порядке. Конечно, забить комнату до потолка вещами можно, но как потом найти нужный предмет? То-то же. Итак, главный принцип, которому нужно следовать – зонирование по вертикали. Разбейте стену на несколько ярусов разной длины и располагайте там вещи, исходя из веса, предназначения и частоты использования.Например, в самом низу можно разместить тяжелые и редко используемые вещи: банки с консервацией, запасы круп и бытовой химии. Посередине складывайте предметы, которые вам часто нужны: инструменты, мелкую бытовую технику. Верхние полки выделите под сезонные вещи, например, новогодний декор, чемоданы, одежду и обувь, которая понадобится только через полгода.Часто в хрущевках очень маленький коридор, в котором сложно расположить полноценную систему хранения. В этом случае можно отказаться от шкафа и превратить кладовку в небольшую гардеробную. Хорошая новость – вы сможете самостоятельно справиться с ее обустройством, в этом нет ничего сложного. Для работы понадобится штанга для верхней одежды, полки под обувь и одежду, крючки для сумок и головных уборов.Пары квадратных метров вполне хватит для того, чтобы с удобством разместить одежду двух взрослых. Благодаря такому подходу, вещи всегда будут храниться в одном месте, а не валятся по всей квартире. Соответственно, получится избежать визуального шума, а заодно освободите прихожую и спальню. Обратите внимание, что кладовка – это замкнутое помещение, и если не позаботиться о вентиляции, вещи могут неприятно пахнуть.В последние несколько лет много людей «переехало» из офисов в домашний офис. Но работать дома, чтобы ничего не отвлекало от выполнения задач, довольно сложно, особенно если кабинет расположен в жилой комнате. Да и настроиться на работу, когда тебе подмигивают диван и телевизор, практически невозможно – постоянно хочется сделать перерыв на кофе и серию любимого ситкома.А вот кладовка идеально подходит для обустройство мини-офиса. Все, что вам нужно – установить стол, удобный стул или компьютерное кресло, лампу, несколько полок для книг, документов, канцелярии и пару розеток для подключения техники.Плюсы такого кабинета очевидны: работа находится в одном месте, а не «растекается» по всей квартире, вас никто и ничто не отвлекает, достаточно закрыть дверь, чтобы получить тихое уединенное пространство. В то же время, в комнате без окон и притока свежего воздуха может быть сложно работать, поэтому важно позаботиться о качественном освещении и вентиляции. И не забывайте делать перерывы каждый час. Выходите на пять-десять минут «на свет», чтобы не испытывать психологические трудности.Варианты мастерскихЕсли у вас есть хобби, которому вы постоянно уделяете свободное время, значит, кладовка смело может превратиться в мастерскую. Базовыми предметами могут стать стол, стул, полки для инструментов, а дальше обустраивайте комнату в зависимости от своего увлечения. Художникам понадобится мольберт, рукодельницам – органайзеры под мелкие материалы, и так далее.Обратите внимание: Если если дома есть ребенок, мастерскую нужно закрывать на ключ. Или убирайте краски, иголки и другие опасные инструменты на самую верхнюю полку шкафа, чтобы маленькие ручки до них не добрались.Можно сделать прачечную или параллельно хранить другую техникуЕсли в кладовке достаточно розеток, ее можно превратить в техническую зону. В маленьких хрущевках часто приходится думать, куда втиснуть стиральную и сушильную машину, бойлер, гладильную доску и пр. Кладовка станет идеальным решением. Если она граничит с ванной, можете оборудовать здесь прачечную, а если нет – разместить технику, которую вы используете не каждый день: утюг, пылесос, миксер.Объедините кладовку с ванной.Если вы готовы к кардинальным мерам, тогда предлагаем снести стену между кладовкой и прилегающей комнатой, чтобы объединить их. Не забывайте, что это перепланировка, которая требует согласования в соответствующих службах, поэтому несколько раз подумайте, готовы ли вы носиться с документами несколько месяцев.За счет кладовки можно увеличить любую комнату: ванну, кухню, гостиную, смотря, что расположено рядом. Но если вы используете ее для хранения или каких-то других целей, перепланировка может не иметь смысла, ведь тогда вы теряете полезный объем. Кстати, квартиры с кладовками стоят дороже, чем без них. Поэтому если в ближайшее время вы планируете поменять жилье, лучше ничего не менять.