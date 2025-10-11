10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Все мы уже привыкли к тому, что современный прогресс идёт семимильными шагами и зачастую даже не удивляемся появляющимся всё новым гаджетам и технологиям. Мы думаем, что всевозможные квадрокоптеры, 3D-принтеры и прочие блага цивилизации — это самые последние и передовые технологии, которым от силы-то несколько лет.
Видео игры
Принято считать, что первой видеоигрой стала игра Pong, выпущенная в 1972 году компанией Atari. Это была спортивная теннисная игра с использованием простой двумерной графики. Но на самом деле есть куда более старая разработка, которая попадает под определение видеоигр. Почти за 30 лет до Pong, в 1947 году Томас Т. Голдсмит-мл. и Эстл Рэй Манн разработали развлекательный аппарат на базе электронно-лучевой трубки, имитирующий управление полётом ракеты. По виду он напоминал радар времён Второй мировой войны, а для прицеливания использовались экранные наложения.
Мобильный телефон
Официальная версия гласит, что первый в мире мобильный телефон был выпущен компанией Motorola в 1973 году. Это был довольно внушительный аппарат весом 1,15 кг. Согласно легенде, его изобретатель Мартин Купер совершил первый звонок по этому телефону 3 апреля 1973 года. Он позвонил своему конкуренту из AT&T. Однако, мало кто знает, что задолго до опытного образца от Motorola, советский инженер Леонид Куприянович создал опытный образец носимого автоматического дуплексного переносного радиотелефона ЛК-1. И случилось это, не много не мало, в 1957 году.
3D-кино
«Аватар» и «Трансформеры» многое сделали для популяризации 3D-кино в последние годы. Однако, как вы наверняка догадываетесь, сама технология 3D далеко не нова. Первый бум сине-красного 3D пришёлся ещё на 1950-е годы. Эта эпоха стала известна, как «золотой век» стереокинематографа. Но, эта технология бы не попала в нашу подборку, если бы не была ещё более старой. В действительности эра стереоскопического кинематографа началась в конце 1890-х годов, когда британский первопроходец кинематографа Уильям Фриз-Грин подал патентную заявку на метод производства стереоскопического фильма. В описании процесса указывалось, что изображения с двух плёнок проецируются на экран рядом друг с другом; зритель надевает стереоскоп, который совмещает два изображения в одно целое. Однако из-за того, что метод подразумевал использование слишком громоздкой аппаратуры, использование его в театрах представлялось непрактичным.
Бюстгалтер
Первый патент на современный бюстгалтер был получен в Германии Кристиной Хардт 5 сентября 1899 года. До недавнего времени было принято считать, что ранее бюстгалтеры в нынешнем их виде не применялись. Во времена античности женщины носили повязки, в средневековье их сменили корсеты. Однако, несколько лет назад в австрийском замке Ленгберг, расположенном в земле Тироль, археологи обнаружили самый древний на сегодняшний день бюстгальтер. Он был изготовлен примерно в середине XV века
Парение
Это явление переживает настоящий бум прямо сейчас. Вокруг парения ведутся ожесточённые споры по поводу его отличия от классического курения а также допустимости использования его в общественных местах и помещениях. Первая электронная сигарета была изобретена 8 февраля 2004 года в Гонконге, хотя первый патент был предложен ещё в 1963 году. И тем не менее сама технология создания высокодисперсного пара за счёт интенсивного вскипания малого количества жидкости является очень и очень старой. Как вы наверняка догадываетесь, начиналась она с устройства под названием кальян. Точной даты его появления не знает никто, но совершенно точно кальяны уже существовали в XVI веке.
3D-печать
Широкая публика узнала и попробовала на себе что такое 3D-печать лишь несколько лет назад. В то время как сама технология насчитывает уже десятки лет. Самым первым устройством для создания 3D-прототипов была американская SLA-установка, разработанная и запатентованная Чарльзом Халлом в 1986 году и использующая метод лазерной стереолитографии. Это устройство не было 3D-принтером в его современном понимании, но именно оно определило как должен работать 3D-принтер: наращивать объекты послойно. В 1990 году появился новый метод создания объёмных предметов — метод наплавления. И лишь в 1993 году с созданием компании Solidscape начался современный исторический этап развития 3D-печати.
Электромобили
Всё чаще сегодня звучат разговоры об отказе от углеводородов и переходе на более экологичные источники энергии. И первой промышленной отраслью, которая буквально семимильными шагами движется в этом направлении является автомобилестроение. Электромобили уже перестали быть какой-то диковинкой и их вполне можно встретить на улицах даже российских больших городов. Но, как вы думаете, когда появились первые электромобили? 10, 20, 30 лет назад? Берите выше. В действительности электромобиль был предком современного автомобиля. Первый такой экземпляр в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году ещё до изобретения двигателя внутреннего сгорания. А первый русский электрический омнибус на 17 пассажиров был создан в Санкт-Петербурге ещё в 1899 году.
Мультикоптеры
Те самые «дроны», которыми сейчас увлечены буквально все от мала до велика. Их запускают геологи с целью разведки местности, их запускают киношники с целью получения красивых ракурсов, их запускают журналисты с целью съёмки чего-то уникального, их запускают вообще все кому не лень. Но этот «бум», который пришёлся на последние годы стал лишь вторым их рождением. Мультикоптеры, как многовинтовые вертолёты, разрабатывались ещё в первые годы вертолётостроения. Один из первых квадрокоптеров, который реально оторвался от земли и мог держаться в воздухе, был создан Георгием Ботезатом и испытан в 1922 году.
Пластическая хирургия
Сегодня, пожалуй, сложно представить какую-нибудь мировую знаменитость, которая хотя бы раз не ложилась под нож хирурга с целью исправить что-то в своей внешности. Это стало уже такой обыденностью, что даже не интересно это обсуждать. Но интересно другое: пластическая хирургия, как операции по реконструкции внешности человека, существовали на протяжении всей истории медицины. Наиболее древние знания о пластических операциях, которые удалось найти задокументированными относятся к 3000 году до нашей эры. Уже тогда в Древнем Египте хирурги заботились об эстетических аспектах своих операций.
Социальные сети
Официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 года, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. Но что же было до этого? Ещё в 1995 году в Интернете появился американский портал Classmates.com, который оказался очень успешным и спровоцировал появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но истинными прародителями социальных сетей, можно считать доски объявлений BBS. Изобретение и создание первой BBS принадлежит друзьям Варду Кристенсену и Рэнди Сьюзу. Идея пришла в голову Варду в процессе телефонной беседы с Рэнди после снежного шторма 16 января 1978 года. Созданный ими виртуальный клуб, в котором посетители могли обмениваться сообщениями и файлами был назван Computerized Bulletin Board System — компьютеризированная доска объявлений. Наибольшее распространение BBS получили в 1980-1990-х годах, когда стали популярны персональные компьютеры. Но уже в начале 1990-х их популярность стала спадать в связи с широкой доступностью Интернета.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии