«Звёздные зайчики» 30 лет спустя: первые модели «Playboy» сейчас и тогда

Модели Playboy сейчас и тогда.

Хелена Антоначио

Мисс июнь 1969 года.

Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: консультант по уходу за собаками, оставленных хозяевами на несколько дней.

Долорес Дель Монте

Мисс март 1954 года.

Возраст: 82 года. После Рlауbоу: специалист по связям с общественностью.

Мэрилин Коул Лоунес

Мисс январь 1972 года.

Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: журналист.

Джанет Лупо

Мисс ноябрь 1975 года.

Возраст: 64 года. После Рlауbоу: агент по недвижимости, предприниматель.

Лора Олдридж

Мисс февраль 1976 год.

Возраст: 59 лет. После Рlауbоу: стилист, декоратор.

Кэндис Джордан

Мисс декабрь 1979 год.

Возраст: 65 лет . После Рlауbоу: журналист в печатном издании.