Что посадить на грядке после уборки озимого чеснока

В конце июля заканчивается уборка зимнего чеснока, и можно решить, какие культуры высадить после него на грядки. Причем стоит продумать посадки не только на следующий год, но и на конец июля – август текущего года.



Недавно мы рассказывали вам, как собирать и хранить озимый чеснок. А теперь подробнее остановимся на рациональном использовании пустых грядок из-под этого популярного овоща. Одним растениям грядка после чеснока очень понравится, другие же могут на ней заболеть и не принести обильного урожая.

Если вы серьезно относитесь к дачному земледелию, то наверняка слышали о севообороте, благодаря которому улучшается состояние почвы и снижается количество вредителей и болезнетворных бактерий. Часто при его соблюдении используют такое правило, как посадка «вершков» после «корешков», и наоборот. Но оно достаточно сильно ограничивает выбор культур, поэтому не лишним будет узнать о конкретных растениях, которые можно сажать на освободившихся грядках.

Чеснок выращивается почти на каждом дачном участке, ценится за свои антибактериальные и противопростудные свойства. Он достаточно неприхотлив в уходе, легко размножается и устойчив к холодам. Растение вырабатывает фитонциды – биологически активные вещества, которые убивают или подавляют развитие болезнетворных бактерий и микробов.

Чем обработать землю после чеснока

Что посадить после чеснока в июле

Что посадить после чеснока в августе

Что посадить после чеснока осенью этого года

Что посадить после чеснока на следующий год

Можно ли сажать чеснок после чеснока

Часть этих полезных веществ остается в почве и продолжает защищать новые посадки от болезней и вредителей.Нежелательно сажать на грядке растения из одного семейства более двух лет подряд, т.к. они подвержены одним и тем же болезням и вредителям. Чеснок относится к семейству Амариллисовые подсемейства Луковые, поэтому после него не следует высаживать лук-порей, лук-шалот, репчатый лук и черемшу, из цветов – нарциссы и галантусы.Несмотря на наличие фитонцидов, земля после чеснока может быть заражена нематодами, чесночным клещом, спорами мучнистой росы, фузариоза и т.д. Это может быть связано как с нарушением агротехники, так и с неблагоприятными погодными условиями. Поэтому перед посадкой новых растений перекопайте грядку, удалите сорняки и обработайте почву 1%-ным медным купоросом (100 г на 10 л воды), полученного раствора хватит на 2 кв.м) или любым фунгицидным препаратом (Бактофитом, Триходермином, Фитоспорином и др.). Также внесите на грядки мочевину из расчета 10-20 г на 1 кв.м и пролейте землю чистой водой.Осенью на каждый квадратный метр грядок из-под чеснока внесите по полведра перегноя или навоза.Когда грядка пустеет, многие дачники сразу знают, что посеять после чеснока – зелень! И это будет отличной идеей, потому что у таких растений, как шпинат, укроп, руккола, петрушка, сельдерей, салат вегетационный период короткий, и можно собрать еще как минимум один урожай свежих витаминов. Перед посадкой зелени обязательно внесите в почву любое комплексное удобрение (1 ст.л. на 10 л воды).Растения, посаженные летом, особенно страдают от нехватки влаги в почве. Поэтому, если хотите получить сочную зелень, высевайте семена в хорошо увлажненные бороздки, а в сухую погоду вечером поливайте посадки теплой водой.Лук после чеснока высаживать не рекомендуется, т.к. у них общие болезни и вредители. Хорошие предшественники для лука: редис, капуста и огурцыВ июле можно успеть посеять редис и огурцы после чеснока. Главное – выбрать подходящий скороспелый сорт и позаботиться о правильной агротехнике.Также почву после чеснока «оценит» пекинская капуста, которую можно посеять даже в июле. Кочаны получатся крепкими и хорошими, если вы прислушаетесь к рекомендациям из нашей статьи.В августе после чеснока можно посадить редьку. Причем выделить для овоща не всю грядку, а, например, только ее часть, чтобы еще и зелень поместилась. Дайкон, черная или зеленая редька – выбирайте любую и сейте до середины месяца. Расстояние между семенами оставляйте около 20-30 см, между рядами – 30-40 см. Глубина посева – 2 см. После появления всходов могут появиться крестоцветные блошки, поэтому сразу опудрите растения золой.Особенно хороший урожай редьки получится также при выращивании на участках, где росли огурцы, помидоры, бобовые.А можно просто дать земле отдохнуть и высадить после чеснока сидераты. Они восстановят плодородие почвы и одновременно украсят грядку. Посев можно провести и осенью. Подойдут любые растения: рожь, овес, вика, горчица, рапс, фацелия, люпин и т.д. Оставьте сидераты на грядке до весны. Корни растений сделают почву рыхлой, а верхняя часть сгниет и выступит в роли органического удобрения.В начале сезона вновь засейте грядку, затем скосите подросшие растения в начале цветения и начинайте посадку основных культур. Часть скошенных сидератов стоит добавить в компостную яму. После такой подготовки почва будет особенно плодородной, а урожай – богатым!Осенью можно сажать клубнику (садовую землянику) после чеснока. Он один из лучших предшественников для ягодного растения. Кусты вырастут здоровыми, а ягоды получатся крупными и многочисленными. Все дело в фитонцидах, которые остаются в земле после уборки чеснока и подавляют рост опасных бактерий, тем самым защищая клубнику от болезней и вредителей. При применении такого способа посадки можно надолго забыть о серой гнили.Чеснок и клубника также станут отличными соседями по грядкам. Но желательно, чтобы посадки разделяло междурядье.Теперь пора решить, что сажать после чеснока на следующий год. Здесь выбор довольно большой. На бывших чесночных грядках будут отлично себя чувствовать:картофель (особенно ранних сортов);бобовые (горох, бобы, чечевица и др.);огурцы;клубника (садовая земляника);тыква;кабачки;перец;баклажаны.Хорошо приживется и морковь после чеснока. Благодаря фитонцидам, растения меньше пострадают от своего главного вредителя – морковной мухи.Хуже будут чувствовать себя после чеснока белокочанная и цветная капуста, столовая свекла. Но при желании их можно высадить на грядки, хорошо подготовив почву с осени.Помидоры также считаются не лучшими последователями для чеснока. Но если грядка расположена на хорошо освещенном месте без сквозняков, вполне реально получить хороший урожай томатов.Что касается такой посадки, то важно учитывать, как давно вы высаживаете на данной грядке чеснок. Если этот год первый, то в следующем можете посадить чеснок. А если эта грядка используется под чеснок уже два года подряд, лучше высадите другие культуры, иначе растения будут подвержены риску заражения болезнями и вредителями.На прежнее место чеснок возвращайте через 4-6 лет.Теперь вы знаете, что лучше сажать после чеснока, а от каких посадок стоит воздержаться. В целом, можно высаживать на бывшие чесночные грядки практически любые растения, за исключением родственных чесноку. Во время летних посадок отдавайте предпочтение скороспелым сортам и гибридам. И не забудьте также привести в порядок почву, добавив в нее необходимые подкормки для тех растений, которые придут на смену чесноку.