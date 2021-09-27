Для чего американцы, которые не вылезают из спортзалов, стали бутылками пить огуречный рассол

Кто бы мог подумать. /Фото: osteokeen.ru.

Может быть очень полезен. /Фото: moguntia.co.rs.

Помогает при постоянных нагрузках. /Фото: yandex.kz.

Восстанавливает баланс жидкости. /Фото: signaturemethods.com.

Людям у кого проблемы с сердцем лучше пить просто воду. /Фото: runnersworldtr.com.