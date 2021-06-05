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Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом

Вертикальный сад стал очень популярным в последнее время, ведь он задействует всё пространство ввысь. Значит, вертикальный сад можно сделать даже в самой небольшой квартире или доме! Как правило, вертикальный сад в помещении оформляется на стене.
Оцените 20 удивительных идей для украшения интерьера растениями:

Металлические геометрические полки для стены
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Оригинальное применение деревянной лестницы
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Открытые полки можно использовать в качестве вертикального сада
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Красивее любых обоев и фоторамок
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Вот так можно оформить стену на балконе
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Подвесная конструкция с растениями
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Необычное зелёное оформление стены
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Раскрасьте белую ванную неприхотливыми зелёными растениями
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Ещё одна идея с лестницей, по которой вьётся растение
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Симпатично из труб ПВХ
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Сразу несколько лестниц для красивого вертикального сада
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Комфортный интерьер в природном стиле
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Стена за диваном, оформленная растениями
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Симпатичный декор террасы
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Зелёная башня в интерьере
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Необычно, но так красиво
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Стойка с красочными растениями
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Не растения, а настоящее искусство
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
С разноцветными горшками смотрится ещё лучше
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Дизайнерское украшение стены растениями
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
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