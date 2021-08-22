Как Китагава Утамаро прославился изображениями гейш и оскорбил правительство Японии одной гравюрой

Утамаро изображал гейш, занятых обычными делами.
Китагава Утамаро – знаковый японский художник, чьи гравюры известны всему миру. Он посвятил свою жизнь изображению обитательниц «веселых кварталов» - гейш и служанок чайных домиков, и творил, несмотря на запреты. Его имя означало «река обильного счастья», но жизнь художника не была счастливой.
Утамаро - классик японской гравюры.
В период Эдо, во времена правления клана Токугава – примерно в XVII веке – появилось художественное направление, ставшее визитной карточкой японского искусства в глазах всего западного мира.
Сам термин первоначально означал «бренный мир» или «юдоль скорби», однако гравюры укиё-э вовсе не печальны. В то время жизнь в Токио била ключом: были отстроены те городские кварталы, где процветал театр Кабуки и располагались дома гейш и куртизанок. Первые художники укиё-э изображали разномастных обитателей этих «веселых кварталов» - прекрасных гейш, суровых борцов сумо, актеров театра Кабуки с их масками и костюмами, а потому само слово изменило значение и стало обозначать «мир, полный любви».
Гравюры укиё-э посвящены жизни обитателей "веселых кварталов
Величайшие западные художники черпали вдохновение в этом «фривольном» направлении японского искусства. Ван Гог собирал отпечатки гравюр укиё-э, Уистлер (английский импрессионист) был увлечен ими и одевал своих натурщиц в кимоно… И большая часть этих гравюр была создана одним человеком. Его звали Китагава Утамаро, и больше всего в жизни он любил искусство и женщин.
Гейши Утамаро вдохновляли великих художников Европы.
До сих пор точно неизвестно, где и когда он родился, никто не знает, кем были его родители. Да и фамилия, которую он получил при рождении, была забыта. Для западного уха звучала она точно так же – Китагава, но записывалась иероглифами, обозначающими просто-напросто «северная река». Сам же Утамаро (это один из множества его псевдонимов) предпочитал записывать свою фамилию иероглифами, обозначающими «река обильного счастья».
Утамаро был разносторонним художником.
Он серьезно увлекался поэзией, писал хайку и иронические стихи кёку, рисовал актеров театра Кабуки, но прославился изображениями красавиц - этот жанр называется бидзинга. Впрочем, и увлечение литературой не прошло даром – для своего издателя он выполнил множество иллюстраций с изображениями растений, птиц и насекомых.
Утамаро выполнил множество иллюстраций с изображениями растений и насекомых.
Эти работы – тонкие, изящные и очень подробные, взгляд художника пристален и внимателен, каждая деталь имеет значение.
Утамаро изображал не только девушек, но и мир природы.
Цикл «Книга насекомых» был по-своему необычен – ранее мастера гравюры не обращались к жизни столь крохотных существ.
Ранее мастера гравюры не обращались к жизни насекомых.
Здесь Утамаро вводит и еще одно небольшое новшество – отходит от черного контура, что позволяло сделать изображение максимально реалистичным.
Утамаро ввел новшество - цветной контур.
«Это настоящая живопись сердца» - писал о «Книге насекомых» его учитель.
Рисунки Утамаро о жизни насекомых удивительно подробны.
Утамаро был реалистом в изображении животного мира.
Утамаро никогда не идеализировал женщин, несмотря на нежность и благородство изображаемых им образов. Его интересовали реальные ситуации и подлинные чувства.
Гейши Утамаро - благородны, как аристократки.
Исследуя женские эмоции, он часто рисовал погрудные портреты или только лица, хотя, безусловно, мастерски умел изображать изысканные позы гейш во время одевания или чаепития.
Утамаро волновали реальные чувства женщин, их быт, их привычки.
Утамаро часто отказывался от сложных задних планов, чтобы полностью сосредоточиться на модели. Кто были те нежные девушки, причесывающиеся перед зеркалами или читающие письма на его гравюрах? Вовсе не благородные дамы - гейши, проститутки, служанки… Гравюры Утамаро начали считать рекламой сомнительных заведений.
Зритель чувствует себя будто подглядывающим за героинями Утамаро.
Он почти никогда не изображал страданий женщин, жестокости их клиентов, тяжелых будней, хотя, безусловно, был их свидетелем (жил он, скорее всего, в одном из лицензированных публичных домов). Женщины с его гравюр делают макияж, умываются, кормят детей, грустят, размышляют, музицируют, флиртуют… Они заняты своими делами настолько, что зритель чувствует себя словно подглядывающим. Нередко они прячутся за тонкими завесами, тканями и ширмами.
Утамаро изображал подробности жизни реальных женщин.
Цветовая палитра Утамаро удивительно нежна и богата – серый, сливовый, лиловый, охра – и создает ощущение быстротечного сна.
Гравюры Утамаро отличаются тонким колоритом.
Утамаро принадлежат и гравюры порнографического характера. Несмотря на откровенность сюжетов, они отличаются плавностью линий, лиричностью колорита.
Утамаро выполнял и эротические гравюры.
Правительство сёгуна считало работы Утамаро аморальными и издавало один запретительный указ за другим. А ему было плевать на запреты и осуждение. Он не стеснялся зашифровывать в своих гравюрах непристойную сатиру на известных чиновников.
Однако плохие отношения с сёгунатом и погубили Утамаро. В 1804 году он создал картину-триптих «Развлечения Тоётоми Хидэёси и его пяти наложниц к востоку от центра столицы». Тоётоми Хидэёси был крупнейшим политическим деятелем и знаковой фигурой в истории Японии. Его образ было запрещено использовать в легкомысленных гравюрах укиё-э, а также в театральных пьесах и популярной литературе.
Роковой триптих «Развлечения Тоётоми Хидэёси и его пяти наложниц к востоку от центра столицы»
Еще одной скандальной работой Триптих Утамаро была работа, где Хидэёси (его имя было изменено, но на гравюре был изображен герб Хидэёси) был изображен в отвратительном виде - он пристает к своему пажу, а за его спиной слуга домогается женщины.
Герб Хидэёси, который можно увидеть на оскорбительных гравюрах Утамаро.
Учитывая, что под старость Хидэёси окружил себя гаремом из 12-летних наложниц, непристойный смысл гравюры был понятен зрителю.
Гравюры Утамаро, оскорбившие сёгунат.
Эти работы Утамаро были призваны оскорбительными, и художник оказался в тюрьме.
Вскоре, правда, его отпустили под домашний арест, но подвергли страшнейшей для художника пытке – связали руки на пятьдесят дней.
За эти пятьдесят дней он превратился в сломленного, больного человека.
Однако тюремное заключение только подлило масло в огонь его славы. Пытаясь найти забвение в работе, он брал заказ за заказом, не давая себе ни малейшей передышки.
Утамаро безумно много работал.
Спустя два года он скончался от чрезмерного переутомления. Ему было всего пятьдесят четыре года.
Одна из служанок токийского чайного домика - Нанивайя Окита, это ее облик он так любил рисовать, - омывала его тело перед погребением…
Посмертная слава Утамаро невероятна. Ван Гог, Дега, Мане, Тулуз-Лотрек и многие другие новаторы и революционеры в области искусства скупали его гравюры и называли своим учителем. Его работы хранятся во многих музеях по всему миру, некоторые из них не демонстрируются публике из-за чрезвычайно хрупкого пигмента красок.
Гравюры Утамаро.
Текст: Софья Егорова.
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