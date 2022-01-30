Графитовые фантазии гения сюрреализма: Мир чёрно-белых сюжетов и приключений

Противостояние. Автор: Ethan Murrow.
Творчество современного художника Итана Мёрроу (Ethan Murrow) – мир, существующий лишь на бумаге. Его работы – смесь реализма, сюрреализма, драмы, абсурда, приключений, опасности и неизведанности, таящей в себе сотню непредсказуемых поворотов в сюжетной линии, так похожей на кинематограф. Чёрно-белые рисунки, выполненные графитовым карандашом, поначалу кажутся документальными снимками, на которых замерли невероятные события местами тихие и спокойные, а порой и вовсе стихийные, сметающие всё на своём пути...
Работы Итана переносят зрителя в другое измерение, в котором нет как такового времени, рамок и границ. В придуманном мире графитовых фантазий есть, где разгуляться воображению. Здесь не нужно искать ответы на несуществующие вопросы и наоборот, задаваться вопросами в попытках получить ответ. Гораздо проще отпустить все мысли и окунуться с головой в предложенное путешествие, состоящие из множества отдельных фрагментов абсолютно несвязанных между собой. И, несмотря на монохромность «прогулки» калейдоскоп эмоций и ярких впечатлений гарантированно обеспечен, ведь зритель полностью предоставлен себе и собственным иллюзиям...
Первородный хаос. Автор: Ethan Murrow.
Книжный хранитель. Автор: Ethan Murrow.
План действий. Автор: Ethan Murrow.
Пейзаж. Автор: Ethan Murrow.
Крушение. Автор: Ethan Murrow.
Фокусник. Автор: Ethan Murrow.
Сенсация. Автор: Ethan Murrow.
Вихрь. Автор: Ethan Murrow.
Эволюция. Автор: Ethan Murrow.
Атака. Автор: Ethan Murrow.
Дуэль. Автор: Ethan Murrow.
Погружение. Автор: Ethan Murrow.
Падение на дно. Автор: Ethan Murrow.
Старые обои. Автор: Ethan Murrow.
Под наблюдением. Автор: Ethan Murrow.
Стратегия. Автор: Ethan Murrow.
Человек. Автор: Ethan Murrow.
Добыча. Автор: Ethan Murrow.
Игры в прятки. Автор: Ethan Murrow.
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