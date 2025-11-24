15 вещей, которые нужно купить, когда вы станете миллионером

Перед вами несколько потрясающих идей по обустройству жилища. Здесь самые безумные, уютные и дорогие решения. Пусть у кого-то еще нет дома мечты и пока негде развернуться со всеми своими проектами, но это никак не мешает точно знать, каким этот дом будет.



Уютная терраса







Кухонный аквариум-островок







Домашний кинотеатр в бассейне







Люк, ведущий в винный погреб







Ванная мечты







Горка вместо лестницы







Удобный гамак у тихого прудика







Складывающееся панорамное окно







Живописный летний душ







Самая умиротворяющая ванная комната







Поле для мини-гольфа между комнатами







Библиотека в вашем кабинете







Душ-водопад







Окно-аккордеон в кухне







Роскошный домашний кинотеатр





