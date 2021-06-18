Незвестные факты из жизни Бенедикта Камбербэтча

Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне, в семье актеров Тимоти Карлтона и Ванды Вентам. Он окончил Университет Манчестера, получив диплом в области драматического искусства, а сыграв главную роль в сериале «Шерлок», стал одним из самых популярных актеров планеты. Впрочем, об этом вы наверняка знаете. А сейчас узнаете и кое-что новое о любимом актере – то, что вас наверняка удивит.









Камбербэтч – футбольный фанат

Камбербэтчу нравятся экстремальные виды спорта

Камбербэтч чуть не погиб от рук грабителей

У Кэмбербэтча глаза, как у Дэвида Боуи

Камбербэтч ненавидит «Аббатство Даунтон»

Камбербэтч – лучший друг Роберта Риндера

Камбербэтч обращался в полицию из-за преследований

Предки Камбербэтча были рабовладельцами

Камбербэтч – отличный пародист

Его фанатки называют себя «камберведьмами»

Камбербэтч был почти настоящим доктором Стрэнджем

У Камбербэтча были весьма необычные эпизодические роли

Статую Камбербэтча вылепили из шоколада

Камбербэтч был единственным кандидатом на роль доктора Стрэнджа