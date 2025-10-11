С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Все мы уже привыкли к тому, что современный прогресс идёт семимильными шагами и зачастую даже не удивляемся появляющимся всё новым гаджетам и технологиям. Мы думаем, что всевозможные квадрокоптеры, 3D-принтеры и прочие блага цивилизации — это самые последние и передовые технологии, которым от силы-то несколько лет.

Но что если многие из современных технологичных вещей гораздо старше, чем кажутся?

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Видео игры


Принято считать, что первой видеоигрой стала игра Pong, выпущенная в 1972 году компанией Atari. Это была спортивная теннисная игра с использованием простой двумерной графики. Но на самом деле есть куда более старая разработка, которая попадает под определение видеоигр. Почти за 30 лет до Pong, в 1947 году Томас Т. Голдсмит-мл. и Эстл Рэй Манн разработали развлекательный аппарат на базе электронно-лучевой трубки, имитирующий управление полётом ракеты. По виду он напоминал радар времён Второй мировой войны, а для прицеливания использовались экранные наложения.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Мобильный телефон


Официальная версия гласит, что первый в мире мобильный телефон был выпущен компанией Motorola в 1973 году. Это был довольно внушительный аппарат весом 1,15 кг. Согласно легенде, его изобретатель Мартин Купер совершил первый звонок по этому телефону 3 апреля 1973 года. Он позвонил своему конкуренту из AT&T. Однако, мало кто знает, что задолго до опытного образца от Motorola, советский инженер Леонид Куприянович создал опытный образец носимого автоматического дуплексного переносного радиотелефона ЛК-1. И случилось это, не много не мало, в 1957 году.
Первый экземпляр ЛК-1 веси 3 кг, но уже к 1958 году, в последующих образцах, вес мобильного телефона удалось снизить до 0,5 кг.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

3D-кино


«Аватар» и «Трансформеры» многое сделали для популяризации 3D-кино в последние годы. Однако, как вы наверняка догадываетесь, сама технология 3D далеко не нова. Первый бум сине-красного 3D пришёлся ещё на 1950-е годы. Эта эпоха стала известна, как «золотой век» стереокинематографа. Но, эта технология бы не попала в нашу подборку, если бы не была ещё более старой. В действительности эра стереоскопического кинематографа началась в конце 1890-х годов, когда британский первопроходец кинематографа Уильям Фриз-Грин подал патентную заявку на метод производства стереоскопического фильма. В описании процесса указывалось, что изображения с двух плёнок проецируются на экран рядом друг с другом; зритель надевает стереоскоп, который совмещает два изображения в одно целое. Однако из-за того, что метод подразумевал использование слишком громоздкой аппаратуры, использование его в театрах представлялось непрактичным.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Бюстгалтер


Первый патент на современный бюстгалтер был получен в Германии Кристиной Хардт 5 сентября 1899 года. До недавнего времени было принято считать, что ранее бюстгалтеры в нынешнем их виде не применялись. Во времена античности женщины носили повязки, в средневековье их сменили корсеты. Однако, несколько лет назад в австрийском замке Ленгберг, расположенном в земле Тироль, археологи обнаружили самый древний на сегодняшний день бюстгальтер. Он был изготовлен примерно в середине XV века

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Парение


Это явление переживает настоящий бум прямо сейчас. Вокруг парения ведутся ожесточённые споры по поводу его отличия от классического курения а также допустимости использования его в общественных местах и помещениях. Первая электронная сигарета была изобретена 8 февраля 2004 года в Гонконге, хотя первый патент был предложен ещё в 1963 году. И тем не менее сама технология создания высокодисперсного пара за счёт интенсивного вскипания малого количества жидкости является очень и очень старой. Как вы наверняка догадываетесь, начиналась она с устройства под названием кальян. Точной даты его появления не знает никто, но совершенно точно кальяны уже существовали в XVI веке.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

3D-печать


Широкая публика узнала и попробовала на себе что такое 3D-печать лишь несколько лет назад. В то время как сама технология насчитывает уже десятки лет. Самым первым устройством для создания 3D-прототипов была американская SLA-установка, разработанная и запатентованная Чарльзом Халлом в 1986 году и использующая метод лазерной стереолитографии. Это устройство не было 3D-принтером в его современном понимании, но именно оно определило как должен работать 3D-принтер: наращивать объекты послойно. В 1990 году появился новый метод создания объёмных предметов — метод наплавления. И лишь в 1993 году с созданием компании Solidscape начался современный исторический этап развития 3D-печати.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Электромобили


Всё чаще сегодня звучат разговоры об отказе от углеводородов и переходе на более экологичные источники энергии. И первой промышленной отраслью, которая буквально семимильными шагами движется в этом направлении является автомобилестроение. Электромобили уже перестали быть какой-то диковинкой и их вполне можно встретить на улицах даже российских больших городов. Но, как вы думаете, когда появились первые электромобили? 10, 20, 30 лет назад? Берите выше. В действительности электромобиль был предком современного автомобиля. Первый такой экземпляр в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году ещё до изобретения двигателя внутреннего сгорания. А первый русский электрический омнибус на 17 пассажиров был создан в Санкт-Петербурге ещё в 1899 году.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Мультикоптеры


Те самые «дроны», которыми сейчас увлечены буквально все от мала до велика. Их запускают геологи с целью разведки местности, их запускают киношники с целью получения красивых ракурсов, их запускают журналисты с целью съёмки чего-то уникального, их запускают вообще все кому не лень. Но этот «бум», который пришёлся на последние годы стал лишь вторым их рождением. Мультикоптеры, как многовинтовые вертолёты, разрабатывались ещё в первые годы вертолётостроения. Один из первых квадрокоптеров, который реально оторвался от земли и мог держаться в воздухе, был создан Георгием Ботезатом и испытан в 1922 году.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Пластическая хирургия


Сегодня, пожалуй, сложно представить какую-нибудь мировую знаменитость, которая хотя бы раз не ложилась под нож хирурга с целью исправить что-то в своей внешности. Это стало уже такой обыденностью, что даже не интересно это обсуждать. Но интересно другое: пластическая хирургия, как операции по реконструкции внешности человека, существовали на протяжении всей истории медицины. Наиболее древние знания о пластических операциях, которые удалось найти задокументированными относятся к 3000 году до нашей эры. Уже тогда в Древнем Египте хирурги заботились об эстетических аспектах своих операций.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

Социальные сети


Официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 года, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. Но что же было до этого? Ещё в 1995 году в Интернете появился американский портал Classmates.com, который оказался очень успешным и спровоцировал появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но истинными прародителями социальных сетей, можно считать доски объявлений BBS. Изобретение и создание первой BBS принадлежит друзьям Варду Кристенсену и Рэнди Сьюзу. Идея пришла в голову Варду в процессе телефонной беседы с Рэнди после снежного шторма 16 января 1978 года. Созданный ими виртуальный клуб, в котором посетители могли обмениваться сообщениями и файлами был назван Computerized Bulletin Board System — компьютеризированная доска объявлений. Наибольшее распространение BBS получили в 1980-1990-х годах, когда стали популярны персональные компьютеры. Но уже в начале 1990-х их популярность стала спадать в связи с широкой доступностью Интернета.

10 современных вещей, которые гораздо старше, чем вы думаете

источник


