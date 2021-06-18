Незвестные факты из жизни Бенедикта Камбербэтча

Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне, в семье актеров Тимоти Карлтона и Ванды Вентам. Он окончил Университет Манчестера, получив диплом в области драматического искусства, а сыграв главную роль в сериале «Шерлок», стал одним из самых популярных актеров планеты. Впрочем, об этом вы наверняка знаете. А сейчас узнаете и кое-что новое о любимом актере – то, что вас наверняка удивит.
Камбербэтч – футбольный фанат
Хотя Бенедикт не похож на парня, увлекающегося спортом, он – настоящий футбольный фанат. В последние годы его не раз замечали на Стэмфорд Бридж – домашнем стадионе лондонского «Челси». Однако он болеет не за «Челси», а за другую лондонскую команду, постоянного соперника «Челси» по премьер-лиге – лондонский «Арсенал». Сообщество болельщиков даже удостоило его звания «гунера» – то есть, истинного и преданного фаната. А во время футбольного чемпионата Европы-2016 Камбербэтч, снимавшийся в это время в «Шерлоке» в Уэльсе, с энтузиазмом поддерживал валлийскую национальную команду, сенсационно пробившуюся в полуфинал.
Камбербэтчу нравятся экстремальные виды спорта
Камбербэтч – не только болельщик, он активный спортсмен, и вы удивитесь, узнав, какие именно виды спорта его интересуют. Он не выходит на футбольное поле, предпочитая более экстремальные занятия. Прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре, горные лыжи, гонки на мотоциклах – вот неполный список его спортивных экспериментов. Так что если, глядя, как Камбербэтч лихо рассекает по космосу в фильме «Стартрек: Возмездие», вы думали, что в реальной жизни актер не способен ни на что подобное, – вы здорово ошибались!
Камбербэтч чуть не погиб от рук грабителей
В 2005 году, снимаясь в Южной Африке в мини-сериале «Путешествие на край Земли», Камбербэтч вместе с актрисой Дениз Блэк и своим южноафриканским приятелем отправился понырять с аквалангом в Сент-Лусию, местечко на северо-востоке страны, недалеко на границе с Мозамбиком. Но на обратом пути их подстерегала смертельная ловушка: на машину напали бандиты. Актера связали и попытались засунуть в багажник. Он был уверен, что живым ему из переделки не выбраться, но все же выговорил себе свободу, заявив грабителям:»Если вы закроете меня здесь, недостаток воздуха – не проблема, а вот маленькое пространство – да. У меня будут проблемы с сердцем и с головой. Может, меня хватит удар и я умру. И от этого у вас будут проблемы. Мертвый англичанин в машине – ничего хорошего!» В конце концов, его связали с товарищами, и всех вместе выкинули на обочину.
У Кэмбербэтча глаза, как у Дэвида Боуи
И у Камбербэтча, и у Боуи диагностировано состояние под названием «гетерохромия», при котором радужные оболочки правого и левого глаз имеют разную окраску. Проще говоря, у Камбербэтча глаза разного цвета: в них по-разному сочетаются три оттенка – голубой, зеленый и золотистый. Да и вообще, многие говорят, что Камбербэтч очень похож на Боуи в его юные годы. Это, впрочем, наверняка не единственная причина, по которой Камбербетч обожает Боуи и даже был замечен в футболке с портретом любимого артиста и певца на груди.
Камбербэтч ненавидит «Аббатство Даунтон»
Казалось бы, как британский актер классической школы, Камбербэтч должен питать склонность к историческим драмам и тому подобным постановкам, однако ничего подобного! Все обстоит как раз наоборот – по крайней мере, если судить по комментарию, который Камбербэтч дал журналу «Ридерз Дайджест» по поводу сериала «Аббатство Даунтон». «»Наша культура испытывает какое-то преклонение, или ностальгию, по временам начала ХХ века, – говорит он. – И хотя в последних сериях они пожертвовали сентиментальностью, мы не будем говорить об этих сериях, потому что он… просто чертова гадость!» Кроме того, он назвал сериал «банальным». Все это особенно странно, если учесть, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулан Феллоуз – близкий друг семьи Камбербэтча.
