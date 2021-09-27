Для чего американцы, которые не вылезают из спортзалов, стали бутылками пить огуречный рассол

Рассол – остро-соленая субстанция, в которой маринуют огурцы. Каждый знает, что, согласно «народной мудрости», данную жидкость можно использовать от похмелья. Не так давно рассол стал набирать невероятную популярность в странах Запада, в том числе в США среди людей, посещающих спортивных залы и фитнес-центры. Узнаем же вместе, чем обусловлена такая необычная популярность рассола.
Кто бы мог подумать. /Фото: osteokeen.ru.
Рассол приобрел необычную популярность в Соединённых Штатах Америки. Нет, в США вовсе не случился массовый запой. Жидкость из-под огурцов там покупают в первую очередь сторонники здорового образа жизни. Субстанция стала настоящим хитом, и занимающиеся фитнесом люди утверждают, что трата денег на рассол абсолютно оправдана. Дело в том, что в Америке есть немало магазинов, которые продают маринованные и соленые деликатесы. Правда, пока в меню большинства из них рассола нет. Зато он так или иначе есть на кухнях и складах подобных заведений.
Может быть очень полезен. /Фото: moguntia.co.rs.
Расфасованный рассол в США продает всего одна компания спортивного питания.
Большинство активных американцев покупают рассол «неофициально», просто интересуясь у сотрудников упомянутых магазинов, остался ли он у них. Рынок уже даже сформировал цены на необычный деликатес. В разных местах за одну бутылку рассола берут от 3 до 15 долларов. За ведро рассола обычно берут по 45 долларов.
Помогает при постоянных нагрузках. /Фото: yandex.kz.
Все дело в том, что тамошние спортсмены и любители фитнеса уверены, будто бы рассол помогает лучше восстанавливать баланс жидкости в организме после интенсивной тренировки. Спортсмены утверждают, что когда только начинаешь принимать рассол после тренировок, разницы с обычной водой почти не чувствуется. Однако постепенно она станет все более ощутима.
Восстанавливает баланс жидкости. /Фото: signaturemethods.com.
Дело в том, что в рассоле действительно содержится большое количество натрия и калия, а они могут быть чрезвычайно полезны при серьезных нагрузках на организм. Более того, огуречный эликсир помогает справиться с судорогами, которые неизбежно происходят при постоянных и больших нагрузках на мускулатуру. Наконец, он позволяет постановить электролитный баланс в организме человека.
Людям у кого проблемы с сердцем лучше пить просто воду. /Фото: runnersworldtr.com.
Следует также сделать оговорку о постоянном употреблении рассола. Дело в том, что из-за большого количества содержания натрия субстанция может быть опасна. Стабильно пить рассол, в том числе после больших физических нагрузок, себе может позволить только очень здоровый человек, например, спортсмен. Даже любителям фитнеса стоит обращаться с рассолом острожнее. При этом, если у человека имеются проблемы с сердцем, ему следует воздержаться от употребления данной жидкости из-за высокого содержания уже упомянутого натрия.
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