15 вещей, которые нужно купить, когда вы станете миллионером

Перед вами несколько потрясающих идей по обустройству жилища. Здесь самые безумные, уютные и дорогие решения. Пусть у кого-то еще нет дома мечты и пока негде развернуться со всеми своими проектами, но это никак не мешает точно знать, каким этот дом будет.

Уютная терраса

Кухонный аквариум-островок

Домашний кинотеатр в бассейне

Люк, ведущий в винный погреб

Ванная мечты

Горка вместо лестницы

Удобный гамак у тихого прудика

Складывающееся панорамное окно

Живописный летний душ

Самая умиротворяющая ванная комната

Поле для мини-гольфа между комнатами

Библиотека в вашем кабинете

Душ-водопад

Окно-аккордеон в кухне

Роскошный домашний кинотеатр

