9 «предсказаний» Жюля Верна, которые сбылись в XX веке

Великий писатель во многом был прав.
Французский писатель, классик приключенческой литературы и один из основоположников жанра научной фантастики, Жюль Верн 8 февраля 2018 года отметил бы свое 190-летие. В связи с этим, хотелось бы вспомнить самые яркие и невероятные вещи, которые во многом смог предсказать в своих романах писатель.
1. Космические полеты
Человек смог полететь и в космос, и на луну.
Произведения: «Из пушки на Луну», «Вокруг Луны» и «Гектор Сервадак»
В своих произведениях Жюль Верн смог предсказать не просто полеты в космос и на луну, но еще и начало широкого исследования (и производства) алюминия для аэрокосмической отрасли. Стартовой площадкой для лунной экспедиции он выбрал Стоунз-Хилл во Флориде. Это также очень интересно, потому, что совсем рядом, есть мыс Канаверал. Сегодня там расположен совершенно реальный американский космодром
2. Быстрые путешествия вокруг света
Сегодня такое путешествие займет всего пару дней.
Произведение: «Вокруг света за 80 дней»
И здесь фантастика оказалась совсем недалеко от истины. Герой романа по имени Филеас Фогг совершил путешествие вокруг света за 80 дней. Сегодня совершить путешествие вокруг Земли можно за 58 часов.
3. Подводные лодки
Он даже не представлял, насколько он прав.
Произведение: «20 000 льё под водой»
Первые подводные лодки появились еще до Жюль Верна, однако он смог во многом угадать, как они будут развиваться в обозримом будущем. Так, корабль капитана Немо мог развивать скорость до 50 узлов, погружаться к самому морскому дну и активно воевать.
4. Акваланг
Любят французы море.
Произведение: «20 000 льё под водой»
Писатель также во многом предсказал, как будут развиваться водолазные костюмы в будущем. На момент написания романа костюмы для погружения уже существовали, однако они были крайне неудобными и опасными для водолаза. Современный акваланг в 1943 году изобретет другой известный француз - Жак-Ив Кусто.
5. Самолеты и вертолеты
Литературное пророчество сбылось в полной мере.
Произведения: «Властелин мира» и «Робур-Завоеватель»
Наряду с другим известным писателем Гербертом Уэллсом, Жюль Верн в своих произведениях смог предсказать широкое распространение летательных аппаратов. Писатель также предсказал, что самолеты будут широко использоваться в войнах будущего.
6. Электрический стул
Все так, но только не во Франции.
Произведение: «Париж в ХХ веке»
Создание электрического стула Жюль Верн предсказал в своем раннем романе-антиутопии. Он описал, как осужденных на смерть лишили жизнь при помощи мощного электрического разряда еще в 1960 году. Впервые подобный способ казни человека был реализован в США 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк.
7. Компьютеры
Очень хорошо описал принцип.
Произведение: «Париж в ХХ веке»
В этом произведении вычислительные операции в банках проводили огромные машины. Таким образом, писатель предугадал создание первых ЭВМ. Он также описал телевидение и общение между людьми на расстоянии при помощи двух экранов.
8. Химическое оружие
Печально, но и это было предугадано.
Произведение: «Пятьсот миллионов бегумы»
В 1979 году Жюль Верн описал немецкого профессора Шульце, который был одержимым националистом и создателем гигантской пушки, способной стрелять снарядами заряженными ядовитым газом. Подобное химическое оружие активно применялось в реальности уже в Первую мировую войну.
9. Ядерное оружие
В жизни все кончается не так.
Произведение: «Флаг родины»
Суперснаряд под названием «фульгуратор Рока» может уничтожить все живое в радиусе нескольких километров. Это как нельзя лучше соответствует реальному атомному оружию. Вот только в отличие от реальности, в книге это изобретение так и не попало в руки к военным.
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