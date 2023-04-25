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Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Хитрые налоги


Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Больше всего туристов, которые побывали в США, возмутили ценники в магазинах. Цифры на них не совпадают с суммой, которую пробивают на кассе. В стоимость товаров, как правило, не включают налог с продаж. В зависимости от штата и вида товара, ставка колеблется от 2,9 до 15 процентов.

Совсем другие унитазы


Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Другая особенность — туалеты. Унитазы в США по конструкции отличаются от русских и европейских: чаши американских всегда заполнены водой на три четверти. А сливной бачок может вообще отсутствовать. Секрет кроется в устройстве системы слива. После нажатия кнопки унитаз «засасывает» содержимое.

Ванная и туалет


Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Все души в ванных комнатах неподвижны или встроены в стену. А туалеты, будь то частный дом или общественное место, просто огромные. Например, дверь кабинки и входную дверь могут отделять несколько метров.

Огромные порции и здоровое питание


Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Также туристы часто жалуются на огромные порции, которые подают в кафе. И на то, что почти во все блюда американцы добавляют сыр, а во все напитки — лёд. Последнее, кстати, делается не просто так. Ведь чем больше в стакане льда, тем меньше самого напитка. Взгляд на здоровое питание у американцев тоже своеобразный. Кафе «здоровой еды» предлагают клиентам вафли, но с добавлением свежих фруктов и ягод. И это, по мнению американцев, — правильное питание. А вот цельнозерновой хлеб в США найти довольно сложно, на прилавках лежит белый, уже нарезанный на ломтики.

Агрессивные официанты


Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

И, конечно, туристы отметили официантов, которые требуют чаевые. Причём совершенно не важно, как вас обслуживали. Оправдывают это американцы «рабской» зарплатой.

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Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

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Странности жизни в США, непонятные туристам из других странПодписаться на мой Instagram
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