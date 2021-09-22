Ученые утверждают, что наконец-то узнали, как древние люди умудрялись перемещать каменные глыбы и возводить огромные храмы.

| Фото: old.lah.ru. Выступы и углубления на камнях, которые использовались для полигональной кладки, свидетельствуют о том, что камни явно обрабатывались в нужных местах.| Фото: old.lah.ru.

Сотрудники лаборатории Matter Design доказали, что блоки весом до 25 тонн можно передвигать одному человеку. | Фото: segodnya.ua.

Если сбалансировать центр тяжести, то камень можно будет перекатывать без особых проблем. | Фото: matterdesignstudio.com.

Углубления на камнях натолкнули ученых на мысль, как могли доставлять камни на дальние расстояния. | Фото: old.lah.ru.

Отверстия в нужных местах и крепкая ручка помогает доставить камень в любое место. | Фото: matterdesignstudio.com.

Сложение пазлов – самая сложная часть в полигональной кладке. | Фото: matterdesignstudio.com.

Археолог Alessandro Pierattini считает, что раскрыл тайну строительства огромных храмов древними греками. | Фото: architecture.nd.edu.

Каменные блоки из храма Посейдона в Истмии сохранили возможные следы использования необычного метода подъема. | Фото: vesti-ukr.com./ ©Alessandro Pierattini.

Для поднятия камня использовали канаты (тросы) и лебедки. | Фото: naukatv.ru./ ©Alessandro Pierattini.

С помощью деревянных катков и рычагов каменные блоки устанавливали на нужное место. | Фото: golosodesa.com.ua./ ©Alessandro Pierattini.

Когда плита была установлена – канат просто вытаскивали. | Фото: naukatv.ru./ ©Alessandro Pierattini.