Камбербэтч – лучший друг Роберта Риндера
Юрист Роберт Риндер известен всей Британии как «судья Риндер» – автор и ведущий судебного телешоу своего имени, которое так и называется – «Судья Риндер». Но это не совсем похоже на традиционную дружбу двух наменитостей, познакомившихся где-нибудь на съемочной площадке в зените славы. Бенедикт Камбербэтч и Роберт Риндер дружили с юности. Бенедикт был ведущим церемонии посвящения Риндера в адвокатский сан, а Роберт, в свое время, стал одним из трех шаферов на свадьбе Камбербэтча и Софи Хантер. Кстати, именно из-за Камбербэтча в далекой юности Риндер отказался от актерской карьеры и предпочел юриспруденцию, поскольку, как признавался сам Роберт «Бенедикт был слишком хорошим актером», чтобы пытаться добраться до его уровня.
Камбербэтч обращался в полицию из-за преследований
В 2015 году неизвестная, но явно нездоровая психически женщина начала осаждать дом актера на севере Лондона, где он жил с женой и ребенком. Она постоянно бродила вокруг здания, заставляя актера и его семью нервничать. Нервы Камбербэтча сдали, когда она начала оставлять ему знаки в виде красных лент, прикрепленных то к окну, то к его автомобилю. После этого он обратился в полицию – и передал несчастную поклонницу в руки правосудия. Как гласило официальное сообщение, дама получила официальное предупреждение о недопустимости преследования, запрещающее ей искать контакта с Камбербэтчем или появляться где бы то ни было рядом с ним, его домом и его родственниками. Тем не менее, после инцидента, как признавался актер, всю его семью долго «трясло от страха».
Предки Камбербэтча были рабовладельцами
Камбербэтч родом из уважаемой и состоятельной семьи. Но это не всегда означает чистую репутацию. Во времена легального рабства его предки владели черными рабами – что смотрится некоторой иронией, если вспомнить, что Бенедикт сыграл рабовладельца в драме 2013 года «12 лет рабства». Актер рассказывал в многочисленных интервью о том, как его имя стало широко известно среди семей выходцев из Карибского бассейна, как и о том, что его мать рекомендовала ему отказаться от своей фамилии в пользу псевдонима, потому что боялась, что сыну аукнется семейное рабовладельческое прошлое. К счастью, он не послушался – и вполне логично: в конце концов, он не успел застать времена рабства, так что его вины тут явно нет.
Камбербэтч – отличный пародист
Посмотрите, как здорово Камбербэтч пародирует знаменитого актера Аана Рикмана! Этот номер он показал в 2011 году на популярном «Шоу Джонатана Росса» на британском телевидении – и впоследствии, к удивлению многих, доказал, что ведущего шоу, Джонатана Росса, он пародирует не хуже. Но и это еще не все! Шон Коннери, Джек Николсон, Оуэн Уилсон и даже Чуббака из «Звездных войн» – всех их Камбербэтч изображает столь же мастерски. И это только то, что зрители уже видели своими глазами! Кто , в кого еще может перевоплотиться этот замечательный актер?
Его фанатки называют себя «камберведьмами»
Сам Камбербэтч от этого названия кривится и уже не раз предлагал своим поклонницам выбрать себе какое-нибудь более позитивное имя – например, «камберкомпания». Но девушки упорно продолжают использовать придуманное ими грубоватое самоназвание, хотя многие обвиняют их в том, что тем самым они посягают на права женщин и нивелируют достижения феминисток по части борьбы за гендерное равенство.
Между прочим, чтобы стать «камберведьмой», нужно соответствовать довольно строгим критериям – иметь высокий интеллект, уметь пользоваться интернетом, любить сложное кино и шумные тусовки, интересоваться политикой и историей, обладать чувством юмора, терпением и дотошным вниманием к деталям.
