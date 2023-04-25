Странности жизни в США, непонятные туристам из других стран

Хитрые налоги
Больше всего туристов, которые побывали в США, возмутили ценники в магазинах. Цифры на них не совпадают с суммой, которую пробивают на кассе. В стоимость товаров, как правило, не включают налог с продаж. В зависимости от штата и вида товара, ставка колеблется от 2,9 до 15 процентов.
Совсем другие унитазы
Другая особенность — туалеты. Унитазы в США по конструкции отличаются от русских и европейских: чаши американских всегда заполнены водой на три четверти. А сливной бачок может вообще отсутствовать. Секрет кроется в устройстве системы слива. После нажатия кнопки унитаз «засасывает» содержимое.
Ванная и туалет
Все души в ванных комнатах неподвижны или встроены в стену. А туалеты, будь то частный дом или общественное место, просто огромные. Например, дверь кабинки и входную дверь могут отделять несколько метров.
Огромные порции и здоровое питание
Также туристы часто жалуются на огромные порции, которые подают в кафе. И на то, что почти во все блюда американцы добавляют сыр, а во все напитки — лёд. Последнее, кстати, делается не просто так. Ведь чем больше в стакане льда, тем меньше самого напитка. Взгляд на здоровое питание у американцев тоже своеобразный. Кафе «здоровой еды» предлагают клиентам вафли, но с добавлением свежих фруктов и ягод. И это, по мнению американцев, — правильное питание. А вот цельнозерновой хлеб в США найти довольно сложно, на прилавках лежит белый, уже нарезанный на ломтики.
Агрессивные официанты
И, конечно, туристы отметили официантов, которые требуют чаевые. Причём совершенно не важно, как вас обслуживали. Оправдывают это американцы «рабской» зарплатой.
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