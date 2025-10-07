15 самых жестоких пыток, обрекающих жертву на медленную смерть

Применение пыток известно с древнейших времен как средство наказания, устрашения и получения признаний. Только увидев орудия пыток, можно понять насколько жестокими были те далекие время. Перед вами 15 самых страшных методов пыток, при помощи которых медленно и мучительно расправлялись с ведьмами, инакомыслящими и прочими преступниками.







Железный шкаф с откидной передней стенкой и внутреннего пространства, покрытого шипами. В шкаф помещали человека. Каждое движение приносило ужасную боль.









Ванна из экскрементов





















Во время пытки, известной, как "сидение в ванне", осужденный помещался в деревянную кадку так, чтобы снаружи торчала только голова. После этого палач намазывал его лицо молоком и медом с тем, чтобы на него слетались стаи мух, которые вскоре начинали откладывать личинки в теле. Жертву также регулярно кормили, и в конечном итоге несчастный буквально купался в своих экскрементах. Через несколько дней личинки и черви начинали пожирать тело жертвы, поскольку она начинала разлагаться заживо.









Медный бык





















Устройство, известное как сицилийский бык, было создано в Древней Греции и представляло собой медного или латунного быка, полого внутри. С его стороны находилась дверца, через которую жертву помещали внутрь. Затем под быком разводили огонь до тех пор, пока металл не раскалялся добела. Крики жертвы усиливались железной конструкцией и звучали, как рев быка.









Сажание на кол





















Это наказание приобрело известность благодаря знаменитому Владу Цепешу. Кол затачивали, закапывали в землю вертикально, а затем помещали на него человека.



Это наказание приобрело известность благодаря знаменитому Владу Цепешу. Кол затачивали, закапывали в землю вертикально, а затем помещали на него человека.Жертва под собственным весом съезжала по колу , пробивая внутренности. Смерть наступала не мгновенно, иногда человек умирал три дня.





Распятие на кресте





















Распятие на кресте - один из самых известных методов пыток древности. Именно так был убит Иисус Христос. Это намеренно медленное и болезненное наказание, в ходе руки и ноги осужденного привязывали или прибивали к огромному деревянному кресту. После этого его оставляли висеть, пока он не умрет, что обычно занимало несколько дней.









Ороситель





















Обычно это устройство заполняли расплавленным свинцом,



Обычно это устройство заполняли расплавленным свинцом, смолой , кипятком или кипящим маслом, а затем фиксировали так, чтобы содержимое капало на живот или глаза жертвы.





Веревка как орудие убийства





















Веревка - самое простое в использовании изо всех пыточных устройств, и ей находили множество применений. Например, ее использовали, чтобы привязать жертву к дереву, оставляя ее затем на растерзание животных. Также при помощи обычной веревки вешали людей или же привязывали конечности жертвы к лошадям, которых пускали вскачь в разные стороны, чтобы оторвать конечности осужденному.









Цементные ботинки





















Цементные ботинки были придуманы американской мафией для казни врагов, предателей и шпионов. Они помещали их ноги в тазик, который заливали цементом. После того, как цемент засыхал,



Цементные ботинки были придуманы американской мафией для казни врагов, предателей и шпионов. Они помещали их ноги в тазик, который заливали цементом. После того, как цемент засыхал, жертву живой бросали в реку





Гильотина





















Одна из самых известных форм казни, гильотина была изготовлена из бритвенно острого лезвия, привязанного к веревке. Голова жертвы фиксировалась колодками, после чего сверху падало лезвие, отсекая голову. Обезглавливание считалось мгновенной и безболезненной смертью.









Дыба





















Устройство, предназначенное для того, чтобы вывихнуть каждый сустав тела жертвы, считалось самой болезненной формой средневековой пытки. Дыба представляла собой деревянный каркас с прикрепленными к его нижней и верхней частям веревками. После того, как жертву связывали и размещали на платформе, палач поворачивал ручку, натягивая веревки, привязанные к конечностям. Рвалась кожа, сухожилия



Устройство, предназначенное для того, чтобы вывихнуть каждый сустав тела жертвы, считалось самой болезненной формой средневековой пытки. Дыба представляла собой деревянный каркас с прикрепленными к его нижней и верхней частям веревками. После того, как жертву связывали и размещали на платформе, палач поворачивал ручку, натягивая веревки, привязанные к конечностям. Рвалась кожа, сухожилия , выходили из сумок все суставы, а в итоге конечности полностью отрывались от тела.





Пытка крысами





















Один из самых садистских методов пыток заключался в том, что брали клетку с одной открытой стороной, заполняли ее большими крысами и привязывали к телу жертвы открытой стороной. Затем клетку начинали нагревать с противоположной стороны. Природный инстинкт грызунов заставлял бежать их от жара, а путь был всего один - сквозь тело.









Пыточный стул Иуды





















Страшное устройство, известное как стул Иуды, появилось в средние века и использовалось в Европе до 1800-х годов. Стул был покрыт 500 - 1500 шипами и оснащен жесткими ремнями, чтобы удержать жертву. Иногда под сиденьем устанавливался очаг, чтобы нагревать его снизу. Подобный стул часто использовался, чтобы напугать людей и заставить их признаться в чем либо в то время, как они смотрели на пытаемую жертву на стуле.









Распиливание





















Сначала жертву подвешивали вниз головой, а затем распиливали заживо, начиная с промежности.













Такие железные клещи использовались для расправы с цареубийцами. Инструмент нагревали докрасна, а затем раздавливали ими тестикулы жертвы и отрывали их от тела.









Колесование













