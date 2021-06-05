Вертикальный сад стал очень популярным в последнее время, ведь он задействует всё пространство ввысь. Значит, вертикальный сад можно сделать даже в самой небольшой квартире или доме! Как правило, вертикальный сад в помещении оформляется на стене.
Оцените 20 удивительных идей для украшения интерьера растениями:
Металлические геометрические полки для стены
Оригинальное применение деревянной лестницы
Открытые полки можно использовать в качестве вертикального сада
Красивее любых обоев и фоторамок
Вот так можно оформить стену на балконе
Подвесная конструкция с растениями
Необычное зелёное оформление стены
Раскрасьте белую ванную неприхотливыми зелёными растениями
Ещё одна идея с лестницей, по которой вьётся растение
Симпатично из труб ПВХ
Сразу несколько лестниц для красивого вертикального сада
Комфортный интерьер в природном стиле
Стена за диваном, оформленная растениями
Симпатичный декор террасы
Зелёная башня в интерьере
Необычно, но так красиво
Стойка с красочными растениями
Не растения, а настоящее искусство
С разноцветными горшками смотрится ещё лучше
Дизайнерское украшение стены растениями
Читать далее →
Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом
Вертикальный сад стал очень популярным в последнее время, ведь он задействует всё пространство ввысь. Значит, вертикальный сад можно сделать даже в самой небольшой квартире или доме! Как правило, вертикальный сад в помещении оформляется на стене.
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