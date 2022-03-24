7 подержанных автомобилей, на которые не стоит тратиться, а то потом хлопот не оберешься

Хуже не придумаешь.
Рынок подержанных автомобилей богат на выбор. Здесь каждый автолюбитель может найти для себя что-то по вкусу и подходящее по бюджету. Но среди такого многообразия можно легко и ошибиться, ведь не все автомобили одинаково хороши. Предлагаем вашему вниманию 7 машин, которые лучше не приобретать с рук, т.к. в процессе эксплуатации они будут тянуть в себя очень много денег по самым разным причинам.
1. Mazda RX-8
Не самый надёжный вариант.
Этого красавца выпускали в промежуток 2003-12 гг. Модель интересная, скоростная, очаровательная, но не совершенная. Главный изъян автомобиля кроется в его роторном движке. Так уж вышло, что ресурс мотора изредка превышает отметку 100 000 км. Автомобиль изрядно «коптит», с большим аппетитом съедает и горючее, и масло.
2. Mitsubishi Lancer X
И даже японцы подводят.
И этот «японец» с неидеальной репутацией. Он прекрасен внешне, но с другой стороны, его технические характеристики оставляют желать лучшего. Масса жалоб от несчастных владельцев поступает и на кошмарный салон авто, и на безопасность, и на эргономику с оснащением.
3. Dodge Journey
Тот случай, когда хотел, но не смог.
Он мог бы получить звание замечательного авто для семьи, и все было бы прекрасно, если бы его так не кренило на поворотах и не проблемы с передними колесами. Серьезные проблемы у этого автомобиля отмечаются и с КПП.
4. Cadillac Escalade
Автомобиль, которые не может похвастаться ни надёжностью, но безопасностью.
У него высокая цена, от него веет престижем, и он просто огромен по размерам. Но несмотря даже на большой внедорожный потенциал, у Escalade просто ужасная управляемость. К тому же у автомобиля тесные сидения, не самые лучшие подвеска и тормоза. А если говорить коротко, то эта машина однозначно не может носить звание надежного и безопасного транспорта.
5. Citroen C5
Хорош! Но только дизайном.
Хороший дизайн, высокое качество сборки и повышенный уровень комфортабельности. Отличный старт для совершенного автомобиля, и все было бы именно так, если бы не подвеска, которая приковывает к себе все внимание. Проблемы с ней появляются настолько часто, что машина просто не стоит того, чтобы на нее тратить деньги, нервы и время. На фоне этой проблемы блекнут все ее достоинства.
6. Daewoo Nexia
Настоящее корыто.
Это бюджетный автомобиль во всех смыслах, и он мог бы пополнить ряды недорогих авто, рекомендованных к покупке. Вот только есть у него существенный минус — быстро ржавеющий кузов. Хватает буквально двух-трех лет активной эксплуатации, и машина начнет разваливаться по кускам.
7. Chery Amulet
Хуже не придумаешь.
На отечественном рынке Amulet оказался на старте 00-х, и говоря откровенно, с самого начала это был ненадежный, небезопасный и некачественный автомобиль. Отыскать его сейчас уже не так легко, и все же он гуляет по рукам автолюбителей, так что вполне может оказаться в объявлениях о продаже. Поэтому стоит быть осторожнее и никогда не покупать этот экземпляр, каким бы привлекательным предложение не было.
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