Нестандартные лайфхаки по ведению домашнего хозяйства

Порядок в доме — порядок в делах. Неслучайно, многие психологи считают, что для того, чтобы наладить свою жизнь, стоит начать с налаженного быта. Взаимосвязь действительно есть. Проблема лишь в том, что в современном мире у нас почти не остается времени и сил на уборку. Именно для таких случаев и существуют нестандартные советы по ведению домашнего хозяйства.

1. Спасительная зубочистка

2. Бумажная тарелка для чистоты кухни

3. Варим яйца без трещин

4. Замораживаем лимонные корки

5. Приправа из луковой шелухи

С их помощью вы без труда сможете навести порядок в доме, а затем и в делах.Очень удобный способ.Удивительный факт: в современном мире мало кто использует дуршлаг. Вернее, он наверняка у всех есть дома, но при готовке его мало кто достает. И действительно, это отнимает лишнее время. Но что делать, если нужно слить воду со спагетти или мелких макарон?Конечно же, воспользоваться нашим первым советом. Итак, чтобы без труда слить воду из кастрюли, просто возьмите одну зубочистку. Именно ее нужно зажать между верхом кастрюли и крышкой. Это позволит вам быстро вылить воду, оставив макароны внутри.Отличная защита для миксера.Интересно, как самые простые вещи могут стать просто незаменимыми помощниками в быту. Взять, к примеру, обычную бумажную тарелку. Наверняка у вас оставались такие после праздника или пикника. Так вот, с ее помощью вы сможете защитить свою кухню от брызг.Речь идет об использовании миксера. Вы наверняка им пользуетесь в своей повседневной жизни. И точно замечали, что вне зависимости от глубины миски ее содержимое разбрызгивается по всей кухне. Так вот, чтобы этого избежать, необходимо взять бумажную тарелку.Проделайте в ней отверстия для лопастей миксера. После чего проденьте их в нее и подсоедините к основанию. Теперь при взбивании на миске будет крышка из бумажной тарелки. А значит, никаких больше брызг.Больше никаких треснутых яиц.Яйца на завтрак – классическое блюдо для многих семей. Однако всем нам знакома проблема треснувшей скорлупы. Из нее еще постоянно вытекает белок, делая блюдо непривлекательным. Но есть очень простой способ этого избежать.Просто вооружитесь деревянными зубочистками. Именно их следует отправить в кастрюлю с яйцами перед готовкой. Невероятно, но это позволит вам сварить яйца без единой трещины.Избавляемся от неприятного запаха из слива.Сейчас у многих в кухонной раковине установлены измельчители продуктов. Они очень помогают в быту, но не спасают от неприятных запахов из слива. Но на этот счет у нас есть отличное решение. В следующий раз, когда будете использовать лимон, не выбрасывайте корки от него.Именно их следует мелко нарезать и разложить в формочки для льда. После чего залейте их уксусом и отправьте замораживаться. После полной заморозки возьмите один кубик получившегося льда и отправьте в измельчитель на кухне. Это позволит надолго забыть про неприятные запахи из слива.Отличная приправа для мяса.Невероятно, сколько есть способов использовать то, что обычно выбрасывают. Кто-то делает игрушки из старых вещей. А кто-то использует луковую шелуху как приправу. И сейчас мы поделимся с вами этим удивительным рецептом.Сейчас активно идет сезон шашлыков. И мы хотим рассказать об одной нестандартной приправе к мясу. Она состоит из луковой шелухи и других специй. В следующий раз при очистке лука не выбрасывайте шелуху. Когда скопиться достаточное количество, разложите ее на противень и отправьте в духовку. Она должна полностью подсушиться. После чего измельчите ее, добавьте соль, перец и другие любимые специи. Полученная смесь отлично подходит для маринования мяса. Попробуйте сами. Результат вам точно понравится.