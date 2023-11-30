Экспрессы и системы ставок: плюсы и минусы различных подходов

Возможно, вы только начинаете свой путь в мире беттинга или же уже успели сделать первые несколько десятков ставок, но мы почти уверены, что все это время вы заключали одиночные пари. В букмекерских конторах они обычно называются ординарами. Это стандартный тип ставки, который может существовать в различных форматах – исход, тотал, фора, точный счет, оба забьют и многое другое. Однако далеко не все игроки знают, что в БК можно одновременно заключать пари на несколько исходов. И для этого существуют два основных формата: экспресс и система.

Вне зависимости от того, предпочитаете вы теннис, хоккей или большой футбол – ставки в виде экспресса и системы будут доступны вам практически в каждой букмекерской конторе. Так давайте же разбираться, что они из себя представляют и какие преимущества и недостатки существуют у каждого из подходов.

Экспресс: это что?

Экспресс в ставках на спорт – это особый формат пари, в котором вы комбинируете несколько отдельных прогнозов в одну ставку. Для выигрыша все исходы в экспрессе должны оказаться верными. Если хотя бы одни прогноз проигрывает, то весь экспресс не проходит, а вы лишаетесь своих денег.

Если экспресс – настолько рискованный формат, то почему же им продолжают пользоваться? Преимущества экспресса заключаются в том, что он позволяет получить более высокий потенциальный выигрыш, чем простая одиночная ставка. Коэффициенты каждой ставки в экспрессе умножаются друг на друга, что позволяет в разы повысить возможные выплаты.

Однако, риск также возрастает, поскольку все ставки должны быть верными для выигрыша. Если хотя бы одна ставка проиграет, вы потеряете всю сумму ставки на экспресс

При размещении пари подобного формата крайне важно тщательно анализировать каждый отдельный прогноз и выбирать их с учетом высокой вероятности успешного исхода каждой ставки. Это требует дополнительного изучения статистики, формы команд и других факторов, влияющих на результаты.

Особенности экспресс-ставок

Экспрессы имеют ряд отличительных черт, которые выделяют их из других типов ставок. Вот некоторые из этих особенностей:







В экспрессе вы можете поставить сразу на несколько исходов. Вы выбираете несколько событий для ставки, и все они должны быть верными для выигрыша.







Одним из основных преимуществ экспресса является его способность дать более высокий потенциальный выигрыш в сравнении с простой одиночной ставкой.







С одной стороны, экспресс предоставляет возможность выиграть больше денег, но с другой – риск усиливается. Если хотя бы одна ставка в экспрессе проигрывает, то вы не получаете ничего.







Ставки с экспрессом могут успешно проходить, если использовать различные стратегии, позволяющие эффективно управлять рисками и потенциальным выигрышем.





Система: что это?

Теперь давайте обратимся ко второму формату, который в беттинге получил название «система». Он представляет собой специфический тип ставки, который также позволяет комбинировать несколько отдельных прогнозов в один. Разница же между системой и экспрессом заключается в том, что в системе не все ставки должны быть верными для выигрыша.

Ставя системой, вы можете указать количество выбранных событий и количество правильных прогнозов, которые необходимо сделать для выигрыша. Например, система 2 из 3 означает, что вам необходимо правильно предсказать результаты в двух из трех выбранных событий.

Преимущества системы заключается в том, что здесь вы имеете право на ошибку. Вам дается возможность получить частичный выигрыш даже при неполной правильности прогнозов. Например, если вы делаете систему 3 из 4 и правильно предсказываете результаты в трех из четырех выбранных событий, то все равно забираете часть ставки.

Важно помнить, что с ростом количества выбранных событий растет и ставка, но также и риск потери денег. Поэтому при использовании системы важно внимательно анализировать каждое событие и принимать решения на основе обоснованных прогнозов и стратегии управления рисками.

Особенности системы в ставках на спорт

Как и экспрессы, системы также обладают рядом нюансов, которые важно понимать до заключения пари. Вот ключевые из них: