Скандальные разводы в королевских семьях

Короли чаще женились по любви, чем можно подумать. А вот развестись, когда любовь не складывалась, им было сложно — но можно. И не все делали это с достоинством. За некоторые истории, пожалуй, стоило бы им корону поправить.



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