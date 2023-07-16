9 «предсказаний» Жюля Верна, которые сбылись в XX веке

Великий писатель во многом был прав.

1. Космические полеты

Человек смог полететь и в космос, и на луну.

2. Быстрые путешествия вокруг света

Сегодня такое путешествие займет всего пару дней.

3. Подводные лодки

Он даже не представлял, насколько он прав.

4. Акваланг

Любят французы море.

5. Самолеты и вертолеты

Литературное пророчество сбылось в полной мере.

6. Электрический стул

Все так, но только не во Франции.

7. Компьютеры

Очень хорошо описал принцип.

8. Химическое оружие

Печально, но и это было предугадано.

9. Ядерное оружие

В жизни все кончается не так.