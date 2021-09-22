Уже не одно тысячелетие людей интересует вопрос о том, как же все-таки древним людям, имеющим только простейшее оборудование, удавалось перемещать каменные глыбы на огромное расстояние, а потом возводить из них величественные постройки. Каких только фантастических и даже нелепых версий не придумывали ученые и строители. И вот наконец-то они смогли определить. Подробнее - далее в нашем обзоре.
Ученые утверждают, что наконец-то узнали, как древние люди умудрялись перемещать каменные глыбы и возводить огромные храмы.
Исследователи древности уже не одно столетие пытаются разгадать тайну, каким же образом древние цивилизации смогли построить невероятные сооружения без применения тяжелой строительной техники. В особенности если учесть, что некоторые операции и манипуляции с каменными глыбами таких исполинских размеров недоступны даже современным строителям. Каких только версий не выдвигали исследователи древностей, но дальше фантазий на тему инопланетян, помощи богов и всякой подобной чуши мало кто продвинулся. Более разумные предположения есть у современных ученых, которые опытным путем начали искать ответы на вопросы.
Выступы и углубления на камнях, которые использовались для полигональной кладки, свидетельствуют о том, что камни явно обрабатывались в нужных местах. | Фото: old.lah.ru.
Совсем недавно кембриджская лаборатория Matter Design совместно с компанией CEMEX на выставке TED 2019, проходившей в Ванкувере, продемонстрировала, с какой легкостью человек может перемещать бетонные глыбы до 25 тонн. В это сложно поверить, но они наглядно показали, как древние цивилизации могли использовать именно этот способ при строительстве величественных храмов.
Сотрудники лаборатории Matter Design доказали, что блоки весом до 25 тонн можно передвигать одному человеку. | Фото: segodnya.ua.
Примечательно: Matter Design – это исследовательская лаборатория и проектная студия в одном лице, которая использует альтернативные способы мышления, чтобы внедрять в жизнь самые невероятные гипотезы. Команда профессионалов и консультантов, с которыми сотрудничает лаборатория, специализируется на выявлении древних знаний и разработке методов вычислений и проектирования, при этом переводит забытые технологии в современное цифровое русло, полностью или частично внедряя в жизнь. Под руководством учредителей лаборатории Брэндона Клиффорда, Джоханны Лобделл и Уэса Макги команда сотрудничает с промышленными партнерами, историками, художниками, композиторами и другими творческими личностями.
Если сбалансировать центр тяжести, то камень можно будет перекатывать без особых проблем. | Фото: matterdesignstudio.com.
На презентации опытного образца обычные люди без особых усилий и какого-либо оборудования смогли установить монолитную конструкцию из бетонных элементов, имеющих довольно внушительный вес. Конечно же, это были не натуральные камни, а специально вылитые детали, но вес от этого меньше никак не стал. Чтобы проверить свою теорию о древнем способе перемещения многотонных камней современным специалистам понадобилось целых 5 лет на создание опытных образцов, пока не удалось раскрыть тайну древних зодчих и инженеров-ученых (по-другому их назвать нельзя!).
Углубления на камнях натолкнули ученых на мысль, как могли доставлять камни на дальние расстояния. | Фото: old.lah.ru.
Как оказалось, вся хитрость заключается в том, что древние строители смогли сбалансировать центр тяжести, благодаря чему удалось обеспечить стабильность при перемещении. Именно эта хитрость давала возможность перекатывать глыбы без особых усилий на дальние расстояния и даже в труднодоступные места. Для проверки этой гипотезы исследователи создавали массивные конструкции, с помощью бетона разной плотности, который имел закругленные края и специальные углубления для установки ручки, чтобы облегчить перемещение.
Отверстия в нужных местах и крепкая ручка помогает доставить камень в любое место. | Фото: matterdesignstudio.com.
Сложение пазлов – самая сложная часть в полигональной кладке. | Фото: matterdesignstudio.com.
Конечно же, такое перемещение требовало скрупулезной подготовительной работы, ведь сбалансировать центр тяжести в глыбе и закруглять края приходилось вручную, да и отверстия или выступы, которые можно наблюдать на некоторых сохранившихся экземплярах древней кладки, тоже делали мастера без специальных станков. Зато после этих манипуляций камень любого размера и веса можно было переместить даже в самые труднодоступные места. Сложение таких огромных пазлов в монолитную конструкцию - очень кропотливая работа и забирает много времени, но такая технология куда проще, чем с помощью грубой физической силы тянуть тяжелые камни на длинные дистанции.
Археолог Alessandro Pierattini считает, что раскрыл тайну строительства огромных храмов древними греками. | Фото: architecture.nd.edu.
Исследователи многие десятилетия считали, что древние греки сначала делали земляные насыпи и укладывали бревна, а потом под уклоном передвигали камни. А уже после окончания строительства эти сооружения разбирали. Но Alessandro Pierattin опроверг эти предположения, основываясь на тщательном изучении всех углублений и канавок на камнях, которые сохранились до наших дней.
Каменные блоки из храма Посейдона в Истмии сохранили возможные следы использования необычного метода подъема. | Фото: vesti-ukr.com./ ©Alessandro Pierattini.
По мнению археолога, в специально созданные углубления, которые были сделаны параллельно друг другу, древние строители вставляли канаты и с помощью лебедок поднимали на нужное место, а потом, используя деревянные катки и рычаги плиты без проблем укладывали плотно друг к другу. Уже после установки и тщательной подгонки блоков веревки просто вытягивали.
Для поднятия камня использовали канаты (тросы) и лебедки. | Фото: naukatv.ru./ ©Alessandro Pierattini.
С помощью деревянных катков и рычагов каменные блоки устанавливали на нужное место. | Фото: golosodesa.com.ua./ ©Alessandro Pierattini.
Когда плита была установлена – канат просто вытаскивали. | Фото: naukatv.ru./ ©Alessandro Pierattini.
Эти утверждения основываются на проведенных экспериментах, в ходе которых были созданы простейшие приспособления и отработан механизм подъема и укладки каменных блоков до 400 кг (канаты того времени больший вес выдержать не могли). Пьераттини считает, что такую технологию впервые начали использовать в Истмии и Коринфе еще в середине VII в. до нашей эры, и эти примитивные системы можно смело считать инновационными технологиями тех времен.
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