Идеи украшения дома вертикальным зеленым садом

Вертикальный сад стал очень популярным в последнее время, ведь он задействует всё пространство ввысь. Значит, вертикальный сад можно сделать даже в самой небольшой квартире или доме! Как правило, вертикальный сад в помещении оформляется на стене.

Оцените 20 удивительных идей для украшения интерьера растениями:



Металлические геометрические полки для стены



Оригинальное применение деревянной лестницы



Открытые полки можно использовать в качестве вертикального сада



Красивее любых обоев и фоторамок



Вот так можно оформить стену на балконе



Подвесная конструкция с растениями



Необычное зелёное оформление стены



Раскрасьте белую ванную неприхотливыми зелёными растениями



Ещё одна идея с лестницей, по которой вьётся растение



Симпатично из труб ПВХ



Сразу несколько лестниц для красивого вертикального сада



Комфортный интерьер в природном стиле



Стена за диваном, оформленная растениями



Симпатичный декор террасы



Зелёная башня в интерьере



Необычно, но так красиво



Стойка с красочными растениями



Не растения, а настоящее искусство



С разноцветными горшками смотрится ещё лучше



Дизайнерское украшение стены растениями



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