Камбербэтч был почти настоящим доктором Стрэнджем
Многие знают, что Камбербэтч сыграл главную роль в фильме-комиксе «Доктор Стрэндж», который вот-вот должен выйти на мировые экраны. Но мало кому известно, что ему довелось сыграть подобную роль в реальной жизни. Нет, он не учился магии и тому подобным диким штучкам, Но в юности он всерьез рассматривал для себя карьеру нейрохирурга – а ведь именно в этой области специализировался доктор Стрейндж из комикса до того, как стал Верховным Магом Земли. Кроме того, Камбербэтч задумывался и о карьере юриста – но, к нашей всеобщей радости, все-таки предпочел актерскую стезю.
У Камбербэтча были весьма необычные эпизодические роли
Все знают список основных ролей Камбербэтча – «Шерлок», «Искупление», «Шпион, выйди вон!», «Боевой конь», «Сартрек: Возмездие», «12 лет рабства», «Игра в имитацию», «Хоббит»… Но многие ли знают о его менее заметных работах? Между тем, среди эпизодических ролей, сыгранных актером, – появления в сериалах «Разбивающая сердца» (трижды), «Безмолвный свидетель» (дважды), «Призраки», «Симпсоны» (он озвучивал британского премьер-министра и профессора Северуса Снейпа) и даже «Улица Сезам». Кроме того, он много участвовал в радиопостановках и немало играл на театральных подмостках, в том числе – главные роли в «Гамлете» и «Франкенштейне». Так что Камбербэтч – весьма занятой актер!
Статую Камбербэтча вылепили из шоколада
Пожалуй, это был самый странный PR-трюк всех времен и народов. Для продвижения своего нового канала «Драма» телекомпания UKTV заказала статую Бенедикта Камбербэтча из чистого бельгийского шоколада ростом с Камбербэтча – 1, 83 метра – и весом около двадцати кило. Пустотелый шоколадный памятник тут же получил имя «Шокобэтч». Над его изготовлением трудилась команда из 250 человек во главе с шоколатье Джен Линдси-Кларк. На роль прообраза для шоколадной статуи Камбербэтч был выбран по результатам народного голосования. Телезрители должны были ответить на вопрос: кто из актеров британского ТВ наиболее аппетитен? В этом голосовании Камбербэтч обошел Дэвида Теннанта, Идриса Элбу и даже Шона Бина.
Когда статуя была готова, ее выставили в оживленном лондонском супермаркете, чтобы проверить, как к ней отнесутся посетители – просто сфотографируются на его фоне, лизнут или, не удержавшись, откусят кусочек? Оказывается, и то, и другое, и третье. Кто-то фотографировал, кто-то многозначительно облизывал актеру бедро, а самые хулиганистые, не удержавшись, отламывали актеру пальцы и быстро поедали их.
Камбербэтч поет
Недавно, а именно – 28 сентября 2016 года, весь мир узнал, что Камбербэтч еще и неплохо поет. Во врем концерта бывшего участника Pink Floyd Дэвида Гилмора в Королевском Альберт-холле в Лондоне Камбербэтч вышел на сцену и исполнил знаменитую композицию ‘Comfortably Numb’ из великого альбома «Стена». По мнению критиков, дебют прошел удачно. Впрочем, это не было в полной мере дебютом: еще в 2013 году Камбербэтч записал песню для фильма «Август: Графство Осэйдж». А еще он, между прочим, прошел недельный курс игры на скрипке!
Камбербэтч был единственным кандидатом на роль доктора Стрэнджа
Среди кандидатов на роль доктора Стрэнджа, называвшихся прессой, были и Хоакин Феникс, и Патрик Джмпси, и Джаред Лето, и Райан Гослинг, и даже Джонни Депп. Но на самом деле Камбербэтч был единственным кандидатом, которого рассматривала студия Marvel. Режисер Скотт Дерриксон очень хотел заполучить актера. Выяснив, что Камбербэтч не сможет играть, потому что на нужное время у него уже запланированы съемки, Дерриксон убедил руководство студии перенести сроки производства, чтобы Камбербэтч все же принял участие в проекте. Такая настойчивость даже смутила актера, заявившего позднее: «Я уже думал, что попрощался с этой ролью навсегда. Иногда ты не успеваешь вскочить на подножку уходящего поезда – что ж, такое случается. Но их возвращение было для меня лучшим комплиментом. Это заставило меня приложить дополнительные усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие».
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