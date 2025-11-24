15 вещей, которые нужно купить, когда вы станете миллионером

Перед вами несколько потрясающих идей по обустройству жилища. Здесь самые безумные, уютные и дорогие решения. Пусть у кого-то еще нет дома мечты и пока негде развернуться со всеми своими проектами, но это никак не мешает точно знать, каким этот дом будет.
Уютная терраса
Кухонный аквариум-островок
Домашний кинотеатр в бассейне
Люк, ведущий в винный погреб
Ванная мечты
Горка вместо лестницы
Удобный гамак у тихого прудика
Складывающееся панорамное окно
Живописный летний душ
Самая умиротворяющая ванная комната
Поле для мини-гольфа между комнатами
Библиотека в вашем кабинете
Душ-водопад
Окно-аккордеон в кухне
Роскошный домашний кинотеатр
