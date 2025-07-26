Скандальные разводы в королевских семьях

Короли чаще женились по любви, чем можно подумать. А вот развестись, когда любовь не складывалась, им было сложно — но можно. И не все делали это с достоинством. За некоторые истории, пожалуй, стоило бы им корону поправить.
Георг I и узница замка Альден: сам не ам, другим не дам
Король Англии Георг I родился вообще изначально в немецком Ганновере.постоянной любовнице, а свекровь, люто ненавидевшая мать Софии Доротеи и потому и её саму тоже, принялась изводить молодую женщину с полного попущения мужчин семьи. Удивительно ли, что, когда София Доротея встретила друга своего детства и ровесника (Георг был старше) графа фон Кёнигсмарка, который отнёсся к ней с прежней теплотой, в ней вспыхнула любовь? А вместе с любовью — и отвращение к давно постылому мужу, который и не думал её защищать в своём доме. София Доротея попробовала уехать к родителям — но те её не приняли. После возвращения жизнь в доме мужа стала бесконечным адом, и женщина решилась бежать с возлюбленным. Она и не знала, что среди её придворных дам есть добровольная и очень ретивая шпионка свекрови, которая передала все планы Софии Доротее Георгу. В результате в ночь, когда Филипп прокрался в замок Георга.
Генрих VIII и Анна Клевская: брак по переписке
Три первых своих брака английский король Генрих VIII счёл неудачными — одна жена досталась ему по наследству от старшего брата, другой он отрубил голову, третья умерла от родильной горячки. В общем, Генрих решил дать себе ещё один шанс и выписал себе невесту из немецких протестантов, во-первых, по политическим мотивам, во-вторых, влюбившись в её портрет. Избранницу его звали Анна Клевская, но, стоило ей прибыть в Англию, и он испытал разочарование. Анна была не так красива, как на портрете, но это полбеды — она ничего не знала об искусстве флирта и соблазнения, держалась очень просто, одевалась непритязательно... В общем, Генрих VIII к такому не привык. Но отослать девушку обратно он уже не мог: политические осложнения. В первую брачную ночь король не смог исполнить супружеский долг, потому что ему показалось, что Анна, скажем так, не слишком соблюдает гигиену. Девушка, никогда прежде не знавшая мужчин, вообще не поняла, что консумация брака не состоялась — ей пришлось это растолковывать позже. Сгоряча Генрих отрубил голову Томасу Кромвелю, организовавшему свадьбу с Анной, и развёлся в силу того, что супружеских отношений между ним и Анной не сложилось.
Наверное, Анна Клевская потом не раз радовалась этому обстоятельству. Ей назначили содержание, и она спокойно продолжала жить при дворе — и пережила прочих жён Генриха, и все политические повороты, связанные с семьёй Тюдоров. Надо сказать, после того, как король больше не чувствовал себя обязанной попытаться с ней переспать, он расслабился и нашёл в Анне множество достоинств: она была добра, мила в обращении и очень быстро научилась любить музыку и роскошные наряды, так что поддерживала веселье на балах. Кроме того, её обожали дети Генриха — Мария, Елизавета и Эдуард. Генрих придал ей статус своей «любимой сестры» и дал понять, что не против её повторного вступления в брак с кем угодно ещё. Впрочем, замуж Анна больше не стремилась. Ей и так хорошо жилось. Но недолго — она умерла в сорок два года от некой болезни.
Филипп II и Ингеборга: когда развод идёт на деньги
Друг Ричарда Львиное Сердце король Франции Филипп II посватался к датской принцессе Ингеборге (кстати, дочери княжны с востока Софьи Полоцкой). Она славилась кротким нравом и привлекательной внешностью, но привлекло его, как выяснилось, богатое приданое. Наутро после первой брачной ночи Филипп II заявил, что разводится с Ингеборгой «по причине непреодолимого отвращения» и заставил епископов признать расторжение брака. Когда ему робко возразили было, что для расторжения нужны вески обоснования, хотя бы дальнее родство, он вдруг почувствовал то самое родство с молодой женой. В общем, развод состоялся. Приданое король оставил себе, а Ингеборге велел ехать домой. Ингеборга наотрез отказалась возвращаться домой ограбленной и опозоренной, и тогда Филипп заточил её в монастырь с указанием кормить пореже, держать в холоде и врачебную помощь, если простудится, ни в коем случае не оказывать. Вероятно, он сильно недооценивал выносливость скандинавских девушек. Тем временем скандал принял всеевропейские масштабы. За девушку один за другим вступили два папы Римских, но Филипп и в ус не дул и к тому же женился на дочери герцога, к которому испытывал расположение. Тогда актуальный папа Римский наложил на Францию интердикт. В ответ Филипп выгнал из церквей тех епископов, что были настроены выполнять указ, и забрал всё их имущество в свою пользу. Возмутившихся происходящим баронов он также немного ограбил и наложил на их города непосильные налоги. Народ начал волноваться, тем более, что богослужения теперь совершать было некому — а Франция была далеко не светским государством. В конце концов Филипп забрал Ингеборгу из монастыря и стал сожительствовать с обеими жёнами (ну как — ночами он Ингеборгу не навещал). Папа Римский решил, что большего для бедной датской принцессы он не добьётся, закрыл глаза на явную аморальность происходящего и отозвал интердикт. Только перед смертью король признал, что поступил с Ингеборгой по-скотски, и завещал ей в качестве компенсации 10 000 франков.